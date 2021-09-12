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«Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала

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12 сентября 2021
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«Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала

Осенью 2018-го, когда продюсерская компания «Среда» выпустила третий сезон своего самого популярного проекта «Мажор» (он, кстати, есть даже на Netflix), анонсировалось, что он уже точно будет финалом запутанной истории перевоспитания, мести и любви Игоря Соколовского в бессменном обличье Павла Прилучного. Но случившийся в начале прошлого года успеха фильма «Холоп» показал, что мажоры не вышли из моды (в этой комедии избалованного барчука сыграл Милош Бикович), и компания продюсера Александра Цекало решила продолжить уже к тому времени зафиналенную сагу Соколовского. Не только четвертым сезоном сериала, который снимается сейчас, но и полнометражным фильмом, вышедшим в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» в эти новогодние праздники.

Пуля, которой создатели «Мажора» решили поставить точку в истории Соколовского, все-таки прошла навылет – здесь шоураннеры сериала, на протяжении трех сезонов то и дело воскрешавшие героев, остаются себе верны. И вот он уже, словно вернувшись к самому началу, гоняет по московским улицам на крутой тачке, убегая от ментов и бандитов. Очередной «форсаж» в исполнении Прилучного – следствие запутанной операции, в которую оказываются вовлечены не только сам Соколовский, но и его бывшие коллеги по оружию (Александр Обласов, Дмитрий Шевченко, а заодно и Игорь Жижикин с Павлом Чинаревым), неприятный капитан (Владимир Селезнев), появившийся в третьем сезоне, но и новые герои – глава Госнаркоконтроля (экстравагантный Даниил Воробьев), отслеживающий поток нового наркотического вещества с романтическим названием «хрусталь» фрик Евгений Стычкин, косплеющий Джонни Деппа из «Страха и ненависти в Лас-Вегасе», его жена в исполнении Агнии Дитковските, которую герой Прилучного спасает от домашнего насилия и мужа-алкоголика (такая ирония судьбы), и femme fatale Мэй, которую играет жена Александра Цекало, красивая женщина Дарина Эрвин. Ради последней, кажется, весь фильм и затевался. Более того, одна Эрвин пытается создать в фильме «Мажор» хоть какой-то новый образ. В отличие от остальных актеров во главе с Павлом Прилучным, которые, очевидно, уже устали от своих героев.

«Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала

В качестве режиссеров полнометражное продолжение «Мажора» снимали шоураннеры проекта, продюсеры Максим Полинский и Николай Булыгин, уже ступавшие на стезю постановщиков во втором сезоне сериала, но, кажется, за четыре года растерявшие веру, что режиссерская профессия для них. Ситуацию не спасает даже постоянный оператор «Мажора» Улугбек Хамраев, включающий привычный экшн при съемке сцен гонок или драк. Однако основной проблемой полнометражного фильма стал сценарий, написанный Сергеем Калужановым, работавшим над сериалом все с того же второго сезона, и один из самых востребованных сегодня кинодраматургов Олег Маловичко, сочинивший для «Среды» сериалы «Метод» и «Троцкий», но только сейчас присоединившийся к авторам «Мажора».

Увы, созданная такой именитой компанией история лишена внятной логики, а поступки героев — мотиваций. «Мажор. Фильм» написан и поставлен как совершенно не обязательный переход с одного сезона долгоиграющего и, кажется, уже не самого актуального сериала на другой. Нужно ли «Мажору» еще одно продолжение – действительно, большой вопрос. Сознательная история Игоря Соколовского закончилась. И иногда лучше и впрямь – даже в самом успешном проекте – вовремя поставить жирную точку.


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обсуждение >>
№ 7
Иван Дерябин (Москва)   18.01.2021 - 04:12
Если честно, после таких проектов всё больше разочаровываюсь в КиноПоиске и их продуктах читать далее>>
№ 6
Дарья Лучик (Москва)   17.01.2021 - 13:07
Очень жаль, что из неплохого сериала решили сделать что-то непонятное только ради денег, хотя проект, как мне кажется, вряд ли окажется коммерчески успешным читать далее>>
№ 5
Belka88 (Vlissingen)   14.01.2021 - 15:32
такую фигню смотреть точно не буду, даже трэйлер не досмотрела. А Цикало жаль, вместе с женой. читать далее>>
№ 4
Lvesna   4.01.2021 - 12:40
М-да. Три сезона была "драма", вся страна переживала и плакала, а тут вот оно как оказывается: "боевик. комедия" Можно расслабиться и ржать. читать далее>>
№ 3
Платов   4.01.2021 - 12:10
... Полностью согласен.Лёгкий,динамичный фильм.Создатели допустили только одну ошибку - не "занесли" на кино-театр за хорошую рецензию. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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