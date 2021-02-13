«Джентльмены» предпочитают...

Гай Ричи в лучшей форме
Микки Пирсон (Мэтью МакКонахи
), аристократичный криминальный авторитет и создатель гигантской подпольной империи по выращиванию и продаже марихуаны, планирует продать свой бизнес «королю каннабиса» (Джереми Стронг
) за весьма приличную цену. Пока идут переговоры об условиях передачи активов, группа мелких бандитов грабит одну из принадлежащих Пирсону точек, что ставит под угрозу всю сделку – и Рэймонд (Чарли Ханнэм
), правая рука Пирсона, теперь должен максимально оперативно выяснить, кто стоит за этим неприятным происшествием. Разумеется, его расследование вскроет немало сложных схем, ведущих к неожиданным результатам.
Гай Ричи
получил известность благодаря криминальным комедиям о темной стороне Лондона, в которых действовали неизменно колоритные персонажи, а интриги изящно накладывались одна на другую. Затем лет десять Ричи занимался очень разными проектами – от фильмов о Шерлоке Холмсе
до семейных блокбастеров про Аладдина – но в «Джентльменах
» он возвращается к своим корням. Это очередная история о британском криминальном мире, поданная с характерной для Ричи легкостью, несмотря на внушительный хронометраж и детективный сюжет, в котором диалоги важнее перестрелок.
«Джентльмены»: смотреть фильм онлайн
В такой истории особое значение имеют персонажи – и с ними все в порядке: Ричи не зря пригласил в фильм вереницу звездных имен, среди которых стоит выделить Колина Фаррела
в роли стильного братка в спортивном костюме (с логичной кличкой Тренер), а также Чарли Ханнэма, у которого отличная «химия» с обоими ключевыми партнерами на экране: Хью Грантом
и Макконахи. Но, конечно, именно последнему достались почти все самые впечатляющие сцены фильма, в которых герой Макконахи великолепно демонстрирует стремительный переход от снобистского аристократизма к необузданной жестокости – и обратно.
Когда-то Ричи называли «британским Тарантино», и могло казаться, что для подобного рода сравнений есть основания – взять хотя бы общность криминальной тематики и любовь к ярким персонажам. Но как раз в «Джентльменах» (к которым Ричи сам написал сценарий) очень хорошо видны различия двух режиссеров: там, где Тарантино выстраивает сложные стилизации под ушедшие эпохи и щедрой рукой рассыпает миллионы отсылок к поп-культуре, претензии Ричи намного более скромны. Он снимает стильный детектив в привычных для него декорациях, делая ставку на распутывание сюжетных линий, в то время как замысловатые игры с нарративом его явно интересуют намного меньше.
Так что его новая работа должна понравиться всем, кто помнит «Большой куш
» и «Карты, деньги, два ствола
»: это не «опять», а «снова». «Джентльмены» - это классический фильм Гая Ричи, со всеми плюсами и минусами, только выполненный на более высоком уровне, и с большим числом звездных имен на афише. Как выясняется, годы работы над многомиллионными блокбастерами не прошли даром, но Ричи все еще нигде не чувствует себя так же комфортно, как в кишащем разнокалиберными гангстерами Лондоне.
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