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«Последний богатырь: Корень зла»: Московская плитка как защита от злых сил

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1 января 2022
Студия Disney, компания Yellow, Black and White и телеканал «Россия 1» выпускают на экраны продолжение «Последнего богатыря» Дмитрия Дьяченко с подзаголовком «Корень зла». Ксения Позднякова объясняет, почему это тот редкий случай, когда вторая часть значительно превосходит первую.

«Последний богатырь: Корень зла»: Московская плитка как защита от злых сил
фото: "Последний богатырь: Корень зла"

Живет Иван (Виктор Хориняк), сын Ильи Муромца, в Белогорье со своей Василисой (Мила Сивацкая). Мотается между мирами – сказочным и нашим современным. Не отпускает его Москва со всеми ее техническими наворотами. И все ждет Иван, когда в нем сила богатырская проснется, а она все никак. Зато злу не спится почему-то: налетели на Белогорье темные силы, и пришлось «богатырю недоделанному», как ласково зовет его Баба-Яга (Елена Яковлева), вновь всех выручать из беды. Нам без сказки остаться никак нельзя.

Читайте рецензию на «Последнего богатыря»

За три года, что прошли с премьеры первого фильма, наше кино сильно прибавило в «сказочной» технике, хотя и первая часть была сделана на совесть: сыграно здорово, снято качественно, с голливудским, а точнее — диснеевским размахом. Правда, «русским духом» в ней практически не пахло. Вроде бы знакомые все лица: и Иванушка-дурачок с Василисой то ли Прекрасной, то ли Премудрой, и Илья Муромец (Юрий Цурило) с Добрыней Никитичем (Евгений Дятлов), и Баба-Яга с Кощеем Бессмертным (Константин Лавроненко), — но чувствовалось что-то инородное. Ну не имеет права русский богатырь злу служить, а персонаж, в чьем имени слово «добро» заложено, быть воплощением коварства. Как сценарная находка — занятно, но это уже не отечественный фольклор.

«Последний богатырь: Корень зла»: Московская плитка как защита от злых сил
фото: "Последний богатырь: Корень зла"

Нынешний «Богатырь» к родному материалу подошел с куда большим пиететом. И пусть в «Корне зла» масса отсылок — от «Гарри Поттера» до «Властелина колец» — видно, что создатели и про богатырей читали, и «Падал прошлогодний снег» смотрели, и все сказки Александра Роу помнят, и первую отечественную историю про попаданца («Там, на неведомых дорожках..») знают. Взрослые оценят, а дети если и не заметят, то почувствуют. И вот уже сказка ложь, да в ней намек, а не просто «студия Disney представляет».

Как и полагается второй части, «Корень зла» во всех смыслах нарастил масштаб. Волшебный мир стал значительно шире и разнообразнее: Белогорье из эко-деревни превратилось в целую сказочную Вселенную, где можно и Чудом-юдом Рыбой-китом порулить, и с горой побеседовать, и в царство мертвых спуститься, и меч-кладенец подзарядить, и с Колобком в ловкости посоревноваться, и за амурными делами избушки на курьих ножках понаблюдать.

Читайте интервью с Кириллом Зайцевым

В стане добра тоже прибыло: к Ивану, Василисе, Илье Муромцу, Бабе-Яге, Кощею Бессмертному, Водяному (Сергей Бурунов), Белому магу (Тимофей Трибунцев) присоединились Колобок и Финист – Ясный Сокол. Колобок – парень крутого замеса, это видно уже по трейлеру, еще и говорит голосом Гарика Харламова. От Финиста (Кирилл Зайцев) и вовсе глаз не оторвать — понятно, почему Иван ревнует к нему Василису. Что касается темных сил, то к анимагу Варваре (Екатерина Вилкова) и матерой ведьме (Елена Валюшкина) добавилось антропоморфное переплетение кореньев Роголеб.

«Последний богатырь: Корень зла»: Московская плитка как защита от злых сил
фото: "Последний богатырь: Корень зла"

Наконец, на сей раз сценаристам удалось органично соединить сказочные реалии с современностью. Все эти шутки про капучино, интернет-зависимость, туалетную бумагу («мягкая береста, пахнет хоть лесом хвойным, хоть пучиной морскою»), дремучесть богатырей, что в радио из рогатки целятся, и нашу любимую московскую плитку, которая оказывается не вселенское зло, а защита от него (за эту репризу сценаристам отдельное спасибо), понравятся и взрослым, и детям. Меч-кладенец, правда, обзывают девайсом — но это уже мелочи.

Смотреть онлайн «Последний богатырь: Корень зла» Дмитрия Дьяченко

Заодно авторы подошли к важным и далеко не детским вопросам: ради чего стоит жить, за что нужно бороться, в чем кроется корень зла, почему ненависть ослепляет — и что может заставить доброго и могущественного волшебника перейти на сторону тьмы. В атмосфере сказочного веселья ответы даны довольно серьезные. Хочется верить, что в третьей части, которую уже анонсировали, расскажут, что превращает женщину в ведьму. Страшно интересно, что они там нафантазируют.


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обсуждение >>
№ 3
Дарья Лучик (Москва)   17.01.2021 - 13:09
Очень хорошее, доброе кино. Хочется, чтобы такого было побольше, но не слишком, а то после "Холопа" и "Последнего богатыря" тема с совмещением современной реалии и скажи начинает немного... читать далее>>
№ 2
ИринаГорчиха   15.01.2021 - 19:34
Не плитка же, а асфальт) В любом случае нам на благо. Отличный фильм! читать далее>>
№ 1
Виктор Шпомер   3.01.2021 - 03:06
Очень патриотично, когда уже в трейлере к фильму звучит американская композиция читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Последний богатырь: Корень зла»: Московская плитка как защита от злых сил фотографии
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