«Давай разведемся!»: Обычная женщина не плачет у окна

Анна Михалкова в режиссерском дебюте Анны Пармас
В прокат выходит кинокомедия «Давай разведемся!
» с Анной Михалковой
в главной и крайне запоминающейся роли. Она играет врача-гинеколога Машу, которую больше интересуют месячные пациенток, чем муж и двое детей. В первой сцене Маша спешно едет в бассейн на школьные семейные соревнования, но забывает и купальник, и шлепки, и шапочку, без которой в воду нельзя. Маша – женщина предприимчивая. «Хорошо, что однотонное надела», – спокойно сидя в нижнем белье, говорит она мужу Мише, смотрящему на нее усталым и осуждающим взглядом. Шлепки, а затем и шапочку так же спокойно заменяют бахилы, и вот Маша в «заплыве матерей» отчаянно ныряет в воду – семейный долг выполнен, хотя семья Маши проиграла. Не только в заплыве матерей, а, кажется, и по жизни. Случайным вечером уставшая после работы Маша невольно узнает о том, что у Миши есть любовница, записанная в телефоне как «Фитнес». Без ссор, без споров муж собирает вещи и уходит. «Самое смешное, что это я подарила ему этот абонемент в спортзал», – несколько раз потом повторит она, когда вместе с подругами из больницы будет под коньяк оплакивать семейное счастье и, конечно же, винить в развале семьи себя. Иначе эта «обычная женщина» и не может – национальная русская черта.
«Давай разведемся!»: смотреть фильм онлайн
В «Давай разведемся!» еще множество этих узнаваемых – до боли и смеха – национальных типажей. «Усатый нянь»-отец (Антон Филипенко
) с несложившейся карьерой («Геофизики бывшими не бывают»). Властная бабушка «Елена» (Надежда Маркина
), винящая дочь в том, что не смогла удержать мужика в семье («На пороге надо было лечь»). Искренний и участливый полицейский (Федор Лавров
, один из самых востребованных актеров сегодня), бесхитростно влюбляющийся в непутевую Машу. Жертва домашнего насилия (Максим Лагашкин
), отвлекающийся от семейных проблем странноватой работой. «Неслепая гадалка», заставляющая ругаться на соль. Мудрая пациентка, по опыту знающая, как спасти брак. Гламурная любовница, тоже, как выясняется, со склонностями к насилию. Да, жертвами абьюза здесь становится «самая защищенная» категория – белые гетеросексуальные мужчины. Нежные и ранимые жертвы беспощадного русского феминизма, изобретенного, кажется, еще даже до первой волны движения за права женщин.
«Давай разведемся!» – полнометражный режиссерский дебют Анны Пармас
, широкому кругу зрителей известной по клипам «Ленинграда» (без «Лабутенов» не обходится, конечно, и фильм), киноманам и любителям – как постоянный соавтор Авдотьи Смирновой
(именно с ней они делали «Два дня
», «Кококо
» и «Историю одного назначения
»). В своем режиссерском дебюте Пармас, конечно, использует наработанные на «ленинградских» клипах приемы и сохраняет комедийную интонацию, с которой в дуэте со Смирновой рассказывала о «тяжелой женской доле» и столкновении интеллигенции и простого народа.
В центре «Давай разведемся» самая обычная семья, которую тащит на себе работающая женщина, потрясающе узнаваемая в безвременной российской действительности. Неудивительно, что главная роль досталась именно Анне Михалковой – безусловно теперь главной актрисе российского кино, давно избавившейся от клейма «дочки известного режиссера», комфортно чувствующей себя в ролях простых русских женщин, естественно, без перегибов отыгрывающей и комедию, и трагедию обычной жизни.
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