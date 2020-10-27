«Яга: Кошмар темного леса»: А была ли девочка?

Светлана Устинова в новом хорроре Святослава Подгаевского
фото: Кадр из фильма «Яга: Кошмар темного леса»
Семья Егора (Олег Чугунов) совсем недавно переехала в свежий квартал, выстроенный у самого леса. Мальчик пока не может освоиться на новом месте: в школе друзей не завелось, отец и мачеха (Алексей Розин, Марьяна Спивак) больше внимания уделяют дочери-грудничку, кроме того, в доме появляется няня-домработница (Светлана Устинова), кажется, обладающая паранормальными способностями. Однажды эта жутковатая женщина исчезает, прихватив с собой малышку; родителей случившееся ничуть не смущает, поскольку дочь каким-то магическим образом стерлась у них из памяти. Егор, почему-то сохранивший воспоминания, заручается поддержкой пары одноклассников (Глаша Голубева, Артем Жигулин) и отправляется за сестрой в лес. Там детям предстоит столкнуться со злом гораздо более древним и опасным, чем демоническая домработница.
фото: Кадр из фильма «Яга: Кошмар темного леса»
Режиссер и сценарист Святослав Подгаевский — своего рода символ успешного российского хоррора. Его предыдущие ленты встречали если не безусловно тепло, то как минимум довольно приветливо, выдавали им авансы: ничего-ничего, пока не без огрехов, но процесс пошел, еще немного, и у нас будет собственное качественное страшное кино. Правда, построить что-нибудь собственное, опираясь исключительно на позаимствованные у других образы и сюжетные ходы, не так-то просто, а Подгаевский более-менее этим и занимается. «Яга» - не исключение: герои в данном случае помещены в неубедительную среду, будто бы имитирующую низкоэтажную Америку. Это искусственная изолированная от окружающего мира локация, населенная не похожими на настоящих людей персонажами; даже самый обычный супермаркет здесь выглядит бутафорским. Подгаевский, кажется, старается выстроить собственную улицу Вязов, но не справляется с этой задачей. Между тем, в ранних фильмах режиссер обращался к совсем другой эстетике: там события разворачивались на фоне и внутри многоэтажных бетонных коробок, хорошо знакомых жителю любого крупного российского города. И жути типовая застройка нагоняла куда больше, чем цветные домики на опушке.
Еще одно не вполне уместное заимствование, на этот раз из Звягинцева, - Спивак и Розин, играющие супругов, в отношениях которых наметился разлад (в «Яге» виновата, разумеется, няня). Понятное дело, что эта лента — не «Нелюбовь», актерам тут почти нечего играть. Спивак еще держится и вытягивает одним своим участием пару сцен; Розин же ближе к финалу превращается чуть ли не в комического персонажа. При этом предполагать, что создатели «Яги» не подразумевали отсылок к ленте Звягинцева, довольно глупо. Понятно же, что речь идет примерно о том же: о недостатке внимания к близким, черствости, равнодушии. Запареллелив семью с персонажами из «Нелюбви», Подгаевский и компания как бы добавили истории о ведьме из лесу глубины — но глубина эта такая же искусственная, как герои и локации.
фото: Кадр из фильма «Яга: Кошмар темного леса»
Между тем, складывается ощущение, что «Яга» могла бы получиться гораздо более внятной, объемной и убедительной, если бы Подгаевский уделял внимание деталям и нюансам. Скажем, интерьеры и лес, опутанные красными нитями, выглядят на экране интересно, но сами нити никуда не ведут: они присутствуют в кадре будто бы только для того, чтобы сбить с толку и героев фильма, и аудиторию. Правил здесь никто не объясняет (иногда кажется, что их вообще меняют по ходу дела), события регулярно следуют друг за другом без какой-то очевидной связи. Конечно, можно было бы списать все неувязки и неточности на логику сна, но в «Яге» в принципе отсутствует логика.
У лент Подгаевского есть интересное свойство: через некоторое время после просмотра они сливаются в памяти в единый аудиовизуальный поток. Вспомнить, в которой из них был определенный сюжетный поворот, всплывала на экране какая-то картинка, практически невозможно. Совсем свежая «Яга» на этом фоне смотрится не то чтобы выигрышно: она вышла менее страшной и даже более сбивчивой, чем обычно. Впрочем, есть шанс, что и она сольется с предыдущими работами и заставит говорить о Подгаевском как об авторе не выдающихся, но удобоваримых отечественных хорроров — просто по той причине, что с ее шероховатостями произойдет то же, что случалось с детьми в самом фильме: они начисто сотрутся из памяти.
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