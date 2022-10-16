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«Пиноккио»: Скажите, как его зовут

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16 октября 2022
Вычурная адаптация мрачной сказки Карло Коллоди

Плотник Джепетто (Роберто Бениньи) едва сводит концы с концами. Его услуги больше никому не требуются, и только иногда из жалости кто-нибудь подкидывает старику небольшую работенку. Однажды Джепетто достается красивое полено, из которого он решает сделать самую красивую на свете куклу — не хуже, чем те, что играют в странствующем цирке. К удивлению дедушки, кукла оживает и тут же начинает шалить и безобразничать. Джепетто относится к Пиноккио как к сыну, хочет воспитать его и наставить на путь истинный. Но наивная кукла не слушает папу и попадает в бесчисленные неприятности.

«Пиноккио»: Скажите, как его зовут
фото: кадр из фильма "Пиноккио"

Итальянец Маттео Гарроне несколько лет назад снял «Страшные сказки», в которых обыгрывал сюжеты историй Джамбаттисты Базиле в мрачной и готической стилистике. «Пиноккио» можно считать сиквелом «Сказок», в нем Гарроне продолжает воплощать на экране странные фэнтезийные миры. Содержательно это прямая адаптация классической сказки Карло Коллоди, причем достаточно близкая к тексту. Для режиссера история куклы, которая стала человеком, показалось куда интереснее с визуальной точки зрения, и здесь действительно есть на что посмотреть.

Смотреть онлайн «Пиноккио» Маттео Гарроне
Нужно сказать, что первоисточник Коллоди был достаточно мрачным сам по себе, никакой жизнерадостности нашего «Буратино» в нем не было и в помине. Это чувствуется и по диснеевскому «Пиноккио», достаточно вспомнить сцену превращения хулиганских детей в ослов, попортившую нервы не одному поколению малышей. Как ни странно, «Пиноккио» Гарроне вроде бы и нагнетает атмосферу темными красками, полубезумными персонажами и вычурными костюмами, однако эффект получается неоднозначным. Погрузиться в этот мир достаточно трудно, образы и персонажи хоть и запоминаются, скорее отстраняют своей странностью от непосредственного действия. Конечно, история Пиноккио известна каждому, и понятно, почему Гарроне решил больше времени уделить визуалу, а не развитию событий. Но его «Пиноккио» очень тяжело воспринимать как что-то цельное, поскольку с первых же минут ощущается, что мир этот ненастоящий, искусственный. Прямо как главный герой.

«Пиноккио»: Скажите, как его зовут
фото: кадр из фильма "Пиноккио"

Какой-никакой жизни «Пиноккио» добавляет Роберто Бениньи. В 2002 году он и сам поставил свою версию сказки Коллоди, сценарий которой когда-то он придумал вместе с Федерико Феллини. Правда, тогда фильм попросту не получился, и новый «Пиноккио», в каком-то смысле, был шансом Бениньи отыграться. На роль чудного старичка Джепетто актер подошел замечательно, он единственный персонаж, которому получается сопереживать. История плотника вообще довольно трагична и грустна, и, кажется, лучше бы Гарроне плюнул на куклу Пиноккио и больше времени уделил переживаниям Джепетто. Но, к сожалению, Бениньи довольно быстро исчезает с экрана, уступая место похождениям совершенно неинтересного деревянного болванчика. Впрочем, на пути мальчику встретятся несколько занятных персонажей, например, гигантская бабушка-улитка, оставляющая за собой склизкий след на полу, меланхоличный Тунец — рыба с человеческим лицом, и сентиментальный Манджафуоко — прототип нашего Карабаса Барабаса.

Как и в случае со «Страшными сказками», в «Пиноккио» Гарроне придумал несколько очень хороших визуальных решений, а сделанные вручную грим и костюмы выполнены мастерски. Жаль, что за красивой картинкой режиссер не скрыл никакой оригинальной интерпретации сказки Коллоди, никакой интриги или смелого прочтения. Получилось так, что новый «Пиноккио» хоть и обещает быть мрачным, но этого недостаточно, чтобы заинтересовать взрослого зрителя. И в то же время, фильм оказывается весьма вычурным и неторопливым, и вряд ли надолго удержит внимание аудитории помладше. Гарроне не слишком, по-видимому, понимает, что делает сказку сказкой, и почему конкретно «Пиноккио» остается интересен любому поколению. Хочется надеяться, что он оставит в стороне свои хаотичные фантазии и вернется к более житейским сюжетам, как это было в «Гоморре» и «Догмэне».


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обсуждение >>
№ 3
Алексей Алемаев   13.03.2020 - 16:13
ради самой готической эстетики и гляну. кому хочется сказок и побасенок для грудничков - в Дисней. читать далее>>
№ 2
Светлана Снегина   13.03.2020 - 14:06
я с удовольствие посмотрю. а аудитория помладше пусть идет лесом, смотреть комиксы. читать далее>>
№ 1
Лаврентий Палыч Берия   13.03.2020 - 02:02
Пиноккио в переводе с сицилийского диалекта означает "сосна" -сорт дерева для дешевой мебели.А "Буратино (буратини) дословно- "дурачёк".Автор истории журналист Карло Лоренцини... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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итальянцыКирилл ГорячокЭкранизация
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