Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Удивительная миссис Мэй»: Самый гуманный суд в мире

Спутник телезрителя >>
4 августа 2024
«Удивительная миссис Мэй» — тонкая английская драма с Эммой Томпсон, в которой поднимаются вопросы, выходящие далеко за пределы судебной практики. Чтобы добраться до российского зрителя, ей понадобилось три года после премьерного показа в 2017-м на кинофестивале в Торонто. Время на фильме не отразилось: слегка выдержанный, подобно вину, он не потерял смыслы, потому что искал ответы на вечные вопросы, нежели реагировал на повестку дня.

«Удивительная миссис Мэй»: Самый гуманный суд в мире
фото: Постер фильма «Удивительная миссис Мэй»

Среди судебных процедуралов с актерами разной степени звездности «Миссис Мэй» совершенно точно есть чем удивить. Эта чисто английская картина без назидательности, но с трогательной историей, женской оптикой и одной из лучших ролей Эммы Томпсон, которая одинаково хороша и в комедиях, и в драмах. Не секрет, что британцы лучше всех умеют создавать прекрасные фильмы с актрисами, которым «слегка за 20» (достаточно вспомнить великолепных Джуди Денч, Мэгги Смит или Хелен Миррен).

Смотреть онлайн Фильм «Удивительная миссис Мэй»
В основе сюжета – история судьи Фионы Мэй, специализирующейся на семейном праве. Однажды к женщине попадает дело юного Адама (Финн Уайтхэд), который в свои 17 лет и 9 месяцев оказывается намного ближе к смерти, чем к совершеннолетию. Для спасения жизни требуется переливание крови, что противоречит вере родителей мальчика и вроде как его собственным убеждениям. Стоит отметить молодого актера, дебютировавшего в «Дюнкерке» Кристофера Нолана, а здесь воплотившего образ Адама во всех его ипостасях – от религиозного фанатика, готового принять мученическую смерть, до пылкого мечтателя, увлеченного поэзией Йейтса. Судьба молодого человека висит на волоске, а судье предстоит принять непростое решение. И она его примет, но на этом фильм не закончится: история послужит лишь крючком для зрителя. На ее фоне развернется другая драма. И по ходу развития сюжета будет постепенно распутываться клубок семейных проблем, сопряженных с работой, религией, конфликтом поколений и банальной невозможностью услышать друг друга.

«Удивительная миссис Мэй»: Самый гуманный суд в мире
фото: К/ф «Удивительная миссис Мэй»

У главной героини жизненные противоречия усугубляются собственной проблемой, что сидит глубоко внутри и сильнее отдаляет от того времени, когда Фиона, по ее собственным словам, могла быть «дикой и свободной». Это боязнь собственных чувств и их дальнейшая блокировка. Плакать, любить и отдыхать ей не позволяет должность. И хотя на экране жизнь героини с помощью цветовой палитры делится на работу и дом, для нее самой они давно слились воедино. Точнее, работа 25 часов в сутки поглотила дела семейные, любые намеки на близость с супругом (Стэнли Туччи) и перспективы завести детей.

В галерее чеховских образов есть герой, чью судьбу можно сравнить с жизнью судьи Мэй. Это архиерей из одноименного рассказа, к которому даже собственная мать робко обращается на вы. Фиона Мэй в этом смысле – такой первосвященник, но за важной должностью ее не замечают не только окружающие, но и она сама. Женщина осознает себя живой и одновременно извиняется за эту земную слабость. Увидеть обычного человека в ней способны только дети, в данном случае – почти совершеннолетний, но очень чистый и наивный Адам. Очень тонко и по-чеховски. Неслучайно классик чуть ли не входит в разряд национальных драматургов Англии. И по количеству поставленных пьес он уступает разве что Шекспиру.

«Удивительная миссис Мэй»: Самый гуманный суд в мире
фото: К/ф «Удивительная миссис Мэй»

Кстати, режиссер «Удивительной миссис Мэй» Ричард Эйр, известный по лентам «Айрис» и «Скандальный дневник», начинал именно в театре. А в 1980-м экранизировал «Вишневый сад» с Джуди Денч, так что явно успел разобраться в подводных течениях чеховской прозы и драматургии. В кино Эйра можно назвать отличником по такой дисциплине как британская драма. За свою карьеру он заметно поднаторел в создании историй о непростых взаимоотношениях женщин с окружающим миром. И ни разу не ошибся в выборе блестящих актрис на главные роли: Кейт Уинслет, Клэр Дэйнс, Кейт Бланшетт. История Фионы Мэй может в какой-то момент наскучить своей вычурной «английскостью», развернутыми диалогами, множеством крупных планов и подробными объяснениями, но все интонации в ней переданы верно. Во многом благодаря тому, что сценаристом выступил Иэн Макьюэн, автор книги «Закон о детях», по которой и снят фильм.

Литературная основа стала мощным подспорьем для создания удачной экранизации. Макьюэн – важная фигура в Британии, живой классик. В юности он заработал прозвище Макабр за свои мрачные рассказы, но потом смягчил стиль. В 2001-м писатель стал лауреатом Букеровской премии за роман «Искупление», а в 2007-м произведение было экранизировано с Кирой Найтли и Джеймсом Макэвоем в главных ролях. Впрочем, это не единственный случай – Иэна Макьюэна ставили уже восемь раз. И он всегда участвовал в адаптации своих книг для большого экрана. «Удивительная миссис Мэй» не стала исключением, ее литературность очень заметна. И как любая хорошая литература, эта история универсальна, вне времени. Не важно, в каком году или даже веке она произошла. Вопросы без ответов были и будут всегда. Просто нужно научиться с этим жить.

«Удивительная миссис Мэй»

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Эмма Томпсон: «После некоторых ролей сложно вернуться к нормальной жизни»
Поиск по меткам
Британское киноМария Бороденко
персоны
Кейт БланшеттДжуди ДенчКлэр ДэйнсИэн МакьюэнДжеймс МакЭвойХелен МирренКира НайтлиКристофер НоланМэгги СмитЭмма ТомпсонСтэнли ТуччиФайон УайтхэдКейт УинслетРичард Эйр
фильмы
АйрисДюнкеркИскуплениеСкандальный дневникУдивительная миссис Мэй

фотографии >>
«Удивительная миссис Мэй»: Самый гуманный суд в мире фотографии
«Удивительная миссис Мэй»: Самый гуманный суд в мире фотографии
«Удивительная миссис Мэй»: Самый гуманный суд в мире фотографии
«Удивительная миссис Мэй»: Самый гуманный суд в мире фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вячеслав Гилинов
2 августа ушёл из жизни актёр Вячеслав Гилинов.
Людмила Приходько
1 августа ушла из жизни актриса Людмила Приходько.

День рождения >>

Антон Андросов
Владимир Виноградов (II)
Марина Казанкова
Мария Куликова
Екатерина Мадалинская
Санжар Мади
Анастасия Микульчина
Виктор Смирнов
Сергей Яковлев
Ричард Белзер
Дональд Гибб
Дилан Спраус
Коул Спроус
Билли Боб Торнтон
Дороття Удварош
Фабио Фулько
все родившиеся 4 августа >>

Афиша кино >>

2+2
комедия
Италия, 2023
Астрал. Проклятие Лилит
фильм ужасов
Индонезия, 2022
Кукушка
триллер, фильм ужасов
Германия, 2024
Шкатулка дьявола 3. Воскрешение
фильм ужасов
Великобритания, 2024
Бордерлендс
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
Великобритания, Венгрия, США, 2024
Мой дикий друг
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Ячейка общества
драма
Россия, 2024
Тополиный пух
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Империя
комедия, научная фантастика
Бельгия, Германия, Италия, Франция, 2024
Призрачный свет
драма, комедия
США, 2024
Телец
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2022
Судная ночь. Джекпот
триллер
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram