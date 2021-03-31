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«Один вдох»: Движение вниз

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31 марта 2021
Виктория Исакова после развода окунается во фридайвинг

«Один вдох»: Движение вниз
фото: Кадр из фильма «Один вдох»

Мода на спортивное кино в России уже затронула самые популярные дисциплины и самых известных отечественных спортсменов – от хоккея в «Легенде №17», вдохновленной судьбой Валерия Харламова, и «Движения вверх» о победе баскетбольной сборной СССР над США до футбола в недавнем «Льве Яшине» и только планируемом к выходу «Стрельцове». Положительным влиянием этой моды стало обращение внимания отечественными кинематографистами и на другие, менее раскрученные дисциплины, и на других, менее известных широкой общественности персон. Одной из которых стала чемпионка мира по фридайвингу, установившая более 40 мировых рекордов, первая женщина в мире, преодолевшая отметку 100 метров и задержавшая дыхание более, чем на 9 минут, Наталья Молчанова, чья судьба и легла в основу картины режиссера Елены Хазановой «Один вдох».

«Один вдох»: смотреть фильм онлайн

Марина Гордеева (Виктория Исакова), мать уже двоих взрослых детей (Филипп Ершов и Стася Милославская), переживает развод с мужем и в терапевтических целях отправляется отдыхать в Турцию. На пляже она случайно становится спасительницей утопающего – слетевшего с надувного матраса на глубину русского мужчины – и знакомится с местным официальным спасателем, тоже русским парнем Игнатом (Владимир Яглыч), который тут же видит в Марине данные для фридайвинга. Малоизведанного вида спорта, когда на глубину ныряют без каких-либо вспомогательных средств, а исключительно на задержке дыхания. Гордеева, еще в юности ставшая самой молодой чемпионкой по плаванию, но забросившая стремительно развивающуюся карьеру по семейным обстоятельствам, решает начать эту новую спортивную жизнь и стать чемпионкой мира про фридайвингу. Не без помощи одержимого не физической, а моральной подготовкой ученого-тренера (Максим Суханов), который воспитывает в женщине волю к победе довольно странными методами – от хождения по горящим углям до поиска ключа на дне глубокого колодца.

«Один вдох»: Движение вниз
фото: Кадр из фильма «Один вдох»

Режиссер Елена Хазанова и продюсер Ольга Данова, когда-то и вдохновившаяся историей Натальи Молчановой, поставили перед собой амбициозную задачу снять зрелищное кино о судьбе легендарной спортсменки через актуальную сегодня оптику сильного женского характера. Однако для демонстрации этой силы они выбрали банальную отправную точку в виде развода и сложных отношений с отцом (Сергей Сосновский) главной героини и в итоге сосредоточились на израненной женской душе, а вовсе не на спортивных достижениях и стремлении поставить рекорды.

На дно – в прямом смысле слова – их Марина Гордеева уплывает от семейных и бытовых конфликтов, составляющих большую часть «Одного вдоха», главной художественной метафорой которого является постоянно (и навязчиво) открываемое героиней Исаковой окно в попытке вдохнуть свежий воздух. При этом все подводные сцены – а здесь основной группе помогала лучшая в мире команда специалистов по съемкам на открытой воде и режиссер Жюли Готье, которая вместе со своим супругом Гийомом Нери профессионально занимаются фридайвингом и снимают о нем фильмы, – выглядят действительно захватывающе и впечатляюще, на голову выше и интереснее нежели всё происходящее в обычной жизни героини Виктории Исаковой. Возможно, все дело в безмолвии этой величественной глубины, которая слишком ярко контрастирует с банальными и плохо прописанными диалогами «земной» части «Одного вдоха». На поверхности развивается порой раздражающая своей примитивностью мелодрама, под водой – полноценная драма, по-настоящему вдохновленная судьбой легендарной спортсменки Натальи Молчановой, документальные кадры с которой, демонстрируемые в финале фильма, выглядят гораздо живее и органичнее, нежели большая часть «Одного вдоха».


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обсуждение >>
№ 3
Наталья ДАНИЛОВА   20.04.2020 - 01:14
очень глубокий фильм, очень жалко, что быстро сняли его с проката читать далее>>
№ 2
Виктор Гаврин   5.04.2020 - 17:18
Викуличка Исакова, любовь всей нашей огромной семьи! Счастья тебе дорогая! читать далее>>
№ 1
Светлана Снегина   7.03.2020 - 17:49
в общем, хорошая идея испорчена бездарной реализацией. но стоит посмотреть хотя бы ради водных съемок. это действительно поинтереснее читать далее>>
Всего сообщений: 3
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