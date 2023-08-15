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«Не лечи меня»: Пациент скорее мертв

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15 августа 2023
Дебютный полнометражный фильм режиссера Миши Маралеса «Не лечи меня», по его собственному признанию, был снят еще d 2019 году, но до проката добрался только 2 года спустя. В числе продюсеров значится одиозная Елена Север, исполнившая еще и одну из ролей. Главного героя — этакого доктора Хауса из «города N» — играет Иван Янковский. Да и других звезд хватает, но делать на это ставку не стоит.

«Не лечи меня»: Пациент скорее мертв

Юный, само собой, гениальный и, как результат, циничный хирург Илья (Янковский) помирает со скуки в дышащей на ладан провинциальной больнице. Затянувшийся ремонт превратил здание в еще большие руины, главврач (та самая Елена Север) отдыхает на заграничных югах, ее обязанности, вроде выбора правильного цвета стен в кабинете, исполняет, конечно, презирающий Илью доктор-неудачник Степан Олегович (Александр Демидов), сексапильные медсестры и пациентки не прочь покрутить шашни за ширмой в смотровой. Единственный серьезный человек — реаниматолог (Виталий Шевелев) — почему-то надеется построить в этой «богадельне» карьеру. Есть в городе и свой чиновник (Дмитрий Нагиев), и участковый (Владимир Бутенко), и мажор (Петр Федоров)… В общем, судя по атрибутам и персонажам, — серьезная заявка на российскую комедию. Однако не все так просто. В «Не лечи меня» столько сюжетных линий, что хватило бы на сериал. Но запала при этом не хватает даже на полуторачасовой фильм.

Смотреть онлайн «Не лечи меня» Миши Маралеса
Картина на всех парах несется по юмористическим ухабам — на них же, видимо, и разбивается в автоаварии будущая зазноба Ильи и нынешняя пассия мажора Вера (Лукерья Ильяшенко). Оказавшись на операционном столе героя Янковского, она превращается не только в «интереснейшую» медицинскую загадку, разгадать которую под силу лучшему (но, по сути, просто единственному) врачу больницы, но и невольно попадает в локальную «анатомию страсти». Впрочем, целиком окунуться в пучину романтической линии мешают многочисленные параллельные истории: то спасенный, но коррумпированный начальством пациент подает на Илью в суд, то сын чиновника (Даниил Вахрушев) оказывается на одной из коек, то главврач, наконец, приезжает с курорта. Одна напасть за другой.

«Не лечи меня»: Пациент скорее мертв

Усатый Илья-Янковский на все реагирует с вымученным сарказмом. Образ явно списан с фигуры доктора Хауса. Правда, вместо викодина — какой-то самопальный коньяк, который они с реаниматологом, он же единственный друг и сосед, употребляют по вечерам, в остальном же как по нотам. Все пациенты — идиоты, а потому их можно и нужно смешно унижать, начальство не лучше, не заслуживает никакой субординации, особенно со стороны такого гения медицины. Не страшны ему ни богачи, ни депутаты, ни участковый. У последнего, кстати, фамилия Родной, так что он и сам не рад приносить населению повестки и прочие печальные известия. Какой-либо внятный месседж теряется в череде грубо склеенных друг с другом скетчей, разыгрываемых ряжеными, как для местечкового капустника, звездами — причем некоторые для работы над своим персонажем воспользовались не только служебным положением, но и фотошопом.

«Не лечи меня»: Пациент скорее мертв

«Не лечи меня» можно считать иллюстрацией тезиса о том, что кино — работа коллективная, и каждое звено этой цепи критическим образом влияет на ее прочность. В данном случае профессионалы на съемочной площадке оказались в меньшинстве, а команда начинающих свой путь в большом кино кинематографистов не смогла создать цельное, выдержанное по ритму и композиции произведение, разрываясь между ромкомом и комедией положений, между сложно сконструированными разговорными сценами со вторыми и третьими планами и рваным, в плохом смысле этого слова, монтажом. Сцены расставлены, кажется, хаотично, каких-то эпизодов порой как будто не хватает, а иногда появляется и вовсе стойкое ощущение, что от перемены кадров местами в сумме ничего существенно не изменится. Нескладность можно списать на неопытность, но для какого-никакого широкого проката это непростительно. Кто бы там ни значился в титрах и ни «светил» лицом на постерах.


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№ 5
Aries   21.01.2021 - 06:44
Сатирическая абсурдистская трагикомедия. Об отвязном молодом враче, о его коллегах, начальстве и пациентах и о других пересекающихся с ним жителях провинциального городка с дышащей на ладан "оптимизированной"... читать далее>>
№ 4
РомеоК (Днипро)   17.01.2021 - 13:06
... Даже если актер комик, то это вполне серьезная профессия и очень требовательная в самоутверждении.Что касается Дмитрия то он разноплановый актер. Рекомендую посмотреть фильм "Непрощенный"... читать далее>>
№ 3
vika2329   16.01.2021 - 15:45
Нагиева в качестве серьезного актера у меня вообще не получается. Интересно, конечно, посмотреть, что из этого выйдет. Спасибо хоть что дали возможность молодым поработать в этой команде читать далее>>
№ 2
Дарья Лучик (Москва)   15.01.2021 - 13:31
Жаль, что наши киношники продолжают так активно эксплуатировать Хауса, хотя давно понятно, что оригинал превзойти не получится.. читать далее>>
№ 1
Алексей Преображенский   14.01.2021 - 21:54
«Юный, само собой, гениальный и, как результат, циничный хирург» - понятно, дальше можно даже не читать, фильм – абсолютное клише читать далее>>
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«Не лечи меня»: Пациент скорее мертв фотографии
«Не лечи меня»: Пациент скорее мертв фотографии
«Не лечи меня»: Пациент скорее мертв фотографии
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