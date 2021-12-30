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«Обратная связь»: Почему мужчинам из «Квартета И» пора перестать говорить только о себе

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30 декабря 2021
Вышедший почти два года назад фильм «Громкая связь» зафиксировал необычайную популярность во всем мире итальянского кинохита «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе, рассказывающего о группе друзей, которые однажды за ужином решаются на странную игру – читать сообщения друг друга вслух и отвечать на входящие звонки по громкой связи. Стоит ли говорить, что телефон даже для друзей таит в себе много секретов, которые по ходу фильма и открываются. Итальянская картина стала так популярна, что породила сразу несколько ремейков. В российском на главные роли этого, без сомнения, говорливого фильма выбрали главных «знатоков» мужских разговоров «Квартет И», а на скромные женские роли «спутниц» – Ирину Горбачеву, Марию Миронову и Анастасию Уколову. Российская картина тоже нашла свою успешную зрительскую нишу, и вот под конец тяжелого 2020-го выходит уже отечественный сиквел ремейка, написанный причем собственно россиянами. Тем самым «Квартетом И», так и застрявшем в мире старой этики и пространных мужских кривотолков.

«Обратная связь»: Почему мужчинам из «Квартета И» пора перестать говорить только о себе
фото: Кадр из фильма "Обратная связь"

В новогодний вечер та же семерка друзей – стареющий, но так и не научившийся говорить без ошибок Вадик (Леонид Барац), который, о ужас, начинает красить волосы и ощущать свой возраст рядом с молодой партнершей Катей (Анастасия Уколова), чувствующий себя неудачником и жмотом Борис (Ростислав Хаит) вместе с все понимающей женой Алей (Ирина Горбачева), слишком умный для этой компании Лева (Камиль Ларин) с властной супругой Евой (Мария Миронова) и одиночка, в «Громкой связи» признанный гомосексуалистом, Лева (Александр Демидов) – собираются в подмосковном доме отпраздновать наступление Нового года. На торжественную полночь Ева придумывает для друзей новую игру (хотя, казалось бы, прошлая не пошла компании на пользу): на бумажках про каждого нужно написать «больше никогда не». Например, «Дорогой Боря, больше никогда не ковыряй в носу» (это реальный пример и повод для бесконечных шуток в фильме). Но до игры дело не доходит – по всем законам жанра отношения, в общем, довольно токсичные, друзья начинают выяснять еще до боя курантов, под многострадальную «Иронию судьбы», которую несколько раз по разным каналам 31 декабря крутят по отечественному ТВ.

Смотреть онлайн «Обратная связь» Алексея Нужного

Ирония судьбы «Обратной связи» в том, что она устарела. Физически, как герои фильма, начинающие чувствовать свой кризис среднего возраста и рефлексировать по поводу жизненных неудач – от не случившегося повышения на работе до так и не испытанного за 15 лет семейной жизни оргазма. И морально – с бесконечными мужскими разговорами и репликами в духе «Катя, молчи, мужики про деньги говорят», эйджизмом, направленным на все ту же несчастную героиню Уколовой и выражающимся не только в «вечных» и таких популярных в России «шутках» о том, что «если перестаешь любить сладкое шампанское, ты уже повзрослел», но и в не самых удачных примерах про танцы вокруг сумок, которые, как кажется «Квартету И», застало только их поколение, и, конечно, редкими женскими репликами. «Квартет И» честно признается, что про женщин писать они не умеют, поэтому большее количество экранного времени и отдано собственно «Квартету И», уже давно не удивляющему ни литературным слогом, ни актуальным смыслом своих юмористических потуг. Хотя именно героини «Обратной связи» – во главе с Алей в исполнении Ирины Горбачевой – здесь задают драматизм и хоть какую-то характерность. Недаром одна из самых «праздничных» и неожиданных сцен фильма – это женский танец под гимн фем и ЛГБТ-движения I Will Survive Глории Гейнор. Гей-тема, кстати, в «Обратной связи» тоже получила свое – истинно российское – продолжение.

«Обратная связь»: Почему мужчинам из «Квартета И» пора перестать говорить только о себе
фото: Кадр из фильма "Обратная связь"

«Квартет И», кажется, как может, пытается перенастроиться на новую повестку и новую этику, поддержать, так сказать, итальянский оригинал. В ход идут даже условно честные, табуированные в российском кино разговоры про секс, где, правда, даже секс-игрушки называют со смехом «побрякушками», и про финансовое положение, о чем у нас тоже, вроде как, не принято говорить. Только вот в «Обратной связи» все те же мужчины, явленные народу аж 10 лет назад после успешных «Дня выборов» и «Дня радио», продолжают говорить обо всем и ни о чем. Так же, как это и было тогда – в том уже без сомнения старом мире, из которого, увы, так и не смог выбраться «Квартет И». Участники сценарно-киношно-театральной группы пытаются идти на компромиссы, словно начитавшись, но так и не поняв Сергея Довлатова. И, кажется, главная проблема заскорузлого «Квартета И» по-прежнему в том, что они в попытках иронично отрефлексировать окружающую жизнь так и не научились относиться с иронией к самим себе, что важно во все времена.


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обсуждение >>
№ 11
Трофим Чистяков   4.02.2021 - 19:23
День выборов и День радио мне пнравились по сюжету, остальные фильмы оставили меня равнодушным. Но на мой взгляд ,конкретно, из Хаита и Бараца актеры, как из собачьего хвоста сито. читать далее>>
№ 10
Igor Fadeev (г Москва)   4.02.2021 - 13:19
моей жене понравилось - удачный фильм, как и итальянский ремэйк. а уж с горбачевскими-то страданиями говорить о сексистском кино просто не стОит. межполовое оно, успокойтесь))) читать далее>>
№ 9
Stuntman66   3.02.2021 - 13:56
... Необязательно. Данный фильм еще не смотрел, но указанные недостатки имеют место быть. То, что ребята подисписались, увы, не секрет. Раннее творчество не идет ни в какое сравнение с последними работами.... читать далее>>
№ 8
Stuntman66   3.02.2021 - 11:49
... Каждый раз удивляюсь, читая подобное. Вот так и появляется устойчивое мнение, что рецензии на фильмы, как правило, пишутся людьми, их не смотревшими/смотревшими на ускоренной пересмотре. Какая еще... читать далее>>
№ 7
андоей хоботин (Москва)   21.01.2021 - 04:26
Фильм хороший, критикесса неумна... читать далее>>
Всего сообщений: 11
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«Обратная связь»: Почему мужчинам из «Квартета И» пора перестать говорить только о себе фотографии
«Обратная связь»: Почему мужчинам из «Квартета И» пора перестать говорить только о себе фотографии
«Обратная связь»: Почему мужчинам из «Квартета И» пора перестать говорить только о себе фотографии
«Обратная связь»: Почему мужчинам из «Квартета И» пора перестать говорить только о себе фотографии
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