«Мулан»: Только Мушу простит

анонс

В ночь с 19 на 20 ноября, 02:00, ТВ-3

«Киллеры»: Муж и жена — одна сатана

18 ноября

«Король говорит!»: Слов много, да складу нет

В ночь с 18 на 19 ноября, 02:35, Дом Кино