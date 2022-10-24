«Хэппи-энд»: Старик и море

Неожиданный для России фильм о том, что все только начинается в любом возрасте
фото: SPPR
На тайском побережье обнаруживает себя мужчина (Михаил Гомиашвили) – он уже не молод, но это, пожалуй, единственная его определяющая характеристика. Своего имени и обстоятельств, в ходе которых он оказался в жарком Таиланде, он не помнит. Одет в тельняшку, на руке – часы, явно подарочные, которые, впрочем, он тут же проигрывает находчивым тайцам в местную забаву – поедание острых перцев чили. К остроте во вкусе герой, кажется, привык – хотя, конечно, не как здешние обитатели. А вот остроты в жизни, вкус к которой, как принято в России, с годами утрачивается, ему явно не хватает. И вот уже местный полицейский за бучу с тайцами назначает наказание в виде общественных работ.
Смотреть онлайн«Хэппи-энд» Евгения Шелякина
За беспамятным гражданином другого государства приезжает еще одна россиянка, владелица местного отеля Ирина (Евгения Дмитриева), нарекающая безымянного старика Пафнутием. Именно там, выполняя разного рода поручения, новоиспеченный русскоговорящий таец и начинает новую незатейливую жизнь: рыбалка, приготовление блюд из свежевыловленной рыбы, вечера за пивом и острыми перцами с местными жителями, начисто лишенными языкового барьера. О далекой прошлой жизни напоминают только подарочные часы с гравировкой «Ксенафонту» и внезапно появившийся на райском острове сын (Владимир Мишуков).
фото: SPPR
О проблемах «отцов» и «детей», все чаще звучащих с российских экранов, принято говорить с позиции последних. «Хэппи-энд» – кино не о детях, но о родителях, тоже жаждущих свежих впечатлений, но порой игнорирующих новые эмоции в угоду привычному укладу. Режиссер и соавтор сценария Евгений Шелякин концентрируется именно на главном герое, вписанном в международный контекст, не столько географический, сколько нравственный. Солирующий грузинский актер Михаил Гомиашвили, яркий и харизматичный, с явным удовольствием, как и его Пафнутий-Ксенофонт, погружается в этот мир. Дивный, новый, не утопичный, а вполне себе реальный, хотя в эпоху пандемии солнечный Таиланд как никогда далеко от нас. Но на рекламный буклет о том, как начать новую жизнь Таиланде, картина вовсе не похожа. «Хэппи-энд» – редкое семейное кино, теплое, но не приторное, актуальное, но не нравоучительное.
Наша вечно меняющаяся страна, не помнящая прошлого и не особо надеющаяся на будущее, живет одним, пусть и пока условно стабильным днем, смену формаций не предполагающим. Спокойная смена поколений, равноценно действующих в одно время и в одном месте, у нас не принята. Тем ценнее выглядит появление в кинотеатрах – а это первый большой кинотеатральный релиз после пандемии – фильма «Хэппи-энд» с таким нетипичным для отечественного кино героем. Уже не молодым, но бодрым, по какой-то чуждой нам европейской традиции не поставившим на себе крест, и оказавшимся в жаркой Азии – пусть пока не совсем осознанно, но тем не менее совершенно точно решившимся на эту диковинную жизнь. Без толпы внуков на даче, бесконечных переживаний за уже взрослых детей и муторных семейных споров о том, что раньше и трава была зеленее, и страна счастливее. Никогда не поздно начать с чистого листа. В совершенно новых и неожиданных для себя реалиях, простых, даже обыденных, но оттого не теряющих своего простого очарования. Еще не время умирать, и есть ежедневный повод наслаждаться жизнью.
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