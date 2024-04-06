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«Человек из Подольска»: Культурный беспредел

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6 апреля 2024
В 2006 году российское кино получило нового — неожиданного — режиссера Кирилла Серебренникова, дебютировавшего с фильмом «Изображая жертву», сразу же взявшим гран-при «Кинотавра». Поставил он его по одноименной пьесе братьев Пресняковых, написанной в 2002 году, а уже в 2004-м реализованной на сцене МХТ им. Чехова все тем же Серебрянниковым, для которого «Изображая жертву» стал одним из первых московских спектаклей. Черная комедия, представляющая аллюзию на шекспировского «Гамлета», фиксировала поколение россиян начала «нулевых» — родившихся еще в Советском Союзе, а воспитывавшихся в 90-е, названные лихими их родителями. «Изображая жертву» был следственным экспериментом новой эпохи, центральное место в котором отведено героям-обывателям.

«Человек из Подольска»: Культурный беспредел

Спустя годы — уже в 2017 — как и Пресняковы склонный к абсурду драматург Дмитрий Данилов написал «Человека из Подольска». Пьесу-допрос, мигом обретшую популярность на подмостках ведущих театров, а сейчас наконец добравшуюся до кино. Это тоже дебютный фильм театрального режиссера Семена Серзина, которого, вероятно, в следующем году зрители увидят в главной роли у Кирилла Серебренникова в фильме «Петровы в гриппе».

Невыдающийся во всех смыслах парень Коля из Подольска (солист группы OQJAV, получивший на «Кинотавре» приз за лучшую музыку Вадик Королев) — «очень тупой». «Не то, что мытищинские» (за них, всегда дающих верные ответы, выступает актер Илья Борисов). Так говорят в полицейском участке, куда Коля случайно, без особых на то причин попал прямо с перрона Курского вокзала. Полицейский беспредел оборачивается сперва экзаменом по географии (сотрудники правопорядка требуют назвать количество жителей его родного города и его главные достопримечательности), далее — культурологической дискуссией, и в конце-концов сеансом психотерапии. Сходу выясняется, что в Подольске Коля не понимает ровным счетом ничего. Как и в своей жизни – ну да, работает редактором, но зачем? Поет в музыкальной группе, но для чего? Встречается с девушкой, про которую даже не может сказать, красива ли она. В общем, опять непонятно, «откуда вы, на***, прилетели сюда», как страстно говорил Виталий Хаев в вышеумомянутом «Изображая жертву», спродюсированном, кстати, как и «Человек из Подольска», Натальей Мокрицкой.

«Человек из Подольска»: Культурный беспредел

Режиссер Семен Серзин, даром что дебютант, ловко переносит истинно театральную пьесу на экран, пленяя визуальной легкостью и гармоничной работой с актерами. Допрос здесь превращается в искусство, поток разговоров в остроумный обмен репликами, перемежающийся яркими сценами – музыкальными, если можно так назвать, упражнениями, которыми заставляют расслабиться напряженного Колю сердобольные полицейские. Начинающий киноактер Вадик Королев – в жизни, как говорят его друзья, обаятельный и харизматичный музыкант — здесь человек, которого невозможно запомнить, даже если все полтора часа фильма очень внимательно всматриваться в экран. Удивительно подходящий для данной картины типаж. Лицо поколения, звезд с неба не хватающего, на решительные действия не способного, затерянного где-то между Подольском и Москвой, увязшего в недрах полицейского участка с такими пугающе вежливыми людьми.

Полицейские методы со времен «Изображая жертву» изменились – вместо трехэтажного разъяренного мата — до дрожи интеллектуальная речь госпожи капитана (лучшая и неожиданно комедийная роль Виктории Исаковой) и ее сослуживцев (Владимир Майзингер и Михаил Касапов), вместо японского ресторана с ядовитой рыбой фуга – тут же расположенная на полицейском участке зона рекреации со своими огурчиками. И только бассейн да российские обыватели остаются неисправимой константой. Не умеющий восхищаться ежедневной поездкой из своего Подольска в Москву Коля вместе с госпожой капитаном погружается в воду. Станет ли стимулом для его личностного роста это погружение – все еще большой вопрос.


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обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   6.04.2024 - 21:40
интересный фильм. молодцы ребята, что приложили руки к его съемкам. хороший юмор, и снято просто. да, и опять про милицию, куда без неё. читать далее>>
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