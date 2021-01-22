Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Красотка в ударе»: Страшное бессилие

Спутник телезрителя >>
22 января 2021
На российском сценарном небосклоне зажглась новая «звезда» – Евгения Хрипкова, полновесно дебютировавшая в одном из лучших отечественных сериалов последних лет «Звоните ДиКаприо!», где она была соавтором Жоры Крыжовникова, а затем с ним же в дуэте породившая «(НЕ)Идеального мужчину», ставшего первой и не исключено что последней, с учетом пандемии, кассовой удачей этого года. Начинавшая с короткометражки с вызывающе-говорящим названием «Все бабы дуры» Хрипкова, кажется, продолжает нести этот незатейливый тезис в массы. И вот уже в дебютном режиссерском проекте актрисы Яны Гладких «Красотка в ударе» сценаристка, вооружившись актуальным дискурсом и наработками американского кино, вновь отправляет Юлию Александрову искать заветное обручальное кольцо, без которого счастья в жизни женщины в отечественном кино, разумеется, нет.

«Красотка в ударе»: Страшное бессилие
фото: кадр из фильма "Красотка в ударе"

Полина (Юлия Александрова) работает техническим специалистом на разного рода мероприятиях и подрабатывает «мужем на час», чтобы содержать семью: мужа-иждивенца (Григорий Калинин), который все пытается начать свой бизнес, для чего спускает весь семейный бюджет на китайские массажеры, и экстравагантную мать (Елена Шевченко), постоянно ходящую в патчах или тейпах и причитающую что-то по поводу уникального семейного счастья. С коллегами по работе Полина – кремень, настоящий бро, как девушку ее, кажется, уже давно никто не воспринимает всерьез. Как и она сама.

Однажды вместе с подружкой-«толстушкой» (Лариса Кокоева) она приходит на курсы стрип-пластики, но и это тоже не ее. Зато там она видит бывшего одноклассника (Максим Блинов), занимающегося в соседней секции единоборствами, но боится ему показаться. Неожиданная встреча задевает что-то в Полине, которая вдруг вспоминает, что она вроде как женщина. А тут еще и вызов в клинику пластической хирургии, где туповатая, но сделанная по последней моде секретарша (Яна Кошкина) с жалостью смотрит на затюканную Полину, а сама Полина знакомится с доктором (Андрей Бурковский), который готов сделать из нее настоящую красавицу – все данные, в общем-то, имеются. Начать можно с «сисек», на которые нужно собрать всего-то 300 тысяч рублей. Но Полина – «мужик», она сможет. Только вот другой мужик – ее муж – все заработанные женой деньги вкладывает в массажеры. Последняя семейная перепалка заканчивается дракой, а после удара Полина приходит в себя и внезапно понимает, что она теперь настоящая красавица.

«Красотка в ударе»: Страшное бессилие
фото: кадр из фильма "Красотка в ударе"


Красота, как известно, в глазах смотрящего – этот давний афоризм и пытается переписать сценаристка Евгения Хрипкова, явно вдохновленная «Красоткой на всю голову». Бенефис яркой артистки кино и стендапа Эми Шумер в отечественных реалиях заменяется любимой нашими кинематографистами ансамблевой комедий с чередой заштампованных, словно и отечественное сознание, героев и героинь, главной из которых является Полина. Изменений во внешности после удара (хотя осталась, конечно, ссадина) у нее не произошло, но она, посмотрев в зеркало, уверена в обратном. Ей бы возрадоваться и жить счастливо, но с обретением уверенности в своей неотразимости Полина тут же становится законченной сукой. Конечно, ведь красивая женщина иной быть не может! И вот Полина уже изводит свою некогда лучшую подругу и пугает напористостью и хабалистостью того самого одноклассника, с которым у нее – естественно, без видимых на то причин, как и в большинстве российских фильмов – случается любовь.

«Красотка в ударе» вместе с «(НЕ)Идеальным мужчиной» становятся почти дилогией, доказывающей неумение отечественных кинематографистов, насмотревшихся старых американских ромкомов, актуально говорить на темы гендерных стереотипов. Не имея ни позиции, ни национального голоса, такие картины, сделанные как под копирку, лишь дают пищу традиционному патриархальному мировоззрению. По меньшей мере странно, когда в современном фильме авторка и режиссерка рассказывают, как женщина-дура упорно загоняет себя в набившую оскомину бытовуху и видит хэппи-энд с обязательным кольцом, пусть в данном случае и затерянным где-то под декорациями финальной сцены.


версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Наш ответ (Москва)   21.09.2020 - 01:49
... Мальчик, ты попутал сайты, тут не ваше муДское движение, а про кино. читать далее>>
№ 4
Крекс-пекс-фекс   21.08.2020 - 15:14
... Конечно же нету. Это фемки пытаются заниматься словотворчеством дабы, как им кажется, отстоять права женщин. Не удивлюсь, если благодаря этой тенденции скоро появятся такие термины как "компьютерка"... читать далее>>
№ 3
dianat   16.08.2020 - 14:41
"Красотка на всю голову" на российский лад читать далее>>
№ 1
Ник Пуловский   15.08.2020 - 21:17
" авторка и режиссерка " - в русском языке есть такие слова?! читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Григорий Калинин: «Ролевые модели, которые существовали в обществе, сейчас уже не работают»
Яна Гладких: «С легкостью доверилась бы такому врачу, как Филатов»
Красота очень сильно зависит от внутреннего самоощущения: съемки фильма «Красотка!» Яны Гладких
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваРоссийские фильмы
персоны
Юлия АлександроваМаксим БлиновАндрей БурковскийЯна ГладкихГригорий КалининЛариса КокоеваЯна КошкинаЖора КрыжовниковЕвгения ХрипковаЕлена Шевченко
фильмы
(НЕ) Идеальный мужчинаЗвоните ДиКаприо!Красотка в удареКрасотка на всю голову

фотографии >>
«Красотка в ударе»: Страшное бессилие фотографии
«Красотка в ударе»: Страшное бессилие фотографии
«Красотка в ударе»: Страшное бессилие фотографии
«Красотка в ударе»: Страшное бессилие фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Галина Долматовская
20 января ушла из жизни режиссёр Галина Долматовская.
Ренита Григорьева
19 января ушла из жизни режиссёр Ренита Григорьева.
Виген Степанян
19 января ушёл из жизни актёр Виген Степанян.
Алимгазы Райнбеков
19 января ушёл из жизни актёр Алимгазы Райнбеков.
Хабибулло Абдуразаков
19 января ушёл из жизни актёр Хабибулло Абдуразаков.
Григорий Шустер
18 января ушёл из жизни актёр Григорий Шустер.

День рождения >>

Владимир Большов
Александр Гетманский
Александр Дубина
Николай Иванов
Лариса Малеванная
Владимир Осадчий
Виктор Соцки-Войническу
Валентина Талызина
Леонид Ярмольник
Линда Блэр
Пайпер Лори
Дайан Лэйн
Жюльетт Меньель
Найри Дон Портер
Конрад Файдт
Джон Хёрт
все родившиеся 22 января >>

Афиша кино >>

Девушка, подающая надежды
триллер
Великобритания, США, 2020
Душа
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Голос луны
комедия, приключения
Италия, Франция, 1989
Королевский гамбит
биография, драма, спортивный фильм
США, 2020
Секретные файлы: Над небесами
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2018
Астрал. Онлайн
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Корпорация Ad Libitum
приключения, триллер
Россия, 2021
Небесный огонь
боевик
Китай, 2019
Птица в клетке. Заражение
драма, комедия, мелодрама, триллер
США, 2020
День города
комедия
Россия, 2020
Феллини и духи
биография, мистика
Италия, Франция, Бельгия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен