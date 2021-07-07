«Как Надя пошла за водкой»: Евгений Цыганов противостоит алкоголю и псине

7 июля телеканал «TV1000 Русское кино» покажет картину «Как Надя пошла за водкой» Владимира Мирзоева. В основном театральный режиссер в кино он появляется редко, но метко – не в плане больших кассовых сборов, а в плане актуальности, нажатия на болевые точки современности. Один из немногих сегодняшних постановщиков Мирзоев, словно бы, плюет на какие бы то ни было запреты, сталкивая высокую поэзию и прозу обыденности, политику и секс, чеховские мотивы и сводки нынешних новостей. И неважно – берется ли он за эстетскую актуализацию «Бориса Годунова», или нарочито драматическую экранизацию компромата в «Ее звали Муму», или вообще входит в безумную антиутопию, каким был его пилот веб-сериала «Неправильные» о глобальном отсутствии секса. Мирзоев словно бы идет по пятам всех проблем законсервированного российского общества. И тем интереснее в данном случае его выходящая за сугубо национальные рамки новая работа с при этом таким провокационным и таким русским названием.
фото: Кадр из фильма "Как Надя пошла за водкой"
Начинается все интернациональными и иррациональными чеховскими мотивами. Действующие лица – две, а не три сестры. Младшая – собственно, Надя (Надежда Игошина) – оторва и любительница вечеринок с пирожками все в той же Москве-Москве, которую они вместе со старшей – Валей (Евгения Соляных) – променяли на прохудившуюся дачу. Просто Валя в какой-то момент все-таки решила увидеть «небо в алмазах» и поехать в «солнечную Венецию», на проверку оказавшуюся скоплением бесконечных туристов (как минимум в доковидные времена). А Наде бы мирского – пирожков с вечеринки, шампанского на опохмел и мужичка. Последний нужен даже не ради надежды, а исключительно для быта – «чеховский домик» трещит по швам, а уж забор-то и вовсе. Еще и геолокация оставляет желать лучшего – без ватника и соответствующего жаргона на улицу не выйти. И тут после очередной Надиной вечеринки в доме появляется с виду интеллигентный, но, очевидно пьющий и, что уж тут говорить, явно помятый Алексей (Евгений Цыганов). Он не помнит, как он оказался на этой богом забытой даче, но, опять же, как человек интеллигентный – в ожидании, пока охладится принесенная Валей из местного магазина водка – ведет «смол-ток», в ходе которого выясняется, что где-то в параллельном пространстве у Алексея есть жена (Яна Троянова), которую он глубоко внутри себя называет «псина».
Фильм Мирзоева и сам, на первый взгляд, похож на опохмельный «смол-ток» – совершенно не обязательный, но как-то поддерживающий бодрость духа в ожидании новых свершений. Шутки про алкоголь и пустырник, после которого «ни нервов, ни тоски», чинные актеры, абсурдно играющие Чехова, обыкновенно летающий в российском кино дрон, тут, правда, запечатлевающий не стадионы или Москву-Сити, а стандартные дачные поселки, несмешной стендап Михаила Шаца в телевизоре и страшный – одетой в плюшевый спорткостюм Яны Трояновой, идущей в противовес голой женщине, «белогорячечному» ангелу-хранителю героя Евгения Цыганова. Все тут как бы во вне – времени, пространства и действия. Но при этом актуально собрано воедино – наперекор все тому же триединству.
фото: Кадр из фильма "Как Надя пошла за водкой"
Пока весь мир борется за сильных героинь, Мирзоев, снова идя будто вопреки правилам, концентрируется на простом зачуханном мужичке, которые есть не только в России, но и во всем мире. Этом воспетом классиками «лишнем человеке» (у Алексея две любви – крепкие алкогольные напитки и «Архипелаг ГУЛАГ»), которого не могут поделить три женщины. Властная псина-жена видит в нем механизм для заказа навоза на дачу. Разбитная Надя – почти экзотику, вдруг ставшую ее «лучом в темном царстве». И начитавшаяся романов Валя (ей бы, конечно, больше подошло имя Вера, как ее и называет чаще герой Цыганова) – любовь всей своей жизни, но и к Венеции, вера в которую не оправдалась, она относилась так же.
Впрочем, герой Цыганова здесь лишь обманка, красная тряпка очередной борьбы – с мещанским мирком, феминизмом, униженными и оскорбленными. Как и отталкивающее многих зрителей провокационное название. Мирзоев, как человек уникально начитанный и образованный, продолжает разыгрывать классические, но всегда актуальные этюды. Будь то Пушкин, Чехов, Гомер (а Валя и Надя – настоящие сирены) или истинно христианские добродетели – Веру, Надежду, Любовь. Главное – понять, в каком порядке.
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