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«Отель "Белград"»: Встретились как-то режиссер «Мажора» и продюсеры «Холопа»

Спутник телезрителя >>
23 января 2021
Обрусевший серб Милош Бикович отдает долги родине

С тех пор как любитель разбитного образа жизни племянник Элеоноры Андреевны Павел (Милош Бикович) встретил в «Отеле Элеон» свою любовь, тогда еще прилежную горничную Дашу Канаеву (Диана Пожарская), прошло четыре года. Даша уже, вроде бы, счастливо вышла замуж за Петра Романова (Егор Корешков), а Паше после всех московских злоключений пришлось вернуться на родину – в Сербию, где теперь он управляет отелем «Белград». И вот неожиданно Даша убегает от одиночества и разлуки с Петром в евротур, одной из остановок которого становится столица Сербии, а Паша, напротив, готовится к свадьбе с диковатой Ведраной (Елизавета Орашанин), дочерью местного авторитета и фаната музейных ценностей. На улицах Белграда, даром что самого крупного сербского города, Паше и Даше, естественно, вновь предстоит встретиться и реанимировать былые чувства.

«Отель Белград»: Встретились как-то режиссер «Мажора» и продюсеры «Холопа»
фото: ЦПШ

С тех пор как молодой сербский артист Милош Бикович покорил Никиту Михалкова, а затем и зрителей «Солнечного удара» заморской внешностью и пронзительным взглядом, а затем поступательным движением снялся сначала во втором «Духlesse» и в том самом «Отеле Элеон», обеспечившем ему славу, тоже прошло немало времени. Бикович успел заметно обрусеть и, главное, сыграть в самом кассовом российском фильме «Холоп», с продюсерами которого он, человек, все-таки свои корни помнящий, решил наконец отдать дань уважения родине и отправить толпу своих фанатов в «Отель "Белград"».

Остальную команду продюсеры (а в их числе и сам Бикович) подбирали, не долго думая. В качестве авторов сценария пригласили состав, работавший над всё тем же «Отелем Элеон», «Грандом» и «Кухней», с которой когда-то и началось стремительное восхождение компании Yellow, Black and White сначала на телевизионный, а затем и на отечественный киноолимп. Только вот законов непритязательных сериалов с одной локацией для красивой поздравительной открытки с признанием в любви Сербии оказалось явно недостаточно.

«Отель Белград»: Встретились как-то режиссер «Мажора» и продюсеры «Холопа»
фото: ЦПШ

Почти двухчасовой ромком и сам выглядит будто рандомный набор открыток с киноцитатами для нового поколения зрителей. Режиссер ленты Константин Статский, тоже сериальный выходец (на его счету популярный «Мажор»), вместе со сценаристами ожидаемо заигрываются не только в Вуди Аллена с его европейским кинотуром разной степени удачливости и, естественно, Эмира Кустурицу – куда без него в фильме про Сербию, но и даже пытаются дать Гая Ричи с его культом цыган. Получается не сказать что удачно. Для Аллена не хватает ироничных диалогов, для Кустурицы – рьяного музыкального отрыва, для Ричи – просто места в и без того затянутом хронометраже, хотя «Отель "Белград"» и начинается с классической для британского режиссера завязкой о глуповатых бандитах, ожидающих «большого куша» или как минимум удовлетворения босса.

Тема путешествия в другие города и страны, продвижения их в кино, без сомнения, благодатная, только есть в ней опасность увлечься живописными видами и красотами, полностью забыв про кино, где история все-таки играет роль немаловажную. Вот и создатели «Отеля "Белград"» совершают именно эту ошибку – берега Дуная и местная деревня Бачевац, выглядящая, впрочем, не хуже Кюстендорфа Кустурицы, оказываются намного интереснее, чем перипетии героев Биковича и Пожарской, между которыми практически не возникает свойственной ромкомам химии. Что ж, видимо, за четыре года чувства и впрямь поутихли. Или все-таки дело в географии – Белград вам не Москва.


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«Отель "Белград"»: Встретились как-то режиссер «Мажора» и продюсеры «Холопа» фотографии
«Отель "Белград"»: Встретились как-то режиссер «Мажора» и продюсеры «Холопа» фотографии
«Отель "Белград"»: Встретились как-то режиссер «Мажора» и продюсеры «Холопа» фотографии
«Отель "Белград"»: Встретились как-то режиссер «Мажора» и продюсеры «Холопа» фотографии
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