«Бекки»: Осторожно - злая девочка с собакой!

Завораживающий триллер о противостоянии Лулу Уилсон и Кевина Джеймса
14-летняя Бекки (Лулу Уилсон
) тяжело переживает смерть матери, скончавшейся в прошлом году от неизлечимой болезни. Ее отец Джефф (Джоэл Макхэйл
) хочет сделать шаг вперед и начать новую жизнь. Однажды он забирает дочь прямо с занятий, чтобы отвести в семейный домик у озера. Там девочку ждёт неприятный сюрприз в лице его будущей жены Кайлы (Аманда Бругел
) и её сына, приехавших одновременно с ними. Бекки, почувствовав себя преданной, убегает в свой личный домик в лесу, прихватив с собой верного пса Диего породы кане-корсо. Пока она с ненавистью крушит всё и вся у себя в убежище, отца и будущую мачеху захватывают сбежавшие заключённые во главе с жестоким нацистом Домиником (Кевин Джеймс
), не подозревающим о своей плачевной участи.
Читать
Рецензия на фильм «Я плюю на ваши могилы»
Режиссёрский дуэт Джонатана Милотта
и Кэри Мерниона
дебютировал в большом кино неплохой в целом зомби-комедией «Кутис
» с Элайджей Вудом
, но затем отвлёкся от пугающего жанра на создание проходного боевика «Бушвик
» с Дэйвом Батистой
. Осознав, что они выбрали неверный путь, постановщики вернулись в мир ужасного и сняли «Бекки
», где боевики «Рэмбо
» и «Крепкий орешек
» встречаются с комедией «Один дома
» и хоррором «Я плюю на ваши могилы
», отчего у фильма получился размытый жанр, в котором нашлось место и чёрной комедии, и хоррору, и триллеру, и драме. За последнюю отвечают треснувшие отношения отца и дочери, переставших понимать друг друга из-за разного восприятия случившейся с ними трагедии.
Главной изюминкой картины является зачаровывающий дуэт протагонистки и антагониста. Они ещё в самом начале картины при помощи параллельного монтажа были показаны, как две стороны одной медали, и между ними нет-нет да промелькнут своеобразные семейные узы. Доминик считает подельников своими детьми, а потому столкнувшись с яростным отпором новой Убивашки проникся к ней симпатией и разглядел родственную душу, способную, по его недалёкому мнению, присоединиться к банде. Вот только Бекки по своей истинной зарождающейся натуре одиночка в духе Ганнибала Лектера, и она никого не примет, особенно после потери всех близких. Лулу Уилсон, накрепко засевшая в хоррорах («Уиджи. Проклятие доски дьявола
», «Проклятие Аннабель 2
»), создала яркий и запоминающийся образ яростного подростка, в котором проснулся зверь, как когда-то в герое Дастина Хоффмана
из «Соломенных псов
» Сэма Пекинпа
. А Кевин Джеймс вызывает удивление и восхищение, поскольку из комика получился один из лучших злодеев скудного на кинособытия 2020 года.
Читать
Рецензия на фильм «Соломенные псы»
Из актёрской команды также следует выделить Роберта Мэйллета
, сыгравшего Апекса, правую руку Доминика. Его персонажу, мучимому совестью, просто не повезло оказаться на пути Бекки, хотя без него и не было бы кровавого финала. На фоне этой троицы остальные актёры выглядели блекло и неинтересно, поскольку они практически не были вовлечены в действие. Отец в исполнении Джоэла Макхэйла выбыл из строя довольно быстро, а героиня Аманды Бругел почти весь фильм просидела со связанными руками, доказав тем самым всю несостоятельность и бесполезность взрослых.
Фильм Милотта и Мерниона нельзя воспринимать как остросоциальное высказывание на тему насилия. Это чистой воды жанровое кино со смещёнными акцентами и макгаффином (Доминику нужен некий ключ, а он у Бекки). И если бы не обилие gore-элементов и крови, его легко можно было бы назвать приключенческой лентой о выживании подростков в трудных условиях наподобие «Борьбы за выживание
». Но благодаря Уилсон и Джеймсу картина надолго запомнится как суровый триллер, пусть и с некоторым количеством нелепых моментов вроде изощрённых убийств маленькой девочкой рослых дядей.
Смотреть онлайн
«Бекки» Джонатана Милотта и Кэри Мернион
«Бекки». Трейлер на английском языке
обсуждение >>