«Заступник»: Совершенный мир Лиама Нисона

Смотреть онлайн «Заступник» Роберта Лоренца

Жизнь умудрённого опытом фермера-ветерана Джима ( Лиам Нисон ), некогда воевавшего в качестве снайпера, идёт своим чередом, неторопливо и без особых происшествий. Он разъезжает на внедорожнике по своему ранчо, расположенному на границе с Мексикой, отстреливая хищников, угрожающих его стаду, и сообщая пограничной службе об очередных нелегалах, пересёкших стену. Здесь похоронена его жена и здесь же сам герой мечтал упокоиться с миром. Однако в нехитрые планы Джима вмешался злой рок в лице недоброго вестника, сообщившего ему о том, что банк отберёт у него дом. А затем ситуация ухудшилась, когда на границе он спас от бандитов мексиканских беглецов: Розу ( Тереза Руис ) и её сына Мигеля ( Джейкоб Перес ). Пообещав умирающей матери, что доставит её ребёнка к родственникам в Чикаго, Джим вынужден сдержать своё слово, подчиняясь вoенному кодексу чести. А следом за стариком и мальчиком отправляются люди картеля во главе с жестоким Маурисио ( Хуан Пабло Раба ) и сотрудница правоохранительных органов Сара ( Кэтрин Винник ), дочь его жены.Поначалу складывается неверное впечатление, что впереди нас ожидает история в духе последнего « Рэмбо » или « Ветеранов зарубежных вoйн ». Однако минут через 15 приходит осознание, что перед нами не треш-угар, а оммаж творчеству Клинта Иствуда . Прежде всего, его великолепным режиссёрским работам « Совершенный мир » и « Гран Торино », откуда взяты темы путешествия и межрасовых отношений. Появляется в кадре и сам Иствуд, но на малом экране в образе Джеда Купера из вестерна « Вздёрни их повыше ». С «Совершенным миром» роуд-муви Роберта Лоренца перекликается не только сюжетом, но и ощущением обречённости и одиночества двух разных по возрасту людей. Роднит эти два фильма и простота вкупе с житейской мудростью, присущей большинству картин Иствуда.Картина сильно зависит от персонажей Лиама Нисона и Джейкоба Переса, составивших довольно примечательный дуэт. Их отношения складываются неторопливо, как и само кино. Сначала взаимная неприязнь, затем они всё больше прикипают друг к другу и вместе преодолевают все опасности, поджидающие их в пути. Компанию им некоторое время составлял верный пёс Джима, но мы-то с вами знаем, как недолог век собаки в подобных фильмах. На фоне основных героев теряются остальные персонажи, превращённые режиссёром в маловажных статистов. Включая антагониста, безнаказанно преследующего беглецов по чужой для себя стране и убивающего почти всех на своём пути (особенно жаль продавщицу из придорожного магазинчика в исполнении Эмбер Мидфандер ). Персонаж Хуана Пабло Рабы выглядит блекло и схематично, хотя по идее он обязан выглядеть пугающе, как и все уважающие себя главные злодеи. Ещё меньше повезло Кэтрин Винник. Её героиня настолько плохо прописана, что даже непонятно, кем она приходится Джиму. Да и в кадре она присутствует преступно мало.И всё же, сосредоточив всё своё внимание на Джиме и Мигеле, Лоренц сумел рассказать историю о воспитании, долге и прощении (один из модных трендов 2020-го, если вспомнить сюжет сиквела The Last of Us). До уровня «Совершенного мира» лента, конечно же, не дотягивает. К тому же она может отпугнуть неторопливостью повествования и минимумом экшн-сцен. Однако финал с автобусом, отсылающим к уже ставшему классикой « Полуночному ковбою », уравновешивает впечатление от фильма, который на самом-то деле не приключенческий боевик, а остросюжетная социальная драма эпохи Дональда Трампа и BLM.