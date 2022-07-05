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«Гренландия»: Когда мы уже все погибнем?

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5 июля 2022
Фильм-катастрофа с Джерардом Батлером о том, что в будущее возьмут не всех

«Гренландия»: Когда мы уже все погибнем?

Комета Кларк, которую окрестили «убийцей планеты», движется в сторону Земли. Дом человечества уничтожит даже не само столкновение с небесным телом, а контакт с осколками (первый – разносит в щепки штат Флорида). У человечества есть 48 часов, чтобы приготовиться к гибели: наиболее полезных членов для общества будущего спрячут в бункер, находящийся в чарующей Гренландии (здесь Кристофер Нолан симулировал планеты в «Интерстелларе»). Среди избранных счастливчиков – инженер-проектировщик Джон Гэррити (Джерард Батлер) и его супруга Элисон (Морена Баккарин), чей брак тоже трещит по швам. Пара планирует спасти отношения ради сына Нэйтона (Роджер Дэйл Флойд), но для начала – спастись бы самим.

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«Гренландию» изначально планировал снимать многострадальный визионер Нил Бломкамп, постановщик «Района №9» (2009) и «Робота по имени Чаппи» (2015). На главную роль прочили Криса Эванса – Капитану Америка не привыкать к глобальным катаклизмам, хотя даже Танос из «Мстителей» представляется не такой глобальной угрозой (его-то интересовало все живое, а не тектонические плиты планеты). К моменту запуска концепция поменялась: в режиссерском кресле оказался Рик Роман Во – режиссер «Выстрела в пустоту» (2015) и «Падения ангела» (2019), еще одной главы о том, как верный телохранитель спасает президента от все новых и новых напастей. Главную роль доверили Батлеру. Солируя в трилогии «Падение» («...Олимпа», «...Лондона», «...ангела»), артист уже свыкся с маской героя, но и для него спасение семьи на фоне апокалипсиса – в новинку. Уравновешивает его суровую решимость Морена Баккарин, в чьей фильмографии есть героини, отвечавшие за сердце и почки героев без страха, но с упреком. Например, в дилогии «Дэдпул».

«Гренландия»: Когда мы уже все погибнем?

Также и зрителям привычен сюжет о том, что планете капут, хотя карантинные заточение и тревожность могли изменить настройки смотрящего. Кажется, на это и рассчитывает новый прокат: во всяком случае российские кинотеатры сейчас встретят зрителей двумя фильмами-катастрофами – «Поезд в Пусан 2: Полуостров» и «Гренландия». Первый – про зомби-апокалипсис, второй – про разрушительную комету. У них даже есть похожие сцены: вроде той, где главного героя просят взять с собой на «Ноев ковчег» чужого ребенка.

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Возможно, спасение от ярко выраженного – и заметного невооруженным глазом, в отличие от коварного ковида, – конца света, тот самый приторный хеппи-энд с привкусом планетарной горечи, который нужен смелым посетителям мультиплексов. Семейные ценности – тем более. Брак на грани взрыва – важная составляющая фильма-катастрофы: и в «Мире Юрского периода», и в недавнем «Годзилле 2» возможность конца света нивелирует внутренние разногласия. Как и простенькие манипуляции или сюжетные нестыковки, прощаемые жанру: от забытой в самый неподходящий момент сумки с инсулином (у Нэйтона диабет первой степени) до финального спасения, которое противоречит заявленным правилам (в Гренландию пускают по QR-браслетам и только при условии, что человек важен для будущего).

«Гренландия»: Когда мы уже все погибнем?

По жанровому канону испытания семейство Гэррити проходит не только вместе, но и порознь. Так закаляется сталь будущего единения. Так формируется неловкий порой саспенс, на который «Гренландии» не хватает времени. Куда важнее перевести душевные страдания в экшн-плоскость. И устроить подобие трогательной семейной встречи с участием дедушки Гэррити (Скотт Гленн), который мудро замечает, что «В каждом браке случается дерьмо». С планетой, как видно, тоже.

Смотреть онлайн «Гренландия» Рика Роман Во
Сцены падения осколков метеорита – дежурно эффектны. Хотя само небесное тело выглядит прифотошопленным к красивым пейзажам. Но пока человечество дрожит в страхе, а земля буквально уходит из-под ног, самое важное, естественно, происходит среди домочадцев. Ведь сама суть фильма-катастрофы – напомнить, что человек – не его профессия или череда рациональных действий (цивилизации, может, и выгодно избавиться от пары миллиардов). Напротив, человеку не чужды иррациональные радости, слабости и привязанности: например, промчаться 48 часов из США в Гренландию, попутно разбираясь с делами семейными, чтобы спасти сына-диабетика то ли от кометы, то ли от строгого отбора в люди будущее. Хватит ли ему инсулина на несколько месяцев, выживет из он на новой Земле – вопрос третий. И «Гренландия» их не задает.


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обсуждение >>
№ 2
нетакой   29.08.2020 - 13:17
и режиссер интересный читать далее>>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   21.08.2020 - 21:00
Я человек простой- вижу фильм с Батлером - радуюсь и иду смотреть фильм с Батлером читать далее>>
Всего сообщений: 2
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