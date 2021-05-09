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«Подольские курсанты»: Чтобы помнили

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9 мая 2021
Игорь Угольников романтизирует на фоне героизма подольских курсантов

«Подольские курсанты»: Чтобы помнили
фото: Кадр из фильма "Подольские курсанты"

Курсанты подольского артиллерийского училища Лавров (Артем Губин) и Шемякин (Игорь Юдин) своей дружбой доказывают, что противоположности притягиваются. Первый — выросший в детдоме весельчак, плюющий на правила, второй — человек, в любой ситуации склонный действовать по уставу. Обоим нравится одна и та же девушка, медсестра Маша (Любовь Константинова). Роману, правда, не суждено расцвести: на дворе — осень 1941-го, к Москве с юго-запада подбираются вражеские войска, и курсантам, так и не успевшим завершить обучение, приходится отправиться на фронт.

Защищая свой проект, авторы «Подольских курсантов» (в частности, продюсер Игорь Угольников) указывают на тот факт, что фильм получился крайне достоверным. Дескать, и танки в кадре расставлены так, как они стояли на настоящем поле боя, и номера на технике соответствуют действительности. Предположим, что отечественные кинематографисты не пытаются романтизировать войну, и подобные картины создаются в том числе для того, чтобы не дать отраженным на экране событиям повториться. Другими словами, лента должна в первую очередь пугать зрителя; не очень понятно, как на эту цель работает достоверная маркировка танков.

Впрочем, сам Угольников озвучивает другую цель: чтобы помнили. Какой операция с участием подольских курсантов запомнится зрителям фильма? Пожалуй, не очень последовательной. Аудитория будет вспоминать разведчика Старчака, бегающего по подмосковным лесам в довольно модном двубортном пальто, просто по той причине, что соответствующую роль отдали Сергею Безрукову. Появление этого персонажа придает картине легкий приключенческий оттенок. Старчак, изображенный более-менее супергероем, практически не оказывает влияния на развитие событий, а во второй половине фильма и вовсе бесследно исчезает из поля зрения, но звездный статус сыгравшего его актера вполне способен превратить разведчика в чуть ли не ключевое действующее лицо.

«Подольские курсанты»: Чтобы помнили
фото: Кадр из фильма "Подольские курсанты"

Аудитория не забудет и неубедительный плохо разыгранный любовный треугольник, потому что ему в фильме уделяют довольно пристальное внимание. Между тем, многие другие события показались авторам не столь важными. Стоит операции начаться, и вот мы уже переносимся в ее третий день, а там, глядишь, настает и пятый. Мост, на который героям ни за что нельзя допустить вражеские танки, вдруг оказывается объектом довольно бессмысленным, поскольку немец заходит с тыла. Другими словами, повествование получилось не так чтобы очень стройным. Есть вероятность, что Угольников где-то прячет расширенную и более внятную версию «Подольских курсантов». Можно даже предположить, что она будет выпущена в формате телесериала, ведь именно так поступили с «Брестской крепостью» и «Батальоном». Но смотреть широкоформатный вариант фильма проще от этого не становится.

Что еще врежется в память зрителей? Эффектные тратата и пыбыдыщ. Не сказать, что пиротехники в «Подольских курсантах» очень много, но уж когда ее использовали, ресурсов не жалели. В остальном же картинка более-менее соответствует уровню современного отечественного телепроекта, что еще раз заставляет задуматься о предстоящем выходе «Курсантов» в формате сериала. В конце концов, этот фильм практически ничего не потеряет, если зрители посмотрят его на маленьком экране.

«Подольские курсанты» – довольно типичный для современного российского кинопроизводства продукт, военная лента, в которой нехватку художественных достоинств прикрывают пафосом и мелодраматизмом. К слогану «Чтобы помнили», часто используемому создателями подобных лент, претензий в общем-то нет; другое дело, что сами по себе эти фильмы — в большинстве случаев не лучшие инструменты для развития памяти.


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обсуждение >>
№ 4
Артём Лутов   1.01.2021 - 15:09
А что собственно не устраивает? Отсутствие особистов-заградотрядов-штрафников, патриотичных ЗК, бывших белогвардейцев, цивилизованных нацистов-моралистов? Фильм не вызывает желания "покаятся"?... читать далее>>
№ 3
Сова М.   6.11.2020 - 12:40
... У вас есть основания обвинять создателей этого конкретно фильма в "распиле"? Вы заметили какие-то несоответствия? читать далее>>
№ 2
Иван Беляев (Москва)   6.11.2020 - 00:03
Если вы внимательно читатели текст, то в нем претензий в мальчикам, которые отдавали жизнь за Родину - нет. есть вопрос к тем, кто хочет на их костях попилить госбюджеты и с радостным гиканьем покатиться... читать далее>>
№ 1
Алексей Соловов   5.11.2020 - 09:47
Угольников делал и делает великое дело, чтобы потомки тех, кто отдал свои жизни за Москву, Родину, Победу знали о подвиге своих предков, гордились ими и хоть самую малость по-человечески соответствовали... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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