«Китобой»: Любви охота

Этно-притча о нежных чувствах к женщине и к родине
«Китобой» Филиппа Юрьева получил на фестивале в Венеции Гран При параллельной программы Venice Days и был отмечен на «Кинотавре» призом за лучшую режиссуру, наградой за лучшую мужскую роль и дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков. Екатерина Визгалова рассказывает, почему дебютная работа Юрьева действительно достойна высоких наград и особенного внимания зрителей.
фото: кадр из фильма "Китобой"
Российскую Чукотку отделяют от американской Аляски 86 километров. Пять часов на моторной лодке, и ты уже там, в Америке. 15-летний Алешка (Владимир Онохов) из поселка Лорино, что на берегу Берингова моря, мечтает попасть в Америку, а точнее — в Детройт, ведь там живет его любимая девушка Hollysweet_999 (Кристина Асмус). С тех пор, как он увидел ее на сайте вебкам-моделей, сразу полюбил, и он ей, кажется, тоже понравился. Хотя девушка и не говорит об этом прямо, но очевидно все понимает и отвечает нежной приветливой улыбкой.
Смотреть онлайн«Китобой» Филиппа Юрьева
Алешка один из морских звероловов, добывающих китов и моржей. Такой промысел коренных народов севера легален, поскольку необходим для выживания. Охотятся на кита лишь самые умелые, а кормится от пойманного животного весь поселок. Убитого кита закрепляют тросом за хвост и вытягивают из моря трактором. Затем без спешки разделывают прямо тут, на берегу, и каждый житель получает свою долю мяса, унося ее в ведрах и тазиках. Тем, кто не может прийти сам, его часть добычи принесут на дом. Алешка как раз этим и занимается после охоты — развозит занятым и старикам темно-красное китовое мясо. Мальчик и сам живет с дедом, который вот-вот намеревается умереть, вроде как чувствует. «Завтра умру», — говорит дед. «Завтра мне некогда», — отвечает Алешка.
фото: кадр из фильма "Китобой"
Околдованный Hollysweet_999 парень мечтает перебраться на Аляску (а там уж и до Детройта недалеко), хотя понимает опасность: только вчера хоронили кого-то из местных, подстреленного пограничниками. И все-таки однажды обстоятельства, подстегиваемые сложными для его наивного сердца чувствами, вынуждают парня на отчаянный поступок — бежать через Берингов пролив навстречу неизвестному.
В первую очередь, «Китобой» — кино об ожидании первой любви, очень чистой и очень чувственной. Дебютант Филипп Юрьев, окончивший во ВГИКе мастерскую Алексея Учителя, образно рифмует сексуальное поведение юноши с суровым китобойным промыслом. Охота у чукотских мужчин не носит характер демонстрации силы и брутальности. Они охотятся почти молча, без суеты кидая гарпуны в морского зверя. Чукчи движимы первобытным основным инстинктом — выжить, сохранить жизнь племени. И кровь, вытекающая из кита в море, — словно кровь убитой невинности, необходимая для того, чтобы продолжить род. Наиболее ярко образы женщины и кита связываются в единственном мифическом эпизоде картины, когда Алешка встречает в тундре исполинский китовый череп, словно религиозный тотем стоящий в земле и так похожий на женское лоно.
фото: кадр из фильма "Китобой"
Несмотря на этот сюрреалистический эпизод, «Китобой» по своей природе кино реалистичное, отчасти даже документальное. Все роли, кроме Асмус, в нем исполнили непрофессиональные актеры, главный герой вообще играет по сути самого себя и, по его собственному признанию, съемочный процесс ему периодически надоедал, и он убегал. Деликатный авторский подход к материалу, его правдивость, искренность, тонкая добрая ирония (в фильме ее довольно много) и национальный колорит роднит картину Юрьева с первой игровой работой Сергея Дворцевого «Тюльпан». Там была трогательная история казахского парня, который живет в семье пастухов-кочевников и хочет жениться, но не может найти себе невесту, потому что их просто нет в степи. Юрьев, как и Дворцевой, работает медленно (его однокурсник Иван И. Твердовский снял на сегодняшний день уже четыре полных метра), и так же по-перфекционистски собирает свое кино, вычищая оттуда все лишнее.
«Китобой» совершенен по форме, снят чисто, но намерено лишен красивостей, и каждая сцена в нем имеет значение, начиная от точки входа в мир морзвероловов через экран ноутбука и заканчивая финальными кадрами с дедом, который оказывается не мудрецом, интуитивно ощущающим скорый приход смерти, а обычным неугомонным стариком. Как и у Дворцевого, история о поиске потерянного рая сводится к метасюжету про возвращение домой, и не потому, что Америка — это прошлое, а Россия — будущее (эту шутку вы поймете, посмотрев фильм), а потому что дом — это место, где тебе рады, где тебя ждут и любят. Не может человек жить без любви.
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