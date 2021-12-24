«Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Гик, я твой дед

попросту наивен. Спойлер: неожиданно воскресает император-ситх Палпатин, портивший галактике кровь первые шесть эпизодов, а Рэй, неожиданно озаботившаяся в этом эпизоде вопросом происхождения, оказывается его внучкой, что буквально копирует финт «Люк, я твой отец» в совсем уж комичном варианте «Он твой дед». У Палпатина, вернувшегося из мертвых благодаря тайной некромантии ситхов, в недрах планеты припрятан целый флот, который может уничтожать другие небесные тела одним выстрелом, что Звезда смерти.