«Плохие парни навсегда»: Майами, солнце, спецэффекты

анонс

«Аладдин»: Дай, Джинн, на счастье лампу мне

«Гемини»: Два Смита Уилла - это сила

«Война миров Z»: Это «ззз» неспроста

14 октября

«Невероятная жизнь Уолтера Митти»: Хватит уже листать чужой «инстаграмм»

В ночь с 14 на 15 октября, 00:30, РЕН ТВ