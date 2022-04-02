«Холодное сердце 2»: Путь в неизвестность

Принцессы нового века покоряют время и пространство
фото: Кадр из мультфильма «Холодное сердце 2»
После драматичных событий первого «Холодного сердца» Эльза и Анна счастливо и уютно живут Эренделле: устраивают праздники и играют в шарады по пятницам. Впрочем, «покой нам только снится», и вскоре Эльза начинает слышать странный зов, который заставляет ее отправиться в путь, в неизвестность, чтобы найти свое предназначение и раскрыть тайну прошлого. Анна, страшась вновь потерять сестру, следует за ней, тут же и Кристоф с верным оленем Свеном и нежно любимый детьми снеговик Олаф, который сыпет всю дорогу «интересными фактами» (вроде того, что черепахи умеют дышать попой).
Продолжение одного из самых кассовых в истории анимационных фильмов, «Холодное сердце 2», можно смело назвать картиной долгожданной. Однако ажиотаж вокруг мировой премьеры даже превзошел прогнозы: уже за первый уикенд международного проката «Холодное сердце 2» собрало 350 млн долларов, что заставляет говорить о нем как о фильме экстраординарном и выдающемся, а вовсе не как о рядовом релизе популярной «диснеевской» франшизы «принцессы», в рамках которой фильм создавался изначально.
Так и есть. Если первое «Холодное сердце» было еще похоже на «принцесскую» сказку, то во втором от любимого «диснеевского» жанра остались разве что нарядные платья и красивые локоны. Даже принцы и те все повывелись. Главный герой мужского пола – обаятельный увалень Кристоф – на принца никак не похож: весь фильм он неуклюже пытается сделать предложение своей возлюбленной Анне, в то время как она занята спасением мира (точнее, сестры, спасающей мир). Ему же принадлежит и главная песня про любовь: оставшись один в лесу, пока его возлюбленная отправилась куда-то своей дорогой, он жалуется на чувство потерянности и покинутости, ведь она – его главный жизненный ориентир.
фото: Кадр из мультфильма «Холодное сердце 2»
Легко откликаясь на новую яростную волну феминизма, «Холодное сердце» предлагает юным зрительницам совершенно новые ролевые модели. Оно не низвергает традиционных патриархальных ценностей, вроде счастливого замужества, семьи, уютного дома, однако уводит их на периферию, ставя во главу угла поиск своего призвания и смысла бытия, восстановление справедливости и заботу о близких. Анна и Эльза – обе очень современные по духу – являют собой как бы два полюса женского характера. Более простая Анна настроена на домашний уют (домашний, заметим, вовсе не означает здесь «патриархальный»), в то время как мятущаяся Эльза идет за никому не слышным зовом, чтобы обрести себя и восстановить справедливость в мире. Однако новизна ролевой модели заключается не столько в решительности и силе характера самих по себе, а в том, что эти решительность и сила напрочь лишены маскулинности. Как бы высоки ни были их стремления, как бы трудны ни были их дороги, как бы суровы ни были их испытания, Анна и Эльза остаются все это время хрупкими женщинами, эмоциональными, утонченными, ранимыми, отчаянно нуждающимися в поддержке и получающими ее от своих близких.
Смотреть онлайн«Холодное сердце 2» Криса Бака и Дженнифер Ли
В отличие от первого «Холодного сердца», сиквел производит впечатление фильма куда более серьезного и эпичного. Здесь уже речь не о семейных делах, а о материях вселенского масштаба, так что страсти и пафос накаляются до предела. Настроения добавляют невероятной красоты северные пейзажи, раскрывающие огромный мир сказочной природы, буйство стихий, неуютные туманы и фантазийные существа, далеко не всегда ведущие себя доброжелательно в отношении людей. И порой кажется, что создатели переборщили с мифологической составляющей фильма, превратив детское кино во взрослое фэнтези, однако авторы отлично умеют разрядить обстановку неожиданными шутками, порой такими абсурдными и непритязательными, что даже язык не поворачивается упрекнуть их в избытке пафоса. Шуткой же фильм и завершается: непременно стоит дождаться окончания титров, чтобы увидеть еще один небольшой, но совершенно очаровательный эпизод, не добавляющий ничего к основному сюжету, но создающий отличное настроение на оставшийся день, а то и на несколько.
обсуждение >>