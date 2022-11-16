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«Дело Ричарда Джуэлла»: Героизм по Клинту Иствуду

Спутник телезрителя >>
16 ноября 2022
Фильм Клинта Иствуда рассказывает правдивую историю о затравленном обществом герое. Кирилл Горячок считает, что это одна из лучших работ классика за последние годы.

«Дело Ричарда Джуэлла»: Героизм по Клинту Иствуду
фото: Кадр из фильма «Дело Ричарда Джуэлла»

1996 год. Во время Олимпийских игр в Атланте случается взрыв. Пострадавших могло бы быть намного больше, если бы не оперативные действия охранника по имени Ричард Джуэлл (Пол Уолтер Хаузер). Однако ФБР и СМИ начинают подозревать, что именно Джуэлл подстроил взрыв, дабы привлечь к себе внимание и стать героем. Действительно, толстый и ничем не примечательный мужчина, который живет с мамой и плохо ладит с людьми, по всем признакам мог пойти на террористический акт. Но несчастный Джуэлл всего лишь выполнял свой долг, а теперь вынужден терпеть унижения и допросы со стороны правительства, в которое он всей душой верил.
89-летний Клинт Иствуд неоднократно обращался к судьбам маленьких людей и незаметных героев, которые не гонятся за славой, а ежедневно делают то, что от них требуется. И в «Деле Ричарда Джуэлла» ода простому человеку получилась у режиссера по-особенному пронзительной.

В основе картины лежит подлинная история охранника Ричарда Джуэлла, которого очень легко принять за очередного реднека: он любит оружие, верит в непобедимость Соединенных Штатов и мечтает быть самым лучшим полицейским. В глазах холеных агентов ФБР и наглых журналистов — он человек лишний, вообще не заслуживающий жизни, натуральная блоха. Отношение к Джуэллу складывается соответствующее: никто не считается с его правами, правоохранительные органы желают лишь по-быстрому закрыть дело и отчитаться перед начальством, а газетчики — получить сенсацию.

Джуэлл действительно не похож на привычных Героев, даже в контексте фильмографии Иствуда. Однако в этом невежественном, смешном человеке режиссер неожиданно находит глубину и добросердечность, которых, казалось бы, уже почти не осталось в современном мире. Оказывается, простой работяга, который всю жизнь хотел сделать что-то правильно, куда благороднее по своей природе, чем бесчеловечные репортеры и люди в галстуках. И Иствуд с удивительной точностью и конкретикой рассказывает историю Джуэлла, избегая излишнего пафоса и сентиментальности. «Дело Ричарда Джуэлла» вообще получилось крайне гармоничным, составленным из идеальных пропорций и оттенков, — так рассказывать истории уже почти разучились.

«Дело Ричарда Джуэлла»: Героизм по Клинту Иствуду
фото: Кадр из фильма «Дело Ричарда Джуэлла»

Особенной силы картине придают актерские работы, в частности Пол Уолтер Хаузер, выступивший в главной роли. Артист, известный по комичным ролям второго плана в фильмах «Тоня против всех» и «Черный клановец», необыкновенно сочетает в себе неказистую и забавную внешность с внутренней растерянностью и грустью своего героя. Хаузер сильно показывает себя в тандеме с такими мастерами как Сэм Рокуэлл, сыгравший адвоката Джуэлла, и Кэти Бэйтс — матерью героя. Единственное, к чему можно придраться, так это к персонажам Джона Хэмма и Оливии Уайлд, которым, к сожалению, достались весьма карикатурные роли, их задача — всего лишь олицетворять порочную систему, сметающую на своем пути простого человека.

В конечном итоге, «Дело Ричарда Джуэлла» — кино о том, что нынешнее общество больше не верит в героев. Люди привыкли, что им лгут, а в подлинную искренность, тем более исходящую от таких изгоев как Джуэлл, поверить нелегко. Но Клинт Иствуд верит и утверждает прямо и открыто — герои среди нас.


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обсуждение >>
№ 3
kriv_co   16.11.2022 - 10:29
Ой, когда-то очень давно попадался этот фильм по ТВ, но не могу сказать, что мне супер зашел. Очень хорошая игра актеров, но сюжет провисает читать далее>>
№ 2
Алексей Алемаев   11.01.2020 - 16:34
очень заинтересовал сюжет этого фильма. хорошо что уже в прокате, надо сходить читать далее>>
№ 1
Светлана Снегина   11.01.2020 - 14:27
Иствуд глыбища и талант. большое ему спасибо за его нетривиальный взгляд на вещи и "маленьких" людей читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Дело Ричарда Джуэлла

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«Дело Ричарда Джуэлла»: Героизм по Клинту Иствуду фотографии
«Дело Ричарда Джуэлла»: Героизм по Клинту Иствуду фотографии
«Дело Ричарда Джуэлла»: Героизм по Клинту Иствуду фотографии
«Дело Ричарда Джуэлла»: Героизм по Клинту Иствуду фотографии
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