Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Джентльмены» предпочитают...

Спутник телезрителя >>
13 февраля 2021
Гай Ричи в лучшей форме

«Джентльмены» предпочитают...

Микки Пирсон (Мэтью МакКонахи), аристократичный криминальный авторитет и создатель гигантской подпольной империи по выращиванию и продаже марихуаны, планирует продать свой бизнес «королю каннабиса» (Джереми Стронг) за весьма приличную цену. Пока идут переговоры об условиях передачи активов, группа мелких бандитов грабит одну из принадлежащих Пирсону точек, что ставит под угрозу всю сделку – и Рэймонд (Чарли Ханнэм), правая рука Пирсона, теперь должен максимально оперативно выяснить, кто стоит за этим неприятным происшествием. Разумеется, его расследование вскроет немало сложных схем, ведущих к неожиданным результатам.

«Джентльмены» предпочитают...

Гай Ричи получил известность благодаря криминальным комедиям о темной стороне Лондона, в которых действовали неизменно колоритные персонажи, а интриги изящно накладывались одна на другую. Затем лет десять Ричи занимался очень разными проектами – от фильмов о Шерлоке Холмсе до семейных блокбастеров про Аладдина – но в «Джентльменах» он возвращается к своим корням. Это очередная история о британском криминальном мире, поданная с характерной для Ричи легкостью, несмотря на внушительный хронометраж и детективный сюжет, в котором диалоги важнее перестрелок.

«Джентльмены»: смотреть фильм онлайн

В такой истории особое значение имеют персонажи – и с ними все в порядке: Ричи не зря пригласил в фильм вереницу звездных имен, среди которых стоит выделить Колина Фаррела в роли стильного братка в спортивном костюме (с логичной кличкой Тренер), а также Чарли Ханнэма, у которого отличная «химия» с обоими ключевыми партнерами на экране: Хью Грантом и Макконахи. Но, конечно, именно последнему достались почти все самые впечатляющие сцены фильма, в которых герой Макконахи великолепно демонстрирует стремительный переход от снобистского аристократизма к необузданной жестокости – и обратно.

«Джентльмены» предпочитают...

Когда-то Ричи называли «британским Тарантино», и могло казаться, что для подобного рода сравнений есть основания – взять хотя бы общность криминальной тематики и любовь к ярким персонажам. Но как раз в «Джентльменах» (к которым Ричи сам написал сценарий) очень хорошо видны различия двух режиссеров: там, где Тарантино выстраивает сложные стилизации под ушедшие эпохи и щедрой рукой рассыпает миллионы отсылок к поп-культуре, претензии Ричи намного более скромны. Он снимает стильный детектив в привычных для него декорациях, делая ставку на распутывание сюжетных линий, в то время как замысловатые игры с нарративом его явно интересуют намного меньше.

Так что его новая работа должна понравиться всем, кто помнит «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола»: это не «опять», а «снова». «Джентльмены» - это классический фильм Гая Ричи, со всеми плюсами и минусами, только выполненный на более высоком уровне, и с большим числом звездных имен на афише. Как выясняется, годы работы над многомиллионными блокбастерами не прошли даром, но Ричи все еще нигде не чувствует себя так же комфортно, как в кишащем разнокалиберными гангстерами Лондоне.


версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Алексей Алемаев   23.12.2020 - 14:02
Макконахи это нечто читать далее>>
№ 4
Светлана Снегина   22.12.2020 - 14:50
буду ждать премьеры читать далее>>
№ 3
все_просторы_мира   29.02.2020 - 17:53
Кроме прочего фильм хорош тем, что знатно тролит многие современные тренды: феминизм, здоровый образ жизни. Не успела заметить, есть ли вначале предупреждение, что "фильм содержит сцены курения"... читать далее>>
№ 2
Алексей Алемаев   14.02.2020 - 15:03
... это верно (про перевод) читать далее>>
№ 1
Александр Шамров   11.02.2020 - 14:58
посмотрел. фильм сбитый,ровный.но куш и карты понравились больше.поначалу даже заскучал.но обязательно посмотрю с хорошим,дублированным переводом.без него 50% фильма теряется читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Гай Ричи позвал Хью Гранта в шпионский триллер «Пять глаз»
Гай Ричи займется сериальной адаптацией «Джентльменов»
Мэттью Макконахи исполнилось 50 лет
Гай Ричи возвращается в мир криминальной драмы
Поиск по меткам
Британское кино
персоны
Хью ГрантМэттью МакконахиГай РичиДжереми СтронгКолин ФарреллЧарли Ханнэм
фильмы
Большой кушДжентльменыКарты, деньги, два стволаШерлок Холмс

фотографии >>
«Джентльмены» предпочитают... фотографии
«Джентльмены» предпочитают... фотографии
«Джентльмены» предпочитают... фотографии
«Джентльмены» предпочитают... фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Михаил Тыртыш
10 февраля ушёл из жизни актёр и каскадёр Михаил Тыртыш.
Анатолий Михасик
9 февраля ушёл из жизни актёр Анатолий Михасик.

День рождения >>

Владимир Антоник
Сергей Габриэлян
Максим Леонидов
Виктор Логинов
Михаил Мамаев
Армен Мурадян
Лидия Смирнова
Олеся Фаттахова
Алиса Хазанова
Нил Макдонаф
Ким Новак
Дэвид Нотон
Оливер Рид
Джордж Сигал
Мина Сувари
Ричард Тайсон
все родившиеся 13 февраля >>

Афиша кино >>

Love
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Кроличья лапа
драма, мелодрама
Россия, Бельгия, Финляндия, 2020
Родные
комедия, приключения
Россия, 2021
Приворот. Чёрное венчание
мелодрама, мистика
Россия, 2021
Джек и механическое сердце
драма, мелодрама, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Франция, Бельгия, 2013
Дикая парочка
драма, мелодрама
Великобритания, Ирландия, 2020
Опасный соблазн
триллер
США, 2020
Любит — не любит
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Япония, 2020
Музыка крыш
драма, мелодрама
Россия, 2021
Наш отец
драма
Италия, 2020
Пациент Зеро
боевик, комедия, триллер, фильм ужасов
Бельгия, 2019
Пингвинёнок Пороро. Мир динозавров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, 2017
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен