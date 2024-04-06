«Человек из Подольска»: Культурный беспредел

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Полина Виторган дебютировала в израильском сериале об «отце современного иврита»

Десять фильмов с великим актером до «Крестного отца»

Триллер «Я знаю, кто тебя убил» с Александром Яценко и Юлией Снигирь стартует 1 мая

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Валерия Гай Германика рассказала о том, как Глафира Тарханова выплакала себе роль в «Обоюдном согласии»

А также о том, почему ей легче работать с непрофессональными актёрами