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«Заступник»: Совершенный мир Лиама Нисона

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9 октября 2022
Остросюжетная драма эпохи Дональда Трампа и BLM

«Заступник»: Совершенный мир Лиама Нисона

Жизнь умудрённого опытом фермера-ветерана Джима (Лиам Нисон), некогда воевавшего в качестве снайпера, идёт своим чередом, неторопливо и без особых происшествий. Он разъезжает на внедорожнике по своему ранчо, расположенному на границе с Мексикой, отстреливая хищников, угрожающих его стаду, и сообщая пограничной службе об очередных нелегалах, пересёкших стену. Здесь похоронена его жена и здесь же сам герой мечтал упокоиться с миром. Однако в нехитрые планы Джима вмешался злой рок в лице недоброго вестника, сообщившего ему о том, что банк отберёт у него дом. А затем ситуация ухудшилась, когда на границе он спас от бандитов мексиканских беглецов: Розу (Тереза Руис) и её сына Мигеля (Джейкоб Перес). Пообещав умирающей матери, что доставит её ребёнка к родственникам в Чикаго, Джим вынужден сдержать своё слово, подчиняясь вoенному кодексу чести. А следом за стариком и мальчиком отправляются люди картеля во главе с жестоким Маурисио (Хуан Пабло Раба) и сотрудница правоохранительных органов Сара (Кэтрин Винник), дочь его жены.

Смотреть онлайн «Заступник» Роберта Лоренца
Поначалу складывается неверное впечатление, что впереди нас ожидает история в духе последнего «Рэмбо» или «Ветеранов зарубежных вoйн». Однако минут через 15 приходит осознание, что перед нами не треш-угар, а оммаж творчеству Клинта Иствуда. Прежде всего, его великолепным режиссёрским работам «Совершенный мир» и «Гран Торино», откуда взяты темы путешествия и межрасовых отношений. Появляется в кадре и сам Иствуд, но на малом экране в образе Джеда Купера из вестерна «Вздёрни их повыше». С «Совершенным миром» роуд-муви Роберта Лоренца перекликается не только сюжетом, но и ощущением обречённости и одиночества двух разных по возрасту людей. Роднит эти два фильма и простота вкупе с житейской мудростью, присущей большинству картин Иствуда.

«Заступник»: Совершенный мир Лиама Нисона

Картина сильно зависит от персонажей Лиама Нисона и Джейкоба Переса, составивших довольно примечательный дуэт. Их отношения складываются неторопливо, как и само кино. Сначала взаимная неприязнь, затем они всё больше прикипают друг к другу и вместе преодолевают все опасности, поджидающие их в пути. Компанию им некоторое время составлял верный пёс Джима, но мы-то с вами знаем, как недолог век собаки в подобных фильмах. На фоне основных героев теряются остальные персонажи, превращённые режиссёром в маловажных статистов. Включая антагониста, безнаказанно преследующего беглецов по чужой для себя стране и убивающего почти всех на своём пути (особенно жаль продавщицу из придорожного магазинчика в исполнении Эмбер Мидфандер). Персонаж Хуана Пабло Рабы выглядит блекло и схематично, хотя по идее он обязан выглядеть пугающе, как и все уважающие себя главные злодеи. Ещё меньше повезло Кэтрин Винник. Её героиня настолько плохо прописана, что даже непонятно, кем она приходится Джиму. Да и в кадре она присутствует преступно мало.

И всё же, сосредоточив всё своё внимание на Джиме и Мигеле, Лоренц сумел рассказать историю о воспитании, долге и прощении (один из модных трендов 2020-го, если вспомнить сюжет сиквела The Last of Us). До уровня «Совершенного мира» лента, конечно же, не дотягивает. К тому же она может отпугнуть неторопливостью повествования и минимумом экшн-сцен. Однако финал с автобусом, отсылающим к уже ставшему классикой «Полуночному ковбою», уравновешивает впечатление от фильма, который на самом-то деле не приключенческий боевик, а остросюжетная социальная драма эпохи Дональда Трампа и BLM.


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№ 1
Даша Лучик   7.02.2021 - 11:36
Рецензия интересная, но, видимо, не большим любителям вестерном фильм не очень подойдет читать далее>>
Всего сообщений: 1
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