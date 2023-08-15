«Не лечи меня»: Пациент скорее мертв

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Спутник телезрителя «Жасмин»: Трамвай «Наказание» В ночь с 13 на 14 августа, 02:40, ОТР

Лайфстайл «Это мой родственник. Я его люблю»: Ингеборга Дапкунайте о Евгении Миронове А также о Никите Михалкове

Новости кино Лучшая песня из 90-х по версии японцев: главные новости аниме за неделю Новая «Моя геройская академия», охота на драконов, омолодившиеся пенсионеры и чудеса на винокурне

Обзор сериалов «Ухожу красиво»: Умри, но сейчас Комедийный боевик с Яглычем в роли неубиваемого мента

Спутник телезрителя «Каратэ-пацан»: Бой с правилами 14 августа, 19:35, СТС

Лайфстайл «Достоевский и Толстой писали это не для детей»: Кирилл Нагиев раскритиковал школьную программу по литературе Актёр считает, что школа намеренно отвращает детей от серьёзной классической литературы

Лайфстайл «Такого не было 60 лет»: Ингеборга Дапкунайте объяснила суть актёрской забастовки в США Забастовка отразилась на работе актрисы