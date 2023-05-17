«Фиксики против кработов»: все дело в технике

Семейная приключенческая комедия о маленьких человечках
фото: Кадр из фильма «Фиксики против кработов»
Профессор Гений Евгеньевич Чудаков (тот самый, в лаборатории которого находится школа фиксиков) почивает на лаврах, наслаждаясь множеством наград и призов за свои научные достижения, когда в жизни его появляется давняя знакомая – когда-то ближайшая подруга, а теперь недоброжелатель – по имени Эрика. Она собирается оспорить компетентность коллеги и вызывает его на научную дуэль, в которой Чудакову могут помогать фиксики, однако и у нее будут маленькие союзники. Ставки высоки: если профессор проиграет, Эрика поведает всему миру про его большой-большой секрет.
Смотреть онлайн«Фиксики против кработов»
Развлекательно-образовательный сериал «Фиксики», рассказывающий про маленьких человечков, которые ремонтируют технику, существует уже 9 лет и насчитывает более 150 эпизодов. Однако, судя по всему, у создателей в рукаве припасено еще немало сюрпризов. В 2017-м году они выпустили свой первый полнометражный фильм «Фиксики: Большой секрет», который прошел в России весьма и весьма успешно, и вот, спустя каких-то два года, на экранах уже шикарный сиквел – «Фиксики против кработов».
Само по себе появление полнометражных мультфильмов по сериалу – это, конечно, не диковинка: многие успешные ТВ-проекты рано или поздно делают кинофильмы, и «Фиксики» о своем намерении снять полный метр поговаривали с самого начала. Оно и понятно: тайны новой вселенной в большом кино раскрывать куда сподручнее, чем в 5-минутных сериальных эпизодах. Примечательно другое: полнометражные фильмы по сериалам нечасто бывают настолько удачны, чтобы потом появлялись сиквелы. И уж определенно сиквелы почти никогда не бывают на голову выше оригинальных фильмов. Пожалуй, «Фиксики» – редкий тому пример.
Как и первая полнометражка, второй фильм во многих смыслах тоже сделан довольно скромно: здесь нет ни шикарных видовых кадров с джунглями Амазонки, ни сложных футуристических зданий, ни фантастической вселенной с навороченными массовыми сценами, как это принято в голливудских картинах или даже наших ключевых полных метрах. К привычному уже сетапу «Фиксики» добавили всего пару новых локаций и несколько персонажей (в том числе двух фиксиков: Альта и Мегу). Главное, на что сделали ставку авторы – это классная история.
фото: Кадр из фильма «Фиксики против кработов»
Несмотря на простую преамбулу, сюжет получился по-настоящему увлекательным (фильм смотрят с удовольствием не только дети, но и родители): заковыристый, непредсказуемый, с множеством маленьких и больших второстепенных сюжетных линий, которые так хорошо подогнаны, что не мешают друг другу, а ловко сплетаются в одну историю, полную неожиданных поворотов, секретиков, забавных рифм и дополнительных смыслов. Рассуждая в первую очередь про место техники в человеческой жизни (Чем искусственный интеллект отличается от естественного? Каким злом могут стать достижения НТП в плохих руках?), «Фиксики против кработов» затрагивают еще массу других тем (от анонимности Интернета до того, к каким чудовищным последствиям может приводить маленькое предательство).
Хороший сценарий (созданный бессменным руководителем «Фиксиков» Георгием Васильевым вместе с Евгением Антроповым) и режиссерски выполнен блистательно: юмор, экшн, саспенс – все, что нужно для хорошего экранного зрелища. И неудивительно: помимо привычного для франшизы режиссера Васико Бедошвили, на сиквеле работал также великолепный Олег Ужинов (известный широкому зрителю благодаря мультфильму «Жихарка» и эпизоду из сериала «Маша и Медведь» «Маша + каша», набравшему 4 млрд просмотров в youtube).
Конечно, остальные составляющие тоже не уступают: хорошая визуализация, отличная анимация, классные песни… ну а для поклонников франшизы – множество очаровательных маленьких сюрпризов. Так, например, в неожиданном свете предстанут здесь Нолик и Дедус, характеры продемонстрируют Катя и Лизонька, а вот профессор Гений Евгеньевич покажет не самую лучшую свою сторону… но, что ж, со всеми бывает: закончится все, конечно же, хорошо, потому что самый большой секрет «Фиксиков», конечно же, в любви и дружбе, которые все побеждают и никогда не перестают.
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