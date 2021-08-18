«Неадекватные люди 2»: Любовь да совет

Язвительная старшеклассница Кристина (Ингрид Олеринская) и сотрудник редакции женского журнала Виталий (Илья Любимов) по стечению обстоятельств оказались соседями, сперва привязались друг к другу, а потом и влюбились. Все это случилось около десяти лет назад в ромкоме Романа Каримова «Неадекватные люди». В сиквеле Виталий и Кристина живут в браке; она занимается домом и скучает, он все больше погружается в работу (теперь это строительный бизнес). Чтобы как-то разнообразить жизнь, Кристина заводит роман с наглым молодым мажором Артемом (Никита Санаев). Давний знакомый Виталия, психолог Павел (Евгений Цыганов), выдает опечаленному другу пачку советов, способных радикально повлиять на дальнейшую судьбу главных героев.
фото: кадр из фильма "Неадекватные люди 2"
Правда, если быть совсем точным, героиня в сиквеле одна – это Кристина. В первой ленте она сосуществовала с Виталием на равных, теперь же персонаж Любимова значительную часть хронометража выполняет функцию слушателя. Между тем, с героиней Олеринской чего только не происходит: она делит жилье с гастарбайтерами и пытается поступить в институт, ворует колбасу в супермаркете и совершает немыслимые карьерные скачки. «Неадекватные люди 2» — ее история, и это в каком-то смысле мешает Любимову полностью раскрыться. Зато Олеринской есть, с чем работать, и с поставленными задачами она справляется отлично. Кристина – с одной стороны узнаваемая, с другой – заметно изменившаяся героиня, ее сарказм смягчился, но не затупился, за ней по-прежнему крайне интересно наблюдать. Еще один актер, которому повезло с персонажем, — Цыганов, но об этом чуть позже.
Перераспределение внимания к героям – не единственное свойство сиквела, отличающее его от предыдущего фильма. В продолжении сохранился юмор, но в целом это в меньшей степени комедия, в большей – мелодрама. Можно предположить, что за прошедшие годы Каримов растерял часть оптимизма и теперь смотрит на семейные отношения несколько более мрачно (с чьей-то точки зрения – более трезво). Если первые «Неадекватные» были довольно прямолинейны с точки зрения повествования, то вторые в какой-то момент превращаются чуть ли не в детектив с заговорами, тайными намерениями и закулисной игрой. Чтобы усилить интригу, Каримов решил сделать повествование нелинейным. В итоге история получается довольно стройной, но иногда кажется перегруженной. Впрочем, дело, скорее всего, не в нелинейности, а в том, что автор немного перебрал с мелодраматизмом: в жизни Кристины за пару месяцев случается такое количество душераздирающих событий, что их, пожалуй, хватило бы на какой-нибудь телесериал, рассказывающий о десяти-пятнадцати годах жизни россиянки с непростой судьбой.
фото: кадр из фильма "Неадекватные люди 2"
В финале (осторожно, далее – спойлеры, но без них обойтись довольно сложно) Кристина извилистым странным путем все же приходит к умиротворению; в заключительной сцене фильма можно даже увидеть некоторую торжественность, лишенную пафоса благодаря непривычному антуражу. На окольную дорогу, как выясняется, героиню толкает персонаж Цыганова: психолог Павел возомнил себя вершителем человеческих судеб и разработал сложную многоходовую схему – якобы для того, чтобы нормализовать жизнь Виталия. Впрочем, прагматик Павел преследовал и определенную личную выгоду. Такая самоуверенность в сочетании с изворотливостью и эгоизмом превращают психолога из совсем уж карикатурного персонажа, каким он был в первой части, в крайне неприятного, но довольно любопытного манипулятора, оперирующего людьми как фигурками на шахматной доске.
Любопытно, что Роман Каримов, судя по интервью, оценивает своих персонажей совсем иначе и даже в каком-то смысле обесценивает путь, пройденный Кристиной: с точки зрения автора, героине в финале не достается ничего, кроме разбитого корыта. Но «Неадекватные люди 2» — это все-таки художественное произведение, и каждый зритель волен прочитывать его по-своему. Хочется отметить, что вне зависимости от точки зрения автора сиквел – пускай не такой ироничный и немного затянутый по сравнению с оригиналом – получился местами забавным, порой интригующим, часто грустным и определенно заслуживающим зрительского внимания.
обсуждение >>