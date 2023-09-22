«Китобой»: Любви охота

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В прокате с 21 сентября

Олег против Джейсона: эксклюзивный отрывок из фильма «Неудержимые 4»

Писатель отказался работать с отечественными издательствами, но о нем выходит документальный фильм

Наш ужасный друг: что Стивен Кинг сделал для российской кино- и книжной индустрии

Интервью

Ольга Дибцева: «Я пошла в режиссуру не для того, чтобы снимать себя»

Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты