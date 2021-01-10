«Вратарь Галактики»: У нас в Рязани космолет с глазами

Дорогой и бесперспективный детский атракцион с двумя Евгениями Мироновыми
В середине XXI века рядом с Землей состоялось сражение двух могущественных космических существ — Бело (Евгений Миронов
) и Черно (опять Миронов плюс компьютерная графика). Последний, понятное дело, олицетворял зло, был побежден и оказался запертым в тюрьме где-то в глубине нашей планеты. В результате конфликта разрушилась Луна, а климат на Земле заметно изменился: в частности, в Москве (где и разворачиваются почти все события «Вратаря Галактики») пересохли реки и выросли пальмы. Москвичи тоже изменились, но не так сильно: начали носить дикие прически и макияж, стали одеваться как бомжующие клоуны и увлеклись космоболом — спортом, в который берут только умеющих телепортироваться индивидуумов. Впрочем, зрители ничего не знали об истинной природе космобола: глядя на экраны, где две команды по четыре игрока пинали огненный шар, они даже не подозревали, что спортсмены не очки набирают, а спасают Землю от разрушения.
«Вратарь Галактики»: смотреть фильм онлайн
Рейтинг «Вратаря Галактики
» - 6+. Если закрыть глаза на пару-тройку сдержанно жестоких эпизодов и несколько крайне неуместных шуток (есть что-то про размер грудей инопланетных спортсменок, а также про отсутствие инородных предметов в штанах), можно признать, что выдан этот рейтинг справедливо. «Вратарь» — кино цветное и броское, как дешевые пластиковые игрушки, сюжет в целом прост (хотя и несколько перегружен), расстановка сил очевидна, характеры персонажей предельно прямолинейны. Но это не значит, что взрослым на сеансе будет нечем заняться: они могут провести два часа, угадывая, что и откуда позаимствовали авторы фильма.
Дочь главного негодяя Черно? Да это же представительница расы азари из вселенной Mass Effect. Призванный спасти всех и вся космобол? Что-то вроде блицбола из Final Fantasy X – без воды, зато с неоновой подсветкой стадиона, слегка напоминающей «Трон
» (1982). Живой космический корабль? Беззубик
из известной анимационной серии, скрещенный с драконом из «Бесконечной истории
» (1983). Как бы ни старались создатели «Вратаря» забить каждый кадр деталями, ничего оригинального у них не выходит. Более того, все отдельные элементы категорически не желают складываться в цельную картину — так и остаются лежать перед зрителем кучей разноцветного хлама.
Сюжет «Вратаря» в целом соответствует визуальному ряду. Сама история всем давно знакома: молодой человек обнаруживает в себе суперспособности и становится спасителем человечества, по пути совершая некоторые серьезные ошибки. Сценаристы на этот стержень навесили кучу незначительных деталей, но опустили важные подробности. Скажем, главному герою Антону выдали довольно необычную фобию: он боится ящериц; увы, из этого страха так и не вырастает ничего интересного. Зато нам ничего не рассказали о прошлом других членов земной команды по космоболу: нет информации ни о том, как эти дети освоили телепортацию, ни о том, куда делись их родители. Продолжая тему отцов и детей, отметим, что предысторию дочери Черно также оставили за кадром. Откуда у злодея, проведшего десятки лет в заточении, взялся отпрыск, не уточняется.
Представляя ленту аудитории на премьере в «Октябре», режиссер и соавтор сценария Джаник Файзиев
отметил, что еще в процессе работы над «Вратарем» получал не вполне положительные отзывы: дескать, в будущем фильме ничего не понятно. Его успокоила Ольга Любимова
, сегодня занимающая пост министра культуры РФ: смысл ленты, сказала она, очевиден, это рассказ о том, как юноша встречает девушку. Раз даже министр культуры не сумела пройти мимо романтической линии, немного остановимся на ней и мы. Точнее — сразу на двух линиях. Романтическую связь между Антоном и Наташей, капитаном земных космоболистов, можно описать одной фразой: «Ты мне нравишься, нет времени объяснять
». В целом, сами герои в диалогах примерно тем же и ограничиваются. Но есть еще сыгранная Еленой Яковлевой
мама Антона, носительница какого-то смертельного заболевания, от которой возникают фальшивые татуировки на коже и периодических случаются приступы слабости. Судьба сводит ее с московским полицейским в исполнении Михаила Ефремова
(горькая ирония). Эта сюжетная ветка вышла настолько нелепой, что отношение к ней сформулировать не так-то просто. Сложно решить, что перевешивает: стыд за хороший актеров или все-таки жалость к ним.
Защищая «Вратаря Галактики», Файзиев, конечно, будет напирать на то, что ленту снимали для аудитории 6+, а не для циничных черствых и насмотренных взрослых. Разумеется, сотни и тысячи маленьких зрителей будут довольны увиденным. Но не стоит забывать, что и посетители McDonald's редко уходят из заведений сети разочарованными. Как и Биг Мак, «Вратарь» получился нажористым, но совсем не питательным, а вредное это кино или нет — пусть каждый решает самостоятельно.
обсуждение >>