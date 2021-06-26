«Барашек Шон: Фермагеддон»: Лу-Ла Ленд

На большой экран вернулся Барашек Шон - пластилиновая суперзвезда британской анимации от студии Aardman. На этот раз его приключения на ферме принимают черты научной фантастики. Екатерина Визгалова посмотрела фильм, вышедший на этой неделе в прокат, и сочла его залогом хорошего настроения для всей семьи.
Верный пес фермера Битцер, присматривающий за семейкой озорных овец, запретил им все развлечения: летающую тарелку, стрельбу из лука резиновыми стрелами, воздушные шары и прочие радости, а в конце дня как обычно запер всех в сарае, отобрав даже пиццу, заказанную Шоном благодаря компьютеру ничего не подозревающего хозяина. Зато вместо любимого блюда в сарае неожиданно появляется лопоухий лиловый овцелунтик. Хотя из половых признаков у существа можно отметить только тельце, похожее на платье, и девчачье по земным меркам имя Лу-Ла, для простоты согласимся, что это инопланетянка.
«Барашек Шон: Фермагеддон»: смотреть мультфильм онлайн
Ее космический корабль приземлился в лесопарке недалеко от пиццерии и сильно напугал прохожего потрепанной наружности. Лу-Ла вышла из корабля и, влекомая ароматом пиццы, залезла в коробку доставщика - так она оказалась на ферме и была обнаружена барашком Шоном. Овцы очарованы новой знакомой и ее способностями, в числе которых - телекинез, идеальное копирование звуков и очень громкая отрыжка. Скоро они узнают ее историю, помогут найти корабль и вернуться домой. В то же время очень быстро по городку распространяются новости об инопланетной активности, и начинается НЛО-лихорадка: туристы наводняют город, фермер, одержимый покупкой нового комбайна, ради быстрого куша возводит тематический парк аттракционов, а за Лу-Лой охотятся сотрудники секретного отдела по поимке пришельцев в желтых костюмах.
Новая картина студии Ника Парка
сберегла все самое лучшее из предыдущих частей франшизы (сериала
о Барашке Шоне 2007 года и полнометражного фильма
пятилетней давности). На месте приятный стиль, эстетика ручного производства и отличный юмор. Выход на орбиту научной фантастики оказался и вовсе качественным рывком для изобретательности авторов: паранормальные события, наложенные на фактуру пластилиновой Англии, воодушевляют, а сюжет выходит за пределы не только фермы (как это было в первом полнометражном «Барашке Шоне»), но и за пределы нашей Галактики. Что важно: герои, даже отправляясь в космос, подобно своим родственникам по студийной линии Уоллесу и Громиту
, всегда остаются верными земным ценностям - Британскому флагу, любимой ферме и даже ворчливому хозяину, у которого под носом происходит столько интересного.
Особенной чертой фильмов про Шона является фатальное отсутствие у всех персонажей вербальности. Поскольку главный герой, глазами которого мы смотрим на мир, - баран, человеческий язык здесь представляет из себя бормотание, а животные говорят каждый на своем нарЫчии - весело блеют или саркастически хрюкают. Самой разговорчивой оказывается как раз Лу-Ла, она членораздельно произносит с пяток слов, угадать значение которых будет в радость любому ребенку старше шести лет. Отсутствие вербального контакта между разными представителями земной и инопланетной фауны нисколько не мешает, а даже наоборот, помогает и персонажам, и авторам фильма: одним - спокойно общаться разнообразными звуками и жестами, рассказывать истории иными средствами, например, с помощью телепатии, а другим - максимально ненавязчиво и образно поведать маленьким зрителям о важности дружелюбия. Удовольствие же взрослых несомненно составит множество отсылок к самым разным фантастическим фильмам и сериалам - «Секретные материалы», «Доктор Кто», «Инопланетянин», «Космическая одиссея», «Люди в черном», «Звездные войны», «Близкие контакты третьей степени».
Злодеи в «Фермагеддоне» тоже есть, хотя не такие уж и страшные: в конце концов, к сердцу бесчувственной женщины-босса из отдела по борьбе с пришельцами найдется ключ, а каждая тварь вернется домой, ведь ничего нет важнее дома. И даже фермер получит вожделенный красный комбайн, но только после финальных титров - сразу не уходите.
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