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«Афера в Майами»: Кубинские страсти

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28 июля 2023
Куба, начало 1990-х. Однажды утром пилот гражданской авиации Рене Гонсалес (Эдгар Рамирес) приходит на работу, садится в самолет и направляется прямиком в США, чтобы найти там политическое убежище. Дома он оставил жену Ольгу (Пенелопа Крус) с дочерью, ничего не сообщив им о своих планах. Рене живет надеждой однажды перевести на новое место семью, но куда важнее для него — борьба за свободу кубинского народа против социалистической диктатуры Кастро. Вскоре его вместе с другим перебежчиком — майором Хуаном Пабло Роке (Вагнер Моура) — вербуют американские спецслужбы. Однако оба мужчины и не подозревают, что лишь становятся пешками в большой политической игре.

«Афера в Майами»: Кубинские страсти
фото: Экспонента. Кадр из фильма "Афера в Майами"

Локализованное заглавие фильма «Афера в Майами» (в оригинале — «Осиная сеть») слегка сбивает с толку, подразумевая что-то авантюрное и приключенческое. В действительности, фильм Оливье Ассайаса — достаточно серьезная политическая драма, повествующая о «Кубинской пятерке» — шпионах, работавших под прикрытием с целью остановить деятельность террористических организаций. Чтобы увлечь зрителя столь специализированной и противоречивой темой, как политические конфликты Кубы и Америки, необходимо очень постараться. У Ассайаса, больше известного по разговорным мелодрамам, вроде «Двойной жизни» или «Летнего времени», впрочем, уже был опыт работы в этом жанре. В 2010 году он поставил сериал «Карлос», который занятно освещал события жизни знаменитого террориста Ильича Рамиреса Санчеса (его, кстати, играл всё тот же Эдгар Рамирес). В «Афере в Майами» же режиссеру, кажется не хватило хронометража, чтобы внятно и неспешно рассказать печальную историю пятерых шпионов.

Смотреть онлайн «Афера в Майами»
Фильм стремительно перескакивает с одного персонажа на другого, практически не давая зрителю разобраться в тонкостях и различиях между «Братством спасения», кубинскими националистами и американскими спецслужбами. Исторического контекста, придуманного Ассайасом, а он же является и автором сценария этой картины, основанной на книге «Последние солдаты холодной вoйны» журналиста, политика и писателя из Бразилии Фернандо Морайса, недостатоточно, чтобы уловить все сложности американо-кубинских отношений.

«Афера в Майами»: Кубинские страсти
фото: Экспонента. Кадр из фильма "Афера в Майами"

Возможно, именно из-за этого и в фигурах Рене Гонсалеса и Хуана Пабло Роке трудно разглядеть что-то человеческое, да и понять до конца, на чьей они стороне и за что воюют. Хороший политический триллер всегда берет на вооружение индивидуальную судьбу протагониста, который попадает в жернова истории. Ассайас же, кажется, идет другим путем. Женские персонажи слегка поправляют дело, но в этом, скорее, заслуга актрис Пенелопы Крус и Аны де Армас, которые сами по себе придают жизни мужскому миру вoйн и шпионажа. У обеих здесь роли, в общем, трагические: Крус — безутешная мать, силящаяся понять мужа-идеалиста, а Армас достался образ нелюбимой девушки шпиона, которую тот с легкостью бросает ради очередного секретного задания. Своими слезами и горестями героини освещают разные грани характеров главных героев мужчин, без них бы те так и остались картонными борцами за справедливость.

Ближе к финалу события фильма набирают оборот, и уже меньше обращаешь внимания на сюжетные дыры и тонкости геополитики. Весьма впечатляющим, например, получился эпизод с серией терактов на улицах Гаваны — трагедии, понятной зрителям в любой точке мира. А появление главы кубинской разведки Херардо Эрнандеса (его сыграл Гаэль Гарсиа Берналь) заставляет взглянуть на происходящие до этого события немного под другим углом — ожидаемый, но все же неплохой твист. Возможно, будь у Ассайаса больший хронометраж, таким эмоциональным эпизодам нашлось бы должное место. Здесь же получается, что постановщик идет по верхам и дежурно сетует на то, что политика — грязное дело, а жизнь одного человека ничего не стоит.


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