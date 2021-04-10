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«Родные»: Будут они русскими и грустными

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10 апреля 2021
Новая трагикомедия по сценарию Жоры Крыжовникова с Сергеем Буруновым в главной роли

«Родные»: Будут они русскими и грустными

От тональности «Горько!» – шумной, праздничной, с надрывом и смехом сквозь слезы – в «Родных» почти не осталось следа. Хотя исходное событие здесь отчасти и напоминает «Горько 2»: отец семейства тоже готовится к похоронам. Только в данном случае – к вполне реальным. У героя Бурунова – живущего где-то под Архангельском простого мужика Павла Карнаухова – обнаруживают в голове опухоль размером с теннисный мяч, жить осталось год, лечиться Карнаухов, естественно, не собирается. Но трагическая новость – повод подвести итоги жизни и исполнить заветную мечту спеть на Грушинском фестивале.

Именно туда на красном минивэне и отправляется вся большая семья Карнауховых: заботливая мать (Ирина Пегова), мечтающая стать певицей дочь (Лиза Монеточка), сын-молчаливый Боб, фанат «Брата» (Никита Павленко), и еще один сын, умник-«айтишник» Саня (Семен Трескунов), готовящийся вместе со своей женой Соней (Катерина Беккер) эмигрировать на ПМЖ в Канаду, где есть, в отличие от родины, свобода и возможности. Прощальная гастроль, как водится, превращается в путешествие, полное обид, ссор, выяснения отношений и прощения, без которого в России невозможны, как уже ранее доказывал Крыжовников, ни свадьбы, ни похороны.

«Родные»: Будут они русскими и грустными

«Родных» снимал не сам Крыжовников, а режиссер Илья Аксенов, в прошлом году выстреливший сериалом «Мир, дружба, жвачка» на модную тему 90-х. И это кажется главной ошибкой картины. Аксенов, в сериале грамотно расставлявший смысловые акценты сложной эпохи, в основном, через призму юных героев, в «Родных», когда речь идет о разных поколениях одной конкретно взятой семьи, кажется сродни тому самому молчаливому Бобу, герою Никиты Павленко, которому в фильме досталось минимальное количество реплик и футболка с Сергеем Бодровым. Безмолвный голос поколения «нулевых» теряется в отголосках тех самых 90-х с их «Белыми розами» и бесконечных наставлениях старших, за которых здесь отвечает не только герой Бурунова, но и Сергея Шакурова, бывшего «гэрэушника» и отца Павла Карнаухова, много лет назад потерявшего с ним связь, и уже воспитанных на смартфонах и интернете новых «голосах», будь то Монеточка с тремя аккордами про «Крым не наш» или символичный в свете последних событий Семен Трескунов, который ближе к финалу картины и становится ее главным героем.

За интонацию «Родных» отвечает не режиссер, а именно что сценаристы – Крыжовников и Казаков, за годы, прошедшие с первого «Горько!», не отказавшиеся разве что от яркого музыкального сопровождения картины. Которое здесь становится, впрочем, намного спокойнее и лиричнее, чему главное доказательство — специально написанная для фильма Игорем Матвиенко, причем по мотивам своих же старых произведений, песня «Любэ» «А река течет». Именно эту незатейливую композицию под кодовым названием «Песня про оладушки» и хочет исполнить на сцене Грушинского фестиваля герой Сергея Бурунова. Но мечтам, как это часто случается, суждено сбыться лишь отчасти. Оладушки, как поется в этой же песне, будут хоть и вкусными, но «русскими и грустными».

«Родные»: Будут они русскими и грустными

«Родные» – и сами, как эта песня. Тягучие и поначалу довольно заунывные. Здесь почти нет искрометных шуток, дающих зрителям возможность смириться с, в общем-то, трагическим событием, положенным в основу этого семейного роуд-муви. Но посиделки или в данном случае поездки с «Родными», наверное, и не должны быть веселыми. Но это всегда повод поговорить о семейных травмах и конфликте поколений, так отчаянно обозначившимся именно в современной России.

«Родные»: смотреть фильм онлайн


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№ 2
Иван Беляев (Москва)   9.03.2021 - 22:30
Монеточка уже не та читать далее>>
№ 1
Даша Лучик   13.02.2021 - 14:31
Трейлер вообще не зацепил.. Есть ощущение вторичности читать далее>>
Всего сообщений: 2
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