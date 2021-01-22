«Красотка в ударе»: Страшное бессилие

На российском сценарном небосклоне зажглась новая «звезда» – Евгения Хрипкова, полновесно дебютировавшая в одном из лучших отечественных сериалов последних лет «Звоните ДиКаприо!», где она была соавтором Жоры Крыжовникова, а затем с ним же в дуэте породившая «(НЕ)Идеального мужчину», ставшего первой и не исключено что последней, с учетом пандемии, кассовой удачей этого года. Начинавшая с короткометражки с вызывающе-говорящим названием «Все бабы дуры» Хрипкова, кажется, продолжает нести этот незатейливый тезис в массы. И вот уже в дебютном режиссерском проекте актрисы Яны Гладких «Красотка в ударе» сценаристка, вооружившись актуальным дискурсом и наработками американского кино, вновь отправляет Юлию Александрову искать заветное обручальное кольцо, без которого счастья в жизни женщины в отечественном кино, разумеется, нет.
фото: кадр из фильма "Красотка в ударе"
Полина (Юлия Александрова) работает техническим специалистом на разного рода мероприятиях и подрабатывает «мужем на час», чтобы содержать семью: мужа-иждивенца (Григорий Калинин), который все пытается начать свой бизнес, для чего спускает весь семейный бюджет на китайские массажеры, и экстравагантную мать (Елена Шевченко), постоянно ходящую в патчах или тейпах и причитающую что-то по поводу уникального семейного счастья. С коллегами по работе Полина – кремень, настоящий бро, как девушку ее, кажется, уже давно никто не воспринимает всерьез. Как и она сама.
Однажды вместе с подружкой-«толстушкой» (Лариса Кокоева) она приходит на курсы стрип-пластики, но и это тоже не ее. Зато там она видит бывшего одноклассника (Максим Блинов), занимающегося в соседней секции единоборствами, но боится ему показаться. Неожиданная встреча задевает что-то в Полине, которая вдруг вспоминает, что она вроде как женщина. А тут еще и вызов в клинику пластической хирургии, где туповатая, но сделанная по последней моде секретарша (Яна Кошкина) с жалостью смотрит на затюканную Полину, а сама Полина знакомится с доктором (Андрей Бурковский), который готов сделать из нее настоящую красавицу – все данные, в общем-то, имеются. Начать можно с «сисек», на которые нужно собрать всего-то 300 тысяч рублей. Но Полина – «мужик», она сможет. Только вот другой мужик – ее муж – все заработанные женой деньги вкладывает в массажеры. Последняя семейная перепалка заканчивается дракой, а после удара Полина приходит в себя и внезапно понимает, что она теперь настоящая красавица.
фото: кадр из фильма "Красотка в ударе"
Красота, как известно, в глазах смотрящего – этот давний афоризм и пытается переписать сценаристка Евгения Хрипкова, явно вдохновленная «Красоткой на всю голову». Бенефис яркой артистки кино и стендапа Эми Шумер в отечественных реалиях заменяется любимой нашими кинематографистами ансамблевой комедий с чередой заштампованных, словно и отечественное сознание, героев и героинь, главной из которых является Полина. Изменений во внешности после удара (хотя осталась, конечно, ссадина) у нее не произошло, но она, посмотрев в зеркало, уверена в обратном. Ей бы возрадоваться и жить счастливо, но с обретением уверенности в своей неотразимости Полина тут же становится законченной сукой. Конечно, ведь красивая женщина иной быть не может! И вот Полина уже изводит свою некогда лучшую подругу и пугает напористостью и хабалистостью того самого одноклассника, с которым у нее – естественно, без видимых на то причин, как и в большинстве российских фильмов – случается любовь.
«Красотка в ударе» вместе с «(НЕ)Идеальным мужчиной» становятся почти дилогией, доказывающей неумение отечественных кинематографистов, насмотревшихся старых американских ромкомов, актуально говорить на темы гендерных стереотипов. Не имея ни позиции, ни национального голоса, такие картины, сделанные как под копирку, лишь дают пищу традиционному патриархальному мировоззрению. По меньшей мере странно, когда в современном фильме авторка и режиссерка рассказывают, как женщина-дура упорно загоняет себя в набившую оскомину бытовуху и видит хэппи-энд с обязательным кольцом, пусть в данном случае и затерянным где-то под декорациями финальной сцены.
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