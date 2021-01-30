«Реальные пацаны против зомби»: Мертвяк по имени Колян

30 января на телеканале ТНТ состоится телевизионная премьера фильма «Реальные пацаны против зомби», где на Пермь обрушивается зомби-апокалипсис. Дарья Тарасова рассказывает, почему сам фильм напоминает тематический эпизод сериала, а не фильм, вдобавок слишком много заимствует из «Зомби по имени Шон» (вот уж где пригодилось бы название «Реальные упыри»).
Если очень захотеть, можно смириться с чем угодно — например, с внезапно обрушившимся на родной город зомби-апокалипсисом. Вот и пермяки, когда жители города стали превращаться в ходячих мертвяков из-за случайно завезенного древнего вируса, сначала запаниковали, а потом стерпелись, свыклись, обжились. Пермь оцеплена, продовольствие сбрасывают с самолетов, а в телевизионных прогнозах погоды о городе молчок. Коляна (Николай Наумов
), правда, зомби совсем не волнуют — его больше беспокоит разрыв с женой Лерой (Зоя Бербер
), решившей уйти от него накануне эпидемии. Впрочем, ситуация с зомби, возможно, заставит их взглянуть на отношения по-новому — в одну из вылазок за продуктами Леру кусает инфицированный...
Завязка, в которой комедийный зомби-хоррор идет рука об руку с драмой отношений, подозрительно напоминает великий «Зомби по имени Шон» (2004) Эдгара Райта
. Там Лондон накрывает непонятно откуда взявшийся зомби-вирус, а отношения Шона (Саймон Пегг
) оказываются на грани разрыва — только апокалипсис сохраняет их под вопросом.
В «Реальных пацанах» не Лондон и не просто отношения: Пермь и брак — вещи более фундаментальные и давно требующие переосмысления в отечественном кинематографе. Однако ряд деталей не просто вдохновлен комедией Райта, а напрямую из нее позаимствован, делая разговор на заявленные темы несколько бессмысленным.
Обзор фиильмографии Эдгара Райта
Подкаст о творчестве Эдгара Райта
С чего начинался «Шон»? Вот волоча ноги появляется Саймон Пегг, намекая, что он уже обращен в зомби, но на деле — это лишь послепробудная заторможенность, классическая обманка Райта, визуальный гэг. Дальше следуют тревожные предзнаменования: вырванные из контекста новостные реплики, встречи со странными знакомыми, незакрытая дверь в доме Шоне и его раздражающего соседа...
Через нее как будто и влезли «Реальные пацаны» — чуть ли не ремейк «Шона», заимствующий твист с дверью и даже реплики, вместо того, чтобы остроумно адаптировать новую зомби-классику к пермским реалиям. Однако целая команда сценаристов и постановщица Жанна Кадникова
— в прошлом звезда КВН, ныне снимающая оригинальный сериал «Реальные пацаны
», — не стали перекраивать британский юмор на российский лад, как и не задействовали опцию «взять зачин и развить, куда глаза глядят». Удивительным образом «Реальные пацаны» пытаются угнаться за двумя зомби сразу — и оба от них убегают. Типажи Райта обрусели, но говорят чуть ли не теми же репликами, что были написаны в Лондоне 16 лет назад. Однако за почти 20 лет мир изменился, а отечественным колоритом так и остались матерок да стереотипы об ЛГБТК-сообществе.
Краткая история зомби-хоррора
Рецензия на «Поезд в Пусан 2»
Впрочем, основной сюжет «Реальных пацанов против зомби» все-таки заражен арками других персонажами сериала — например, друзья Коляна участвуют в боях пермяков и зомбаков, для чего ищут своего бойца. Однако такие вставные эпизоды, напоминающие о «Ходячих мертвецах
» (2010-2022) или недавнем «Поезде в Пусан 2
», наталкивают на мысль, что фильм — всего лишь специальный эпизод сериала. Как хэллоуиновский хоррор-эпизод в «Симпсонах
». Остается лишь один вопрос: неужели ТНТ понадобилось целых 16 лет, чтобы пересказать комедийную зомби-веху да еще и так, чтобы фильм не выглядел самостоятельным произведением?
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