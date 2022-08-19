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«Дорогие товарищи!»: Земля мятежников

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19 августа 2022
Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского был хорошо принят критиками в Венеции и получил там специальный приз жюри. Пожалуй, это самая пронзительная из последних работ режиссёра, наполненная ощущением личной трагедии, что в 2020 году стало безусловным трендом всего мирового кино — вне зависимости от эпохи, страны и череды событий, на фоне которых она развивается.

«Дорогие товарищи!»: Земля мятежников
фото: кадр из фильма "Дорогие товарищи"

«Дорогие товарищи!» – по большому счету, первая художественная интерпретация Новочеркасского расстрела. История кровавого уничтожения мирных жителей, случившейся после забастовки рабочих местного электровозостроительного завода в начале июня 1962 года, была рассекречена только в «перестройку», а лишь в 1996 году оставшиеся на тот момент осужденные были реабилитированы. Впрочем, за смерть мирных граждан виновные, которыми в конце 1990-х признали местное партруководство, ответственности так и не понесли. На нет, как говорится в известно русской пословице, и суда нет. На волне рассекречивания документов вышло несколько телевизионных фильмов, так или иначе затрагивающих тему Новочеркасского расстрела, а в 2012-м она еще раз прозвучала в сериале Константина Худякова «Однажды в Ростове». Однако хронологию тех суровых дней на протяжении многих лет не удавалось воспроизвести на киноэкране никому.

Фильм Кончаловского практически документально, дотошно исследует хронологию новочеркасских событий. Работница местного парткома Людмила (Юлия Высоцкая) просыпается в постели начальника — первого секретаря горкома (Владислав Комаров) — и уже готова к новым трудовым будням и маленьким подвигам во славу советской власти. Только вот по городу идет слух, что скоро цены на все товары первой необходимости — даже не на мясо, а, например, молоко — взлетят. Жители с раннего утра оккупируют местный гастроном, куда Люда идет за парткомовским «пайком» с тушенкой, дефицитными сигаретами и даже ликером, от которого чудом отказался местный прокурор, ушедший в завязку после врачебных предписаний. Отец Людки, впитавший дух белых офицеров и свободолюбивых южных казаков, готовится к худшему и даже достает из закромов раритетную икону. Дочь (дебютантка Юлия Бурова), наспех надевшая дырявый носок, выбегает на работу в тот самый НЭВЗ, который спустя несколько часов окажется в центре трагических событий. И жизнь Люды, честной комсомолки, влюбленной в идеалы коммунизма и считающей глобальной ошибкой развенчание культа личности Сталина, при котором все было «правильно», вот-вот навсегда изменится.

«Дорогие товарищи!»: Земля мятежников
фото: кадр из фильма "Дорогие товарищи"

Андрей Кончаловский, написавший сценарий «Дорогих товарищей!» вместе с теперь уже постоянным соавтором Еленой Киселевой, ответственной за народную документальность или документальную народность всех работ мастера, начиная с «Белых ночей почтальона Алексея Тряпицына», видит себя в этой истории в рядах советской интеллигенции, находящейся между бессмысленным и беспощадным народным бунтом и многоголовым чудовищем, именуемым властью. К последней относятся и разного рода Людмилы, пылкие и со взором горящим, уставшие члены ЦК и основа отечественной государственности — органы безопасности. Как минимум один из которых (Андрей Гусев) тут проявляет неожиданную для этого сословия человечность.

Смотреть онлайн «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского
Но гораздо важнее позиции Кончаловского в «Дорогих товарищах!» оказывается невероятная работа над собой и над ролью, которую проделала Юлия Высоцкая, кстати, родившаяся в том самом Новочеркасске. Ее героиня с уставшим лицом и горящим взглядом, впервые в жизни столкнувшаяся с миром, где нет разделения на черное и белое (недаром фильм снят именно в монохроме), а, вернее, на красных и белых, потрясает. Нет ничего сильнее образа матери, потерявшей ребенка. Мощная роль Высоцкой помогает сложиться картине общественно-политической жизни — тонкой и точной, вневременной и современной, характерной для наших широт и всего мира. Без фальши, мироточившей в «Раю», а с тем особым лиричным настроем «Аси Клячиной» и теперь уже невосполнимой народностью и простотой «Курочки Рябы», с помощью которых когда-то Кончаловский попадал в нерв эпох и поколений, кажется, не сильно с тех пор изменившихся.


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№ 1
Ирина_1950 (Московская область)   14.11.2020 - 11:20
Хорошая рецензия. Почти согласна. Вот только насчет фальши, мироточившей в «Раю»", автор рецензии не прав. "Рай", на мой взгляд, - вершина творчества Кончаловского. Просто фильм этот надо... читать далее>>
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