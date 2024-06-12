что почитать?

Главная тема Африканская кинофантастика: от «Района № 9» Нила Бломкампа до нигерийского «Судьбоносного дня» Десятка фильмов в жанре sci-fi из ЮАР, Бенина, Египта и Нигерии

Лайфстайл «Умение заткнуться»: Юлия Меньшова о главном правиле семейного счастья От Мерил Стрип с любовью

Анимация Падал прошлогодний снег: как «Моя девушка — они» учит любить себя, подражая Миядзаки и Синкаю Красочное аниме о сдержанном юноше и демонессе

Новости кино Стартовали съемки исторического детектива о русской эмиграции «Изгои» с Александром Устюговым и Оксаной Акиньшиной В основу проекта легли события начала 20-х годов XX века

Спутник телезрителя «Гуляй, Вася! Свидание на Бали»: Сказочно пили, били, любили В ночь с 11 на 12 июня, 02:10, Дом Кино

Спутник телезрителя «Союз Спасения»: Дней Александровых трагический конец 12 июля, 21:35, Первый канал