«Не лечи меня»: Пациент скорее мертв

Дебютный полнометражный фильм режиссера Миши Маралеса «Не лечи меня», по его собственному признанию, был снят еще d 2019 году, но до проката добрался только 2 года спустя. В числе продюсеров значится одиозная Елена Север, исполнившая еще и одну из ролей. Главного героя — этакого доктора Хауса из «города N» — играет Иван Янковский. Да и других звезд хватает, но делать на это ставку не стоит.
Юный, само собой, гениальный и, как результат, циничный хирург Илья (Янковский) помирает со скуки в дышащей на ладан провинциальной больнице. Затянувшийся ремонт превратил здание в еще большие руины, главврач (та самая Елена Север) отдыхает на заграничных югах, ее обязанности, вроде выбора правильного цвета стен в кабинете, исполняет, конечно, презирающий Илью доктор-неудачник Степан Олегович (Александр Демидов
), сексапильные медсестры и пациентки не прочь покрутить шашни за ширмой в смотровой. Единственный серьезный человек — реаниматолог (Виталий Шевелев
) — почему-то надеется построить в этой «богадельне» карьеру. Есть в городе и свой чиновник (Дмитрий Нагиев
), и участковый (Владимир Бутенко
), и мажор (Петр Федоров
)… В общем, судя по атрибутам и персонажам, — серьезная заявка на российскую комедию. Однако не все так просто. В «Не лечи меня» столько сюжетных линий, что хватило бы на сериал. Но запала при этом не хватает даже на полуторачасовой фильм.
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«Не лечи меня» Миши Маралеса
Картина на всех парах несется по юмористическим ухабам — на них же, видимо, и разбивается в автоаварии будущая зазноба Ильи и нынешняя пассия мажора Вера (Лукерья Ильяшенко
). Оказавшись на операционном столе героя Янковского, она превращается не только в «интереснейшую» медицинскую загадку, разгадать которую под силу лучшему (но, по сути, просто единственному) врачу больницы, но и невольно попадает в локальную «анатомию страсти
». Впрочем, целиком окунуться в пучину романтической линии мешают многочисленные параллельные истории: то спасенный, но коррумпированный начальством пациент подает на Илью в суд, то сын чиновника (Даниил Вахрушев
) оказывается на одной из коек, то главврач, наконец, приезжает с курорта. Одна напасть за другой.
Усатый Илья-Янковский на все реагирует с вымученным сарказмом. Образ явно списан с фигуры доктора Хауса. Правда, вместо викодина — какой-то самопальный коньяк, который они с реаниматологом, он же единственный друг и сосед, употребляют по вечерам, в остальном же как по нотам. Все пациенты — идиоты, а потому их можно и нужно смешно унижать, начальство не лучше, не заслуживает никакой субординации, особенно со стороны такого гения медицины. Не страшны ему ни богачи, ни депутаты, ни участковый. У последнего, кстати, фамилия Родной, так что он и сам не рад приносить населению повестки и прочие печальные известия. Какой-либо внятный месседж теряется в череде грубо склеенных друг с другом скетчей, разыгрываемых ряжеными, как для местечкового капустника, звездами — причем некоторые для работы над своим персонажем воспользовались не только служебным положением, но и фотошопом.
«Не лечи меня» можно считать иллюстрацией тезиса о том, что кино — работа коллективная, и каждое звено этой цепи критическим образом влияет на ее прочность. В данном случае профессионалы на съемочной площадке оказались в меньшинстве, а команда начинающих свой путь в большом кино кинематографистов не смогла создать цельное, выдержанное по ритму и композиции произведение, разрываясь между ромкомом и комедией положений, между сложно сконструированными разговорными сценами со вторыми и третьими планами и рваным, в плохом смысле этого слова, монтажом. Сцены расставлены, кажется, хаотично, каких-то эпизодов порой как будто не хватает, а иногда появляется и вовсе стойкое ощущение, что от перемены кадров местами в сумме ничего существенно не изменится. Нескладность можно списать на неопытность, но для какого-никакого широкого проката это непростительно. Кто бы там ни значился в титрах и ни «светил» лицом на постерах.
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