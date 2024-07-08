«Дикая парочка»: Джейми Дорнан – первый парень на деревне

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Артист и сценарист «Убойного отпуска» — о знаковых образах, работе в команде и собаках

Степан Девонин: «Самое важное в роли — это текст»

Обвинение запросило 6 лет колонии для Жени Беркович и Светланы Петрийчук

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Павел Прилучный хочет отсудить детей у Агаты Муцениеце

11-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию вызовут на заседание, чтобы определить, с кем они будут жить