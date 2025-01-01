Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Одесский пароход»: Я вам не скажу за всю Одессу…

Спутник телезрителя >>
1 января 2025
Комедия Сергея Урсуляка «Одесский пароход» создана по мотивам юмористических рассказов Михаила Жванецкого. Впечатлениями о фильме делится коренная одесситка, кинокритик Мария Безрук.

«Одесский пароход»: Я вам не скажу за всю Одессу…

За последние лет пятнадцать Одесса стала весьма привлекательной темой для российских кинематографистов. То ли изрядно мифологизированный одесский колорит подкупает своей абсолютной идентификацией, то ли продюсеры делают ставку на рефлексы аудитории – раз Одесса, значит – будет смешно. Возможно, это и работало бы, но при одном условии: кино про Одессу должны делать одесситы, то есть люди, безошибочно отличающие миф от реальности. В противном случае получается кино «на экспорт», прекрасно продающееся тем, кто об Одессе знает в основном по анекдотам и мимолётным туристическим впечатлениям. К примеру, многие персонажи сериала «Ликвидация», полюбившегося основной массе россиян, в глазах одесситов выглядят примерно так же, как Арнольд Шварценеггер в картине «Красная жара» - нелепо и карикатурно. И если ту же «Ликвидацию» спасает Владимир Машков, проведший кропотливую работу по изучению тонкостей диалекта и блистательно имитирующий одесскую речь, то картина «Одесский пароход» представляет собой фильм-катастрофу, где подчас неумелые попытки артистов имитировать «знаменитый» одесский акцент помножены на обезличивание литературного материала.

Здесь следует отметить, что значили миниатюры Жванецкого для одесской интеллигенции в 70-е–80-е годы. В то время Михаил Михайлович частенько давал концерты в институтских ДК, куда, как и на концерты Владимира Высоцкого, неизменно приходили инженеры, вооружённые записывающими устройствами. После каждого концерта в нашем доме появлялись друзья родителей с огромным магнитофоном. Родители доставали свой бобинник, микрофон от одного аппарата ставился к динамику другого. И дальше происходило таинство. Взрослые люди сидели за столом, на котором стояло два магнитофона и, боясь шелохнуться, слушали в реальном времени запись, которую очевидно, переписывали много раз, и качество звука было таким, что некоторые слова приходилось угадывать по смыслу. Но родители были счастливы, ибо этот человек из магнитофона давал им воздух, живую жизнь, без вранья и фальшивой идеологии. В нашем доме хранились десятки часов записей Жванецкого, и мы не просто знали наизусть все его миниатюры, шутки и рассказы – мы говорили его языком, его цитатами. Они были неотъемлемой частью нашей жизни и жизни целого поколения людей, для которых именно Жванецкий был главным идеологом.

«Одесский пароход»: Я вам не скажу за всю Одессу…

Прочтение Михаилом Михайловичем собственных миниатюр всегда отличала фирменная интонация и темп – именно благодаря энергии и темпо-ритму остроумные тексты звучали смешно и актуально. Мало кому удавалось доносить интонационно точно его рассказы без потери эффекта. Аркадий Райкин, Роман Карцев, Виктор Ильченко делали это мастерски, но, как правило, речь шла о материале, написанном Жванецким специально для них. То, что писатель читал публично сам, уже не звучало столь же блистательно в чужом исполнении.

Сама по себе идея экранизировать рассказы Жванецкого, пригласив даже на маленькие роли актёров первой величины, достойна уважения и благодарности. Однако идея эта требовала совершенно иного подхода. Главное, чего не хватило «Одесскому пароходу» – легкости и изящества, с которым сам Михаил Михайлович доносил смысл своих искромётных текстов. Минутные миниатюры в картине зачастую невозможно растянуты или вовсе разбиты другими эпизодами, отчего смысл и юмор улетучиваются, остаётся голый текст, который сам по себе уже не работает. Многие артисты в картине воспринимаются отдельно от реплик. Присвоить себе материал удалось лишь трём блистательным актерам – Владимиру Машкову, филигранно овладевшему одесским диалектом и невероятно точно передавшему авторскую интонацию, Евгению Ткачуку, также имевшему опыт работы с одесским материалом в картине «Мишка Япончик», и Михаилу Ефремову, который не стал комиковать и кривляться, выдавливая из себя псевдо-одесские интонации, как это сделали многие его коллеги - он просто был органичным в предлагаемом абстрактном материале. Так же случилось несколько смешных микро-эпизодов у звёзд арт-кино Евгения Сытого и Дмитрия Куличкова. Великолепен танец на балконе Михаила Пореченкова, который был, скорее, не из этого фильма. В целом же, любимые миниатюры оказались погребёнными в картонной декорации под гнётом тяжеловесных мизансцен и безудержной клоунады.

«Одесский пароход»: Я вам не скажу за всю Одессу…

Прокладкой между рассказами служат выступления хора пожилых людей, исполняющих хиты 80-х – эдакий привет Рязановской «Забытой мелодии для флейты», но к чему он тут?.. Сами рассказы – невероятно смешные и любимые знатоками творчества мастера, взятые авторами за основу сценария, используются в картине фрагментарно, обрывочно, а вырванные подчас из контекста реплики вызывают, скорее, не смех, а недоумение.

На фоне всего вышеперечисленного появление в финале фильма самого Жванецкого, с хрестоматийным портфелем в руке уходящего в арку псевдо-одесского дворика, выглядит неутешительным диагнозом обществу: нынешние времена агрессивного юмора и злободневного троллинга не способны постичь изысканные, тонкие шутки классика отечественной сатиры. А поколение, безошибочно цитирующее двадцатиминутную блистательную «Свадьбу» – жемчужину творчества Михайла Михайловича, от которой в картине осталось несколько шуток-огрызков, должно раствориться в небытии ввиду рудиментарности сознания, не вписывающегося в мир «Реальных пацанов», «Сватов», «Кривого зеркала» и «Comedy Club».

«Одесский пароход»

версия для печати

обсуждение >>
№ 29
Галина Петровна (Москва)   17.07.2020 - 23:25
... Мне доставило удовольствие повторить ваш пост. читать далее>>
№ 28
Алексей Куницын   25.01.2020 - 10:40
Но почему Одесса не рыдала когда их поджаривали? читать далее>>
№ 27
Виктор Ершов   23.01.2020 - 10:38
Абсолютно согласен с автором. Российское (московское) ТВ давно (более 20 лет) работает так ради " срубить бабла на скорую руку". Повод- нечего показывать в новогоднем ящике. Сляпанный ... читать далее>>
№ 26
владимир крылов   23.01.2020 - 00:20
Жванецкому до Аркадия Райкина,как до Луны. Все писульки Жванецкого читаются в одном темпе,монотонно,больше одного рассказа,который он,как правило,читает по бумажке слушать не возможно,это как про тётю... читать далее>>
№ 25
votagobss Bogatov   19.01.2020 - 22:53
В России одних профессиональных борцов за права человека больше, чем евреев во всем одесском пароходстве, не считая макаревичей ахеджаковых, вонидзе и еще целой уймы горлопанов, этнически не чуждых одесситам.... читать далее>>
Всего сообщений: 29
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
КомедияМария БезрукРоссийские фильмы
персоны
Михаил ЕфремовМихаил ЖванецкийДмитрий КуличковВладимир МашковМихаил ПореченковАркадий РайкинЕвгений СытыйЕвгений ТкачукСергей Урсуляк
фильмы
Жизнь и приключения Мишки ЯпончикаЛиквидацияОдесский пароход

фотографии >>
«Одесский пароход»: Я вам не скажу за всю Одессу… фотографии
«Одесский пароход»: Я вам не скажу за всю Одессу… фотографии
«Одесский пароход»: Я вам не скажу за всю Одессу… фотографии
«Одесский пароход»: Я вам не скажу за всю Одессу… фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Инна Выходцева
31 декабря ушла из жизни актриса Инна Выходцева.
Галина Савина
30 декабря ушла из жизни Галина Савина.
Владимир Данилин
30 декабря ушёл из жизни артист Владимир Данилин.
Майя Ивашкевич
30 декабря ушла из жизни актриса Майя Ивашкевич.

День рождения >>

Александр Вдовин
Игорь Владимиров
Георгий Делиев
Нелли Пшенная
Анатолий Ромашин
Сергей Сосновский
Андрей Халимон
Михаил Чигарёв
Сергей Шакуров
Джонас Армстронг
Фрэнк Ланджелла
Рафал Мацьковяк
Мишель Мерсье
Войцех Мецвальдовский
Раймон Пеллегрен
Магдалена Поплавская
все родившиеся 1 января >>

Афиша кино >>

Свадьба на Рождество
комедия, семейное кино
Италия, 2023
Финист. Первый богатырь
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2024
Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден»
триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Иллюзия контроля
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2024
Синистер. Новые души
фильм ужасов
Испания, 2023
Расскажи мне кино
драма
Чили, Испания, Франция, 2023
Рождественские истории Астрид Линдгрен
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Швеция, Норвегия, 2023
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Постучись в мою Тверь
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Театр в кино: Щелкунчик
музыкальный фильм
Россия, 2022
Последний Ронин
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, 2024
Новогодние истории зверушек
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Германия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен