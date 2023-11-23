«Дать дуба в округе Юба»: Отчаянная домохозяйка

что почитать?

Сам актёр начал зарабатывать в 9 лет

Павел Прилучный рассказал, как устроил 10-летнего сына на работу

Помни о смерти: «Оппенгеймер» — теория большого взрыва от Кристофера Нолана

СМИ: У 72-летнего Алексея Учителя роман с бывшей студенткой, которая родила ему дочь

Среди других работ — экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», пьесы Александра Цыпкина и романа Андрея Геласимова «Степные боги»

В конкурс фестиваля «Читка 2.0» вошли новая версия «Мастера и Маргариты» и сериалы по произведениям Кира Булычева и «Денискиным рассказам»

Интервью

Анна Глаубэ: «Мы не стараемся вызвать у зрителя слезу — это история не про жалость, а про силу духа»

Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни