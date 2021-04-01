«Душа»: Pixar отправляется в потусторонний мир

Самый экспериментальный голливудский мультфильм в истории
фото: Кадр из фильма "Душа"
Незадачливому музыканту Джо как раз подвернулась возможность, которую он ждал всю жизнь, но внезапная смерть рушит все его надежды, и вот уже его душа вместе с другими почившими поднимается по длинному траволатору в направлении Великого После... Чтобы вернуть свою жизнь, Джо придется потрудиться: поработать воспитателем в Великом До (месте, где не родившиеся еще люди ищут свое будущее предназначение), познакомиться с потерянными душами и даже побывать в шкуре собственного кота.
Не менее серьезная работа предстоит и зрителю «Души»: ведь в этом полнометражном мультфильме речь идет ни много ни мало о смысле жизни, и просмотр его – не только развлечение, но и душевная работа. Под личиной голливудской семейной комедии здесь скрывается недетская философская притча с недетской же моралью. И можно только гадать, как воспримет фильм широкий зритель, не привыкший к такого уровня размышлениям в голливудских мультиках.
Что тут скажешь… Компания Pixar не ищет легких путей. Чем и знаменита. Более 30 лет назад они изобрели компьютерную анимацию, и вскоре стали флагманами мультипликационного мира: экспериментаторы, новаторы, визионеры, они невероятным образом расширили границы и представления массового зрителя об анимации. Новые герои (то это одинокий старик, то крыса, мечтающая стать поваром, то робот-мусорщик в роли Ромео), новая проблематика (от тоталитаризма до феминизма), новые миры (это ж надо было поселить своих персонажей внутрь человеческого мозга)… Нет, мы и до Pixar’а знали, что анимация может говорить на любые темы, но именно Pixar показал, что анимация – отличный способ говорить на самые разнообразные темы с очень широким и разновозрастным зрителем. И новый их фильм, «Душа» - это очередной огромный шаг в том же направлении, шаг, который либо еще сильнее расширит горизонты допустимого, либо же, наконец, очертит те границы, за которые голливудскому кино выйти уже невозможно. Так или иначе картина Пита Доктера обещает стать своего рода вехой, как в судьбе компании, так и в истории анимации в целом.
фото: Кадр из фильма "Душа"
«Душа» – несомненно самый смелый, самый необычный и самый экспериментальный голливудский мультфильм в истории. Во-первых, его сложно назвать детским. Или даже семейным. Это хоть и сказка, но сказка, в первую очередь, именно для взрослых. И речь вовсе не о том, что детям он не может понравиться (в фильме, разумеется, много милого и забавного, есть хорошая история и отличный сказочный мир), и даже не о том, что детям не будет понятно послание (в голливудских компаниях не дураки работают: конечно же, были и фокус-группы, и предпоказы, продемонстрировавшие хорошую вовлеченность юного зрителя и понятность основной идеи фильма в том числе для дошкольников), а о том, что сами эти рассуждения о смысле бытия, о том, ради чего мы проживаем свою жизнь, редко занимают людей младше 12-13 лет.
Во-вторых, «Душа» – откровенно «авторское» кино: специфический дизайн, умные (хоть и не лишенные юмора) разговоры, джазовая музыка… В большей степени интеллектуальный, чем эмоциональный, скорее лиричный, чем комедийный, с весьма относительным хэппи-ендом – он оставляет странное созерцательно-меланхоличное настроение. И хотя, в конечном итоге, «Душа» говорит о радости жизни, но даже и на нее, на эту радость, заставляет посмотреть через призму смерти.
фото: Кадр из фильма "Душа"
Наконец, само послание… Конечно, режиссерам и продюсерам Pixar легко говорить, что социальный и творческий успех не имеют значения и не приносят ожидаемого удовлетворения. Куда сложнее будет принять такую идею тем 99,9% населения, которые социального признания, больших денег и творческой самореализации в жизни пока не добились… И в этом смысле «Душу» можно назвать фильмом, который адресован скорее творческим элитам, чем массовому зрителю. Здесь вообще много рассуждений про творчество: и про то, для кого мы играем (для себя или для других), и про то, как тонка грань между гениальностью и безумием, и даже в целом про жизнь, как про артистичную импровизацию, зрителями и соавторами которой мы становимся.
Впрочем, как и во многих больших фильмах, в «Душе» есть много разных слоев, и наравне с интеллектуальными рассуждениями здесь можно обнаружить материи куда проще: чудесные виды Нью-Йорка, забавные сценки, построенные вокруг перевоплощения Джо в кота, а его ученика – Души 22 – в самого Джо, «вкуснейшие» моменты с поеданием пиццы и трогательные семейные сцены, искусный, фантазийный, чарующий и немного пугающий потусторонний мир и, конечно, весь этот джаз, которым фильм наполнен до краев. Все-таки Голливуд остается Голливудом, и Pixar остается Pixar’ом, так что любой зритель найдет в фильме что-то свое, и, возможно, кто-то увидит в нем просто чудесную сказку о втором шансе и о том, что обрести счастье не так уж сложно, стоит только оглядеться по сторонам.
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