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«Женщина»: Все жизни важны

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8 марта 2022
Коллективный портрет женщины XXI века

8 марта Первый канал покажет документальный фильм «Женщина» — международный проект, собравший рассказы 2000 женщин из 50 стран мира.

«Женщина»: Все жизни важны
фото: мозаика портретов из фильма "Женщина"

В 2001 году была опубликована книга «Земля, увиденная с неба» – увесистый альбом, который мгновенно стал мировым бестселлером. Каждый, кто его видел, желал иметь такой дома. Автором книги, человеком, показавшим красоту нашей планеты с восторженной любовью к ее ландшафтам и их обитателям, был известный французский фотограф Янн Артюс-Бертран, который продолжил петь осанну жизни на Земле в цикле фильмов, экспериментируя с крупностью кадра, то приближаясь к объектам своей любви, то снова поглядывая на них из вертолета. Многие считают его картину «Дом. История путешествия» (2009) одним из лучших документальных фильмов на свете, а еще были «Планета океан» (2012), «О лесах и людях» (2011) и, наконец, проект «Человек» (2015), в которой фотограф добрался до ландшафтов человеческих лиц. Фильм вышел в паре с одноименной книгой — созданные в результате более 2000 интервью людей из 70 стран мира, они запечатлевали убедительный портрет человечества начала XXI века.

Картину Woman можно считать продолжением проекта Human: как и предшественник, она устроена незамысловато и являет собой коллективный портрет. Артюс-Бертран и его соавтор Анастасия Микова запечатлевают образы множества женщин — статичная камера, хороший свет, черный фон. Прежде всего мы видим лица женщин, а их многоязыкие истории составляют содержательную часть фильма. Героини всех возрастов, национальностей, телосложения, социальных слоев, профессий, от главы государства и королевы красоты до крестьянки в бедном селе, рассказывают, что значит быть женщиной в современном мире, и касаются всех, решительно всех аспектов жизни женщины: образования, работы, брака, материнства, политики, религиозности, моды, макияжа, традиций, не обходят стороной табуированные и стигматизированные темы – менструацию, сексуальность, оргазм, отношение к своему телу.

«Женщина»: Все жизни важны
фото: кадр из фильма "Женщина"

Рефреном во многих рассказах звучит тема насилия и несправедливости. Со стороны родителей, мужчин, общества. Некоторые истории шокируют: например, две женщины вспоминают процедуру женского обрезания, другие — появляются в кадре с обожженным кислотой лицом. Многие внутренние сюжеты строятся на контрасте, как поставленные встык две истории про аборты: китаянка рассказывает, как государственные органы принудили ее к аборту на восьмом (!) месяце беременности, а следом ирландка говорит, как ездила делать аборт в Британию, потому что в ее стране это было запрещено. Жизнь женщины в разных частях света складывается по-разному.

Каждое новое лицо – как новая страница книги, которую можно подразделить на условные главы и которую хочется продолжать читать бесконечно. Лица неповторимы, удивительно и здорово вглядываться в них, восхищаться такой разной красотой, заряжаться от них теплом и позитивом и одновременно эмоционально подключаться к свидетельствам их страданий и отчаянным требованиям перемен. Во многих голосах слышны вопросы актуальной повестки: истории о насильственном браке в раннем возрасте, побоях, выборах, карьерном росте в условиях конкуренции с мужчинами, которые звучат прямолинейно и взывают к активным действиям или оказывают терапевтический эффект. Рассказывая о несправедливости, которой подвергаются женщины, создатели фильма хотят особенно подчеркнуть внутреннюю силу героинь и их способность изменить мир, вопреки всем трудностям на жизненном пути.

Важно понимать, что Woman создан не только для нас, женщин, хотя говорит о нашей важности, и так искренне рассказывает нам о нас самих. Он вбирает в себя буквально все, о чем мы, женщины, хотели бы рассказать мужчинам, чтобы они лучше нас понимали. Захотят ли смотреть мужчины такое кино? Хотелось бы верить. Шарахающихся от слова «феминизм» хочется уговорить, ведь Woman феминистское кино настолько, насколько Home — кино про экологию: его задача шире, чем разговорить общество на проблемные темы. Главный смысл здесь, как и в предыдущих работах автора, — запечатлеть красоту во времени и обозначить, что человек и его жизнь – все еще главная ценностью на Земле. All lives matter.


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