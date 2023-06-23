что почитать?

Ольга Ломоносова и Дмитрий Ульянов вернутся к своим героям в продолжении сериала «Все как у людей» 26 июня

5 необычных способов исправить отношения, или почему Мальдивы подождут

В доме Хабенского и Боярской поселились Малышарики

«Большая поэзия»: не бывает лирики без надрыва

Интервью

Игорь Грабузов: «Стоило сняться в международном блокбастере, чтобы тебя, наконец, начали ценить на родине»

О «Райцентре» и Голливуде, любимых жанрах и маньяках — и почему Гертруда интереснее Гамлета