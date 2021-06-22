Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Зоя»: Не можем повторить

Спутник телезрителя >>
22 июня 2021
На телеканале «Россия 1» покажут фильм «Зоя», который, по задумке авторов, должен воспитывать патриотический дух подрастающего поколения. Но картина с этой важной государственной задачей явно не справляется. Более того, демонстрируя ужасы пыток главной героини Зои Космодемьянской и положительные волевые решения товарища Сталина, делает ровным счетом наоборот. Причем в довольно скучной манере, не используя никакие современные кинематографические методы, как было с условными «28 панфиловцами», отчасти решенными в стилистике компьютерной стратегии. И даже малоинформативной. «Зоя» — тот случай, когда даже статья в «Википедии» про Космодемьянскую оказывается намного увлекательнее фильма.

«Зоя»: Не можем повторить
фото: Каропрокат // кадр из фильма "Зоя"

Война еще не началась, и юная Зоя (Анастасия Мишина) кружится в танце со своим возлюбленным, которому скоро, как и большей части мужского населения страны, придется уйти на фронт. И там погибнуть. Получив известие о смерти любимого, теперь воевать рвется и сама Зоя — еще совсем юная девчонка, но с хорошим знанием немецкого, что подкупает приемную комиссию. Отчаянную Космодемьянскую сотоварищи решено командировать в подмосковные деревни, где уже лютуют немцы, чтобы заставить врага отступить. На стороне советских партизан — лютый холод и товарищ Сталин, благословивший их на задание. На стороне врагов — изощренная схема пыток и жители оккупированных деревень, пытающиеся спасти себя и свои дома.

Подвиг Зои Космодемьянской так или иначе известен почти каждому в нашей стране. Юная девчонка, исполняя данное ей задание, сожгла штаб немцев, а заодно и дома обычных деревенских жителей, где немцы и расположились. Вызвав гнев с двух сторон, подвергшись жесточайшим пыткам, она не сказала ни слова при допросе, а, уже идя на казнь, произнесла пламенную, хотя и короткую речь о том, что сдаваться нельзя и Сталин придет.

Именно ради этой речи и снят фильм «Зоя», по большому счету экранизирующий лишь краткое изложение подвига девушки, не вникая в детали и различные противоречия, которые окружают историю Космодемьянской и довольно подробно (по сравнению с фильмом) прописаны даже в условной «Википедии».

«Зоя»: Не можем повторить
фото: Каропрокат // кадр из фильма "Зоя"

Главным автором сценария ленты выступил член Российского военно-исторического общества Андрей Назаров, на питчингах Минкультуры в качестве эксперта наблюдающий за исторической достоверностью планируемых для господдержки картин. Начав участвовать в этих питчингах — как раз после скандала с отказом в господдержке фильму Александра Миндадзе «Милый Ханс, дорогой Петр» именно из-за «исторической недостоверности» — Назаров принялся сам писать сценарии. Из-под его пера вышли, например, «Собибор», с которым в качестве режиссера дебютировал Константин Хабенский, и «Танки» с первоначальным залихватским названием «Убить Сталина» и атмосферой дешевого водевиля по итогу. В «Зое» Назаров в своем жанровом эксплуатейшне оказался скромнее. Несмотря на то, что благодаря обширной рекламной кампании о «небывалой» жестокости картины уже начали писать даже не имеющие к политике отношения телеграм-каналы, «Зоя» решена в достаточно традиционном ключе. Ближе к финалу и впрямь немало времени отведено именно молчаливым пыткам, но эти сцены, как и весь фильм, вообще никак не раскрывают характер главной героини, метящей на звание русской Жанны Д’Арк. Космодемьянская, кажется, интересует создателей ленты намного меньше действительно главного героя ленты (пусть и появляющегося всего в паре сцен) — товарища Сталина (Леван Мсхиладзе), который здесь представлен не только умным, но и невероятно добрым и понимающим правителем. Он мудро отправляет вчерашних подростков на казнь (в то, что отряд с Зоей Космодемьянской вернется после поджогов, верилось с трудом), а затем, уже вроде как зная про подвиг Зои, принимает решение и дальше вести войну, пусть и не уезжая непосредственно на фронт, призывая всех равняться на эту девочку, которая «всё смогла».

Примечательно, что премьера картины «Зоя» в московском Музее Победы на Поклонной горе проходила 23 января — в день, когда по всей стране и взрослые люди, и ровесники (вчерашние и сегодняшние) Зои Космодемьянской пытались молча несанкционированными прогулками также выразить свое мнение относительно будущего страны, призвать сограждан «бороться и не бояться». Только вот спустя годы фраза «Сталин придет» имеет уже совсем другие интерпретации.


версия для печати

обсуждение >>
№ 38
Евгений любитель кино (Курск)   10.05.2021 - 20:31
Сталина Александр Вонтов сыграл, а не тот актёр, что указан в статье. читать далее>>
№ 37
Laris   22.02.2021 - 21:09
... Во-первых, я ничего не "крутила", и не надо меня ни в чем уверять. Во-вторых, или даже прежде всего, знать свой вкус и ценности могу только я одна, другие же, в том числе и вы, могут о них... читать далее>>
№ 36
АнаВарякинА   17.02.2021 - 19:57
... На каком основании, интересно, сделан вами такой вывод? Вы же фильм не смотрели! ( об этом вы недавно сами писали) Уверяю вас, (уже зная ваш вкус и ценности) вам может не понравиться только самая... читать далее>>
№ 35
Laris   12.02.2021 - 20:15
... С какой это стати? Отличный конец статьи. читать далее>>
№ 34
Петр Федоров (Новосибирск)   3.02.2021 - 22:10
... Серьёзно?Вы видимо вообще не понимаете когда вас кормят испражнениями,раз хвалите этот бред!Настолько убого снять фильм о комсомолке при этом делая упор на библейские мотивы о Голгофе.Каша в головах.Мишина... читать далее>>
Всего сообщений: 34
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
«Охотник на монстров», сиквел «Чудо-женщины» и ещё 8 фильмов января
«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра – «Черный снег» или «Зоя»?
«Сентенция» и «Неадекватные люди-2» вошли в конкурс киносмотра «Окно в Европу»
Стал известен актерский состав фильма о Зое Космодемьянской
Поиск по меткам
Биография / БайопиквойнаМария ТокмашеваРоссийские фильмы
персоны
Максим БриусАнастасия МишинаЛеван МсхиладзеАндрей НазаровИрина ПеговаЛеонид ПляскинАнна УколоваВольфганг Черни
фильмы
28 панфиловцевЗояМилый Ханс, дорогой ПетрСобиборТанки

фотографии >>
«Зоя»: Не можем повторить фотографии
«Зоя»: Не можем повторить фотографии
«Зоя»: Не можем повторить фотографии
«Зоя»: Не можем повторить фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Егоров
17 июня ушёл из жизни актёр Андрей Егоров.
Анатолий Сусеков
16 июня ушёл из жизни кинооператор Анатолий Сусеков.

День рождения >>

Наталья Варлей
Кирилл Гребенщиков
Людмила Иванова
Юозас Киселюс
Светлана Крючкова
Александр Мохов
Алексей Никулин
Елена Плаксина
Николай Токарев
Клаус Мария Брандауэр
Марцин Дороциньский
Крис Кристофферсон
Брюс Кэмпбелл
Эмманюэль Сенье
Владимир Смирнов (II)
Мерил Стрип
все родившиеся 22 июня >>

Афиша кино >>

Ледяной драйв
боевик, триллер
США, 2021
Таксист
драма, криминальный фильм, триллер
США, 1976
Звук металла
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2019
Человек, который продал свою кожу
драма, социальная драма, экранизация
Тунис, Бельгия, Франция, Германия, Швеция, 2020
Бендер: Начало
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Жвалы
комедия, фэнтези
Франция, Бельгия, 2020
Кукла
фильм ужасов
Мексика, 2021
Мейер Лански
биография, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Проклятый чиновник
комедия
Россия, 2021
Рок Дог 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
США, 2021
С значит счастье
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австралия, 2019
Полночь в Париже
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези
Испания, США, 2011
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен