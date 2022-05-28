Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Девушка, подающая надежды»: От феминизма до ножа

Спутник телезрителя >>
28 мая 2022
«Девушка, подающая надежды» – режиссерский дебют актрисы Эмиральд Феннел, в качестве сценариста и продюсера уже набившей руку на втором сезоне популярного сериала «Убивая Еву». В своем первом самостоятельном проекте Феннел продолжает игру в жанр фем-триллера с примесью едкой иронии, но, как свойственно многим дебютантам, заигрывается так, что финал фильма не спасает даже отличная актерская игра Кэри Маллиган.

«Девушка, подающая надежды»: От феминизма до ножа
фото: Кадр из фильма "Девушка, подающая надежды"

Кассандра Томас (Кэри Маллиган) — прилежная студентка медицинского колледжа, подающая большие надежды. Однако история, случившаяся с ее близкой подругой Ниной, вынуждает Кэсси бросить учебу и начать вести двойную жизнь. Днем героиня работает в кофейне, а вечером ходит по клубам и притворяется абсолютно пьяной, чтобы ее забрал к себе домой какой-нибудь хороший парень и попытался заняться с ней сексом, а в самый накаленный момент она, вдруг «протрезвев», проведет с мужчиной неожиданную «воспитательную» беседу.

Героиней Маллиган движет месть за поломанную жизнь подруги, с которой, как нетрудно догадаться, случилась похожая история. Но если первые пару раз ошеломляющие, хотя и запланированные, просветления Кэсси действительно шокируют, а от неестественно широкой улыбки и тяжелого взгляда Кэри Маллиган становится не по себе, то во второй половине картины режиссер, она же автор сценария, вдруг обрывает накал будто бы неуместными сюжетными поворотами.

Визуально, впрочем, Феннел, как и ее героиня, соблюдает безукоризненный стиль. Днем Кэсси носит одежду пастельных тонов, кажется утонченной недотрогой, живущей в настолько элегантной обстановке, что даже сложно допустить мысль о том, чем героиня заниматься по ночам, когда она превращается в Джокера в юбке. Сцена, где Маллиган вызывающе красит губы, а затем размазывает помаду по лицу, конечно, выглядит явной отсылкой к нашумевшему фильму Тодда Филлипса. Только Кэсси, в отличие от героя Хоакина Феникса, мстит не всему человечеству, а только мужчинам, которые хотят легко переспать с пьяной, не отдающей себе отчет девушкой. Но разве будешь сыт одной местью?

«Девушка, подающая надежды»: От феминизма до ножа
фото: Кадр из фильма "Девушка, подающая надежды"

В итоге «Девушка, подающая надежды» из фем-триллера превращается в драму заблудшей души, да еще и с примесью ромкома с невнятной любовной линией. Кажется, Феннел пока не определилась, какой же эффект своим дебютом она хотела произвести на зрителей — рассказать стильную историю кровавого возмездия или глубокую эмоциональную драму героини. Но первая в должном объеме на экране так и не появляется, а вторая — не особо и раскрывается. Взаимоотношения Кэсси и Нины почти не показаны, отчего и мотив мести кажется довольно надуманным, хотя и безусловно актуальным. «Девушка, подающая надежды» как нельзя лучше вписывается в коллекцию манифестов о сильных женщинах XXI века, которые стали особенно популярны в последние годы, но даже не пытается облачить тренды феминизма в элегантную историю, вновь распространяя заблуждение о том, что феминизм — это про ненависть к мужчинам, а не про адекватное равноправие.

Смотреть онлайн «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннелл
Единственное, что спасает картины — это тонкий интеллектуальный юмор. А вот смешение жанров становится главной проблемой фильма, которому стоило бы остаться стильным revenge fantasy с красивой, но неожиданно жестокой девушкой в кадре. Возможно, Феннел хотела таким образом обмануть зрителя, но и эта иллюзия рушится вместе с очевидным финалом ленты, безусловно подающей надежды, но совершенно их не оправдывающей.


версия для печати

обсуждение >>
№ 2
vika2329   20.01.2021 - 22:05
Всей душой люблю Кэри Маллиган, только вот сколько помню фильмов с ней - везде как-то не совсем удавалось раскрыть ее потенциал. надеюсь, этот фильм это исправит читать далее>>
№ 1
Даша Лучик   19.01.2021 - 18:58
Хотела посмотреть фильм, так как люблю сериал "Убивая Еву", но после рецензии закрались сомнения читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Драма Ясмилы Жбанич «Куда ты идёшь, Аида?» удостоена европейского «Оскара» за фильм года
20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»
Международный женский день: Лучшие моменты премии «Оскар» - 2021
«Оскар» за лучший фильм получила «Земля кочевников»
Главная киноночь: Где и как смотреть «Оскар» в России
Кто получит «Оскар»-2021: Ожидания и прогнозы
«Земля кочевников» стала триумфатором премии «Независимый дух»
Кэри Маллиган станет женой Адама Сэндлера в фильме «Астронавт»
«Земля кочевников» Хлои Чжао стала триумфатором премии BAFTA
Отреставрированный «Художественный» откроется 9 апреля
«Девушка, подающая надежды» и «Борат 2» отмечены премиями Гильдии сценаристов США
«Манк», «Земля кочевников» и «Девушка, подающая надежды» претендуют на «Оскар»
Дэвид Финчер и Хлоя Чжао поборются за звание лучшего постановщика
«Дорогие товарищи!» претендуют на BAFTA
«Земля кочевников», «Манк» и «Борат 2» номинированы на премию Гильдии продюсеров
«Земля кочевников» Хлои Чжао отмечена главным призом «Выбора критиков»
Ассоциация кинокритиков Голливуда назвала «Девушку, подающую надежды» лучшим фильмом
Фильмы «Борат 2» и «Зависнуть в Палм-Спрингс» номинированы на премию Гильдии сценаристов Америки
«Минари», «Звук металла» и «Земля кочевников» номинированы на Critics' Choice Awards
Эми Адамс, Фрэнсис Макдорманд, Гэри Олдман и Чедвик Боузман номинированы на премию Гильдии актёров США
Поиск по меткам
Американское киноСофия Маргацкая
персоны
Кэри Ханна МаллиганЭмиральд Феннелл
фильмы
Девушка, подающая надежды

фотографии >>
«Девушка, подающая надежды»: От феминизма до ножа фотографии
«Девушка, подающая надежды»: От феминизма до ножа фотографии
«Девушка, подающая надежды»: От феминизма до ножа фотографии
«Девушка, подающая надежды»: От феминизма до ножа фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Рэй Лиотта
26 мая ушёл из жизни актёр Рэй Лиотта.
Рубен Андриасян
25 мая ушёл из жизни театральный режиссёр Рубен Андриасян.

День рождения >>

Майя (Мая-Гозель) Аймедова
Сергей Астахов
Наталья Вилькина
Георгий Дрозд
Вероника Изотова
Мария Миронова (II)
Андрей Панин
Сергей Паршин
Лия Элиава
Джесси Брэдфорд
Александр Гаврич
Ромен Дюрис
Кэри Ханна Маллиган
Кьяра Мастроянни
Джессика Рот
Божидара Турзоновова
все родившиеся 28 мая >>

Афиша кино >>

Приключения Буратино
детский фильм, семейное кино, сказка, экранизация
СССР, 1959
Коати. Легенда джунглей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2021
Тибра
мистика, триллер
Россия, 2022
Три кота и море приключений
детский фильм, приключения
Россия, 2022
Святым тут не место
боевик, криминальный фильм, триллер
Мексика, США, 2022
Аманат
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2022
Служанка
драма, мелодрама, триллер, экранизация, эротика
Южная Корея, 2016
Мой папа - вождь
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Кто твоя бабушка, чувак?
комедия
Бельгия, Франция, 2019
Точка кипения
драма, триллер
Великобритания, 2021
Эскортницы
драма, экранизация
Польша, 2021
Остров призраков
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен