«Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала

Павел Прилучный снова играет в рыцаря. Как может
Осенью 2018-го, когда продюсерская компания «Среда» выпустила третий сезон своего самого популярного проекта «Мажор
» (он, кстати, есть даже на Netflix), анонсировалось, что он уже точно будет финалом запутанной истории перевоспитания, мести и любви Игоря Соколовского в бессменном обличье Павла Прилучного
. Но случившийся в начале прошлого года успеха фильма «Холоп
» показал, что мажоры не вышли из моды (в этой комедии избалованного барчука сыграл Милош Бикович
), и компания продюсера Александра Цекало
решила продолжить уже к тому времени зафиналенную сагу Соколовского. Не только четвертым сезоном сериала, который снимается сейчас, но и полнометражным фильмом, вышедшим в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» в эти новогодние праздники.
Пуля, которой создатели «Мажора
» решили поставить точку в истории Соколовского, все-таки прошла навылет – здесь шоураннеры сериала, на протяжении трех сезонов то и дело воскрешавшие героев, остаются себе верны. И вот он уже, словно вернувшись к самому началу, гоняет по московским улицам на крутой тачке, убегая от ментов и бандитов. Очередной «форсаж» в исполнении Прилучного – следствие запутанной операции, в которую оказываются вовлечены не только сам Соколовский, но и его бывшие коллеги по оружию (Александр Обласов
, Дмитрий Шевченко
, а заодно и Игорь Жижикин
с Павлом Чинаревым
), неприятный капитан (Владимир Селезнев
), появившийся в третьем сезоне, но и новые герои – глава Госнаркоконтроля (экстравагантный Даниил Воробьев
), отслеживающий поток нового наркотического вещества с романтическим названием «хрусталь» фрик Евгений Стычкин
, косплеющий Джонни Деппа
из «Страха и ненависти в Лас-Вегасе
», его жена в исполнении Агнии Дитковските
, которую герой Прилучного спасает от домашнего насилия и мужа-алкоголика (такая ирония судьбы), и femme fatale Мэй, которую играет жена Александра Цекало, красивая женщина Дарина Эрвин
. Ради последней, кажется, весь фильм и затевался. Более того, одна Эрвин пытается создать в фильме «Мажор» хоть какой-то новый образ. В отличие от остальных актеров во главе с Павлом Прилучным, которые, очевидно, уже устали от своих героев.
В качестве режиссеров полнометражное продолжение «Мажора» снимали шоураннеры проекта, продюсеры Максим Полинский
и Николай Булыгин
, уже ступавшие на стезю постановщиков во втором сезоне сериала, но, кажется, за четыре года растерявшие веру, что режиссерская профессия для них. Ситуацию не спасает даже постоянный оператор «Мажора» Улугбек Хамраев
, включающий привычный экшн при съемке сцен гонок или драк. Однако основной проблемой полнометражного фильма стал сценарий, написанный Сергеем Калужановым
, работавшим над сериалом все с того же второго сезона, и один из самых востребованных сегодня кинодраматургов Олег Маловичко
, сочинивший для «Среды» сериалы «Метод
» и «Троцкий
», но только сейчас присоединившийся к авторам «Мажора».
Увы, созданная такой именитой компанией история лишена внятной логики, а поступки героев — мотиваций. «Мажор. Фильм» написан и поставлен как совершенно не обязательный переход с одного сезона долгоиграющего и, кажется, уже не самого актуального сериала на другой. Нужно ли «Мажору» еще одно продолжение – действительно, большой вопрос. Сознательная история Игоря Соколовского закончилась. И иногда лучше и впрямь – даже в самом успешном проекте – вовремя поставить жирную точку.
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