«Огонь»: Хабенский борется со стихией

Первый российский фильм о пожарных – от создателей «Легенды №17» и «Движения вверх»
фото: Кадр из фильма "Огонь"
О, спорт, ты – мир, а жизнь, как нас учили, – это бой. Кажется, именно этими всем известными фразами из года в год руководствуется студия «ТРИТЭ», выпуская патриотические блокбастеры – со спортивным уклоном, как «Легенда №17» Николая Лебедева и «Движение вверх» Антона Мегердичева, или с огненно-драматическим, как «Экипаж», вольный ремейк знаменитой советской картиныАлександра Митты. Когда несколько лет назад на питчинге Фонда кино продюсер «ТРИТЭ» Леонид Верещагин презентовал фильм «Огонь», для которого студия выбрала тогда еще практически дебютанта Алексея Нужного, многие сравнивали эту задумку с американским «Делом храбрых». Но «Огонь» оказался не ремейком и не спортивным ура-патриотическим блокбастером, а неожиданно живой историей о простых героях нашего времени – вне политики, государственных иерархий, системных и внесистемных оппозиций, а лишь ежедневно выполняющих свою рутинную работу.
Смотреть онлайн«Огонь» Алексея Нужного
Алексей Павлович (Константин Хабенский) – начальник группы лесных пожарных. Во время одной из командировок он теряет в неравной битве с огнем подчиненного, и вот вместо необходимых для тушения пожара шести человек в команде Алексея Павловича остается только пятерка. Примерный семьянин Журавель (Антон Богданов), кудрявый балагур с гитарой Шустов (Тихон Жизневский), так и не выучивший правил русского языка деревенский качок Серега (Роман Курцын), молчаливый Величук (Виктор Добронравов), потерявший в огне беременную жену, ну и собственно сам Алексей Павлович, у которого кроме бесконечных пожаров есть только дочь Катюша (Стася Милославская), работающая там же в МЧС. Не в бригаде пожарных, конечно, до такого российский кинематограф еще не дошел, а лишь в офисе, отслеживая сводки «Гисметео».
Катя, вроде как, и рвется в бой, только вот летать (а без этого до пожаров, само собой, не доберешься) ей нельзя, у нее вегетососудистая дистония, а потому в самолете и тем более вертолете может сразу начаться паническая атака. Но на земле Катя вполне спокойна и пытается сбежать из-под гиперопеки отца. В том числе завязывая отношения с молодым «эмчээсником» Роман Романовичем (Иван Янковский). Не оперившегося паренька, не расстающегося не только с Катей, но и с темными очками, и берет на очередной пожар Алексей Павлович – чтобы и отношения с дочкой далеко не зашли, и команда была как минимум для официальных бумажек укомплектована полностью. Только вот рутинный, на первый взгляд, пожар в Карелии превращается в настоящую катастрофу.
фото: Кадр из фильма "Огонь"
«Огонь» создан по лекалам предыдущих успешных блокбастеров «ТРИТЭ» – с долгой раскачивающейся экспозицией, представляющей галерею образов, с выходящими из-под контроля ключевыми событиями и с голливудской героической развязкой. Недаром и сценарий вновь писал Николай Куликов, автор тех же «Легенды №17», «Экипажа» и «Движения вверх», любитель драматичных криков «Валера!» (здесь его играет отвечающий за связь пожарных и центра Александр Обласов) и тросов, то спасающих ситуацию, то отрывающихся в самый ненужный момент. Хотя именно режиссерская кандидатура Алексея Нужного еще на этапе работы над фильмом вызывала сомнения, все-таки он прославился картиной совсем другого жанра – комедией «Я худею», а затем еще и работой над сериалом «Толя-робот». Но с масштабным и сложнопостановочным – а «Огонь», в котором при этом минимальное количество компьютерной графики, именно такой – фильмом Нужный на удивление справился достойно. Особенно в части актерских работ, из которых самыми яркими, не считая главных персонажей, можно назвать и Виктора Сухорукова, сыгравшего странноватого карельского пилота-пчеловода Окопыча, и Юрия Кузнецова, воплотившего образ старосты карельской деревни, охваченной пожаром. Человека, который вместе со своими родными и соседями навсегда прощается с собственным домом.
Сцен трагических – особенно во второй половине картины – в «Огне» немало. Но это уже не картинный героический трагизм и игры на патриотических чувствах, а именно что человеческие истории, порой отсылающие к кино советскому. Начиная рассказ о людях-функциях – поначалу даже по именам этих пожарных никто и не называет, разве что показывают фамилии и инициалы на форме, – «Огонь» постепенно превращается в сказ о незримых героях нашего времени. Обычных мужиках, которые тушат лесные пожары, спасают чужие дома, чужих детей и пытаются не посеять панику, которая хуже пожара, среди таких же обычных людей. Не по какой-то указке сверху, не ради победы (в войне или в Олимпиаде), не ради званий, повышенной пенсии или льгот на ЖКХ, а просто так, потому что выбрали они такую профессию – не родину защищать, а с пожарами, окутавшими эту родину, бороться. Пожарами не только физическими, но и ментальными: пока у начальства горит только от совещаний, огонь, сигнал о котором приходит в центр с постоянной задержкой на четыре часа, начинает распространяться с бешеной скоростью. И в этом есть печальная параллель и с нынешней ситуацией с коронавирусом, его распространением, с работой врачей, которых, как и пожарных, тоже всегда можно обвинять во всех бедах, и той самой паникой, которая в отсутствии информации действительно страшнее любого пожара.
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