«Удивительная миссис Мэй»: Самый гуманный суд в мире

«Удивительная миссис Мэй» — тонкая английская драма с Эммой Томпсон, в которой поднимаются вопросы, выходящие далеко за пределы судебной практики. Чтобы добраться до российского зрителя, ей понадобилось три года после премьерного показа в 2017-м на кинофестивале в Торонто. Время на фильме не отразилось: слегка выдержанный, подобно вину, он не потерял смыслы, потому что искал ответы на вечные вопросы, нежели реагировал на повестку дня.
фото: Постер фильма «Удивительная миссис Мэй»
Среди судебных процедуралов с актерами разной степени звездности «Миссис Мэй» совершенно точно есть чем удивить. Эта чисто английская картина без назидательности, но с трогательной историей, женской оптикой и одной из лучших ролей Эммы Томпсон, которая одинаково хороша и в комедиях, и в драмах. Не секрет, что британцы лучше всех умеют создавать прекрасные фильмы с актрисами, которым «слегка за 20» (достаточно вспомнить великолепных Джуди Денч, Мэгги Смит или Хелен Миррен).
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В основе сюжета – история судьи Фионы Мэй, специализирующейся на семейном праве. Однажды к женщине попадает дело юного Адама (Финн Уайтхэд), который в свои 17 лет и 9 месяцев оказывается намного ближе к смерти, чем к совершеннолетию. Для спасения жизни требуется переливание крови, что противоречит вере родителей мальчика и вроде как его собственным убеждениям. Стоит отметить молодого актера, дебютировавшего в «Дюнкерке» Кристофера Нолана, а здесь воплотившего образ Адама во всех его ипостасях – от религиозного фанатика, готового принять мученическую смерть, до пылкого мечтателя, увлеченного поэзией Йейтса. Судьба молодого человека висит на волоске, а судье предстоит принять непростое решение. И она его примет, но на этом фильм не закончится: история послужит лишь крючком для зрителя. На ее фоне развернется другая драма. И по ходу развития сюжета будет постепенно распутываться клубок семейных проблем, сопряженных с работой, религией, конфликтом поколений и банальной невозможностью услышать друг друга.
фото: К/ф «Удивительная миссис Мэй»
У главной героини жизненные противоречия усугубляются собственной проблемой, что сидит глубоко внутри и сильнее отдаляет от того времени, когда Фиона, по ее собственным словам, могла быть «дикой и свободной». Это боязнь собственных чувств и их дальнейшая блокировка. Плакать, любить и отдыхать ей не позволяет должность. И хотя на экране жизнь героини с помощью цветовой палитры делится на работу и дом, для нее самой они давно слились воедино. Точнее, работа 25 часов в сутки поглотила дела семейные, любые намеки на близость с супругом (Стэнли Туччи) и перспективы завести детей.
В галерее чеховских образов есть герой, чью судьбу можно сравнить с жизнью судьи Мэй. Это архиерей из одноименного рассказа, к которому даже собственная мать робко обращается на вы. Фиона Мэй в этом смысле – такой первосвященник, но за важной должностью ее не замечают не только окружающие, но и она сама. Женщина осознает себя живой и одновременно извиняется за эту земную слабость. Увидеть обычного человека в ней способны только дети, в данном случае – почти совершеннолетний, но очень чистый и наивный Адам. Очень тонко и по-чеховски. Неслучайно классик чуть ли не входит в разряд национальных драматургов Англии. И по количеству поставленных пьес он уступает разве что Шекспиру.
фото: К/ф «Удивительная миссис Мэй»
Кстати, режиссер «Удивительной миссис Мэй» Ричард Эйр, известный по лентам «Айрис» и «Скандальный дневник», начинал именно в театре. А в 1980-м экранизировал «Вишневый сад» с Джуди Денч, так что явно успел разобраться в подводных течениях чеховской прозы и драматургии. В кино Эйра можно назвать отличником по такой дисциплине как британская драма. За свою карьеру он заметно поднаторел в создании историй о непростых взаимоотношениях женщин с окружающим миром. И ни разу не ошибся в выборе блестящих актрис на главные роли: Кейт Уинслет, Клэр Дэйнс, Кейт Бланшетт. История Фионы Мэй может в какой-то момент наскучить своей вычурной «английскостью», развернутыми диалогами, множеством крупных планов и подробными объяснениями, но все интонации в ней переданы верно. Во многом благодаря тому, что сценаристом выступил Иэн Макьюэн, автор книги «Закон о детях», по которой и снят фильм.
Литературная основа стала мощным подспорьем для создания удачной экранизации. Макьюэн – важная фигура в Британии, живой классик. В юности он заработал прозвище Макабр за свои мрачные рассказы, но потом смягчил стиль. В 2001-м писатель стал лауреатом Букеровской премии за роман «Искупление», а в 2007-м произведение было экранизировано с Кирой Найтли и Джеймсом Макэвоем в главных ролях. Впрочем, это не единственный случай – Иэна Макьюэна ставили уже восемь раз. И он всегда участвовал в адаптации своих книг для большого экрана. «Удивительная миссис Мэй» не стала исключением, ее литературность очень заметна. И как любая хорошая литература, эта история универсальна, вне времени. Не важно, в каком году или даже веке она произошла. Вопросы без ответов были и будут всегда. Просто нужно научиться с этим жить.
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