Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Реальные пацаны против зомби»: Мертвяк по имени Колян

Спутник телезрителя >>
30 января 2021
30 января на телеканале ТНТ состоится телевизионная премьера фильма «Реальные пацаны против зомби», где на Пермь обрушивается зомби-апокалипсис. Дарья Тарасова рассказывает, почему сам фильм напоминает тематический эпизод сериала, а не фильм, вдобавок слишком много заимствует из «Зомби по имени Шон» (вот уж где пригодилось бы название «Реальные упыри»).

«Реальные пацаны против зомби»: Мертвяк по имени Колян

Если очень захотеть, можно смириться с чем угодно — например, с внезапно обрушившимся на родной город зомби-апокалипсисом. Вот и пермяки, когда жители города стали превращаться в ходячих мертвяков из-за случайно завезенного древнего вируса, сначала запаниковали, а потом стерпелись, свыклись, обжились. Пермь оцеплена, продовольствие сбрасывают с самолетов, а в телевизионных прогнозах погоды о городе молчок. Коляна (Николай Наумов), правда, зомби совсем не волнуют — его больше беспокоит разрыв с женой Лерой (Зоя Бербер), решившей уйти от него накануне эпидемии. Впрочем, ситуация с зомби, возможно, заставит их взглянуть на отношения по-новому — в одну из вылазок за продуктами Леру кусает инфицированный...

Завязка, в которой комедийный зомби-хоррор идет рука об руку с драмой отношений, подозрительно напоминает великий «Зомби по имени Шон» (2004) Эдгара Райта. Там Лондон накрывает непонятно откуда взявшийся зомби-вирус, а отношения Шона (Саймон Пегг) оказываются на грани разрыва — только апокалипсис сохраняет их под вопросом.

«Реальные пацаны против зомби»: Мертвяк по имени Колян

В «Реальных пацанах» не Лондон и не просто отношения: Пермь и брак — вещи более фундаментальные и давно требующие переосмысления в отечественном кинематографе. Однако ряд деталей не просто вдохновлен комедией Райта, а напрямую из нее позаимствован, делая разговор на заявленные темы несколько бессмысленным.

Обзор фиильмографии Эдгара Райта
Подкаст о творчестве Эдгара Райта

С чего начинался «Шон»? Вот волоча ноги появляется Саймон Пегг, намекая, что он уже обращен в зомби, но на деле — это лишь послепробудная заторможенность, классическая обманка Райта, визуальный гэг. Дальше следуют тревожные предзнаменования: вырванные из контекста новостные реплики, встречи со странными знакомыми, незакрытая дверь в доме Шоне и его раздражающего соседа...

«Реальные пацаны против зомби»: Мертвяк по имени Колян

Через нее как будто и влезли «Реальные пацаны» — чуть ли не ремейк «Шона», заимствующий твист с дверью и даже реплики, вместо того, чтобы остроумно адаптировать новую зомби-классику к пермским реалиям. Однако целая команда сценаристов и постановщица Жанна Кадникова — в прошлом звезда КВН, ныне снимающая оригинальный сериал «Реальные пацаны», — не стали перекраивать британский юмор на российский лад, как и не задействовали опцию «взять зачин и развить, куда глаза глядят». Удивительным образом «Реальные пацаны» пытаются угнаться за двумя зомби сразу — и оба от них убегают. Типажи Райта обрусели, но говорят чуть ли не теми же репликами, что были написаны в Лондоне 16 лет назад. Однако за почти 20 лет мир изменился, а отечественным колоритом так и остались матерок да стереотипы об ЛГБТК-сообществе.

Краткая история зомби-хоррора
Рецензия на «Поезд в Пусан 2»

Впрочем, основной сюжет «Реальных пацанов против зомби» все-таки заражен арками других персонажами сериала — например, друзья Коляна участвуют в боях пермяков и зомбаков, для чего ищут своего бойца. Однако такие вставные эпизоды, напоминающие о «Ходячих мертвецах» (2010-2022) или недавнем «Поезде в Пусан 2», наталкивают на мысль, что фильм — всего лишь специальный эпизод сериала. Как хэллоуиновский хоррор-эпизод в «Симпсонах». Остается лишь один вопрос: неужели ТНТ понадобилось целых 16 лет, чтобы пересказать комедийную зомби-веху да еще и так, чтобы фильм не выглядел самостоятельным произведением?


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Поезд в Пусан 2: Полуостров»: Плакала половина Кореи
Мертвый сезон: Как возник и менялся современный зомби-хоррор
Эдгар Райт: Гик-гик, ура!
Поиск по меткам
КомедияРоссийские фильмы
персоны
Зоя БерберЖанна КадниковаНиколай НаумовСаймон ПеггЭдгар Райт
фильмы
Зомби по имени ШонПоезд в Пусан 2: ПолуостровРеальные пацаныРеальные пацаны против зомбиСимпсоныХодячие мертвецы

фотографии >>
«Реальные пацаны против зомби»: Мертвяк по имени Колян фотографии
«Реальные пацаны против зомби»: Мертвяк по имени Колян фотографии
«Реальные пацаны против зомби»: Мертвяк по имени Колян фотографии
«Реальные пацаны против зомби»: Мертвяк по имени Колян фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Василий Лановой
28 января ушёл из жизни актёр Василий Лановой.
Юрий Лахин
27 января ушёл из жизни актёр Юрий Лахин.
Андрей Болсунов
27 января ушёл из жизни актёр Андрей Болсунов.
Виталий Соколовский
27 января ушёл из жизни актёр Виталий Соколовский.

День рождения >>

Юрий Волков
Ирина Гордина
Марина Иванова (II)
Иван Купреенко
Лилия Лаврова
Александр Пикалов
Светлана Харитонова
Виктор Чекмарёв
Жаннета Четверикова-Друцкая
Кристиан Бейл
Малгожата Браунек
Энн Дауд
Хью Марлоу
Эльза Мартинелли
Ванесса Редгрейв
Джин Хэкмен
все родившиеся 30 января >>

Афиша кино >>

Робакоп 2077
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2019
Малхолланд Драйв
детектив, драма, мистика, триллер
США, Франция, 2001
Рассекая волны
драма, мелодрама
Великобритания, Дания, Исландия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, 1996
Зоя
биография, военный фильм, драма
Россия, 2020
Охотник на монстров
боевик, научная фантастика, триллер, фэнтези
США, Канада, Германия, Япония, Китай, ЮАР, 2021
Самый главный босс
арт-хаус, комедия
Германия, Дания, Исландия, Италия, Франция, Швеция, 2006
Бывшая с того света
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Дьявол в деталях
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Маленькие волшебницы
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австрия, Бельгия, Германия, Италия, 2020
Афера Оливера Твиста
боевик, драма, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, 2021
Дать дуба в округе Юба
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен