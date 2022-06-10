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«Аферистка»: Пощады не жди

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10 июня 2022

«Аферистка» — едкий комедийный триллер, где Розамунд Пайк предстает в своей лучшей после «Исчезнувшей» роли.

«Аферистка»: Пощады не жди

Марла Грейсон (Розамунд Пайк) работает опекуном, которого суд назначает пожилым людям по решению медицинской экспертизы. Правда, старики и старушки в этом уходе не особо нуждаются — Марла проворачивает хитрую аферу вместе со своей любовницей Фрэн (Эйса Гонсалес), врачом, выписывающим заключение, и директором клиники, где несчастные жертвы томятся под седативами, пока их дома уходят с молотка, а счета стремительно пустеют.

Смотреть онлайн «Аферистка» Джея Блейксона
«Эта стерва не дает мне видеться с матерью», — кричит на судебном заседании неопрятный бородач (похожий на Дмитрия Медведева Мэйкон Блэр в небольшой, но важной для сюжета роли). Но кому скорее поверит судья — работяге-реднеку или элегантной и невозмутимой даме, которая не лезет за словом в карман? Однажды в отработанной схеме происходит сбой — Марла и Фрэн отправляют в клинику старушку Дженнифер Питерсон (обладательница двух премий «Оскар» Дайэнн Уист в уже второй яркой роли за год после фильма «Пусть говорят» Стивена Содерберга), у которой оказываются довольно влиятельные помощники. На сцену выходит опасный карлик-гангстер по фамилии Лунев (чудесный Питер Динклейдж), и он готов бороться за бабушку до самого конца. Вот только и Марла оказывается не самой легкой добычей. Кто окажется сильнее — русские бандиты или безжалостные аферистки?

«Аферистка»: Пощады не жди

Увлекательный и довольно едкий комедийный триллер, интонационно похожий на режиссерские работы Дэнни ДеВитоВойна Роуз», «Сбрось маму с поезда»), рассказывает, как один плохой человек пытается переиграть другого и к финалу оборачивается сатирой на мир американской бюрократии и капиталистических акул. При этом по пути режиссер и сценарист, британец Джей БлэйксонСпуск-2», «Исчезновение Элис Крид»), не щадит вообще никого. В фильме в принципе нет положительных персонажей, кроме героини Уист, которая, впрочем, тоже не такой уж божий одуванчик и вполне могла бы за себя постоять, если бы не возраст.

«Аферистка»: Пощады не жди

Но главная здесь всё же Розамунд Пайк, и это как раз тот случай, когда зрителю понравится ее ненавидеть. После нескольких проходных политических триллеров она триумфально возвращается с ролью заправской хищницы, достойной встать рядом с ее образом из «Исчезнувшей» Дэвида Финчера. Марла Грейсон вполне могла бы быть Эми нового времени — бестией с ледяной кровью и с красивой любовницей вместо глупого мужа. Более того, режиссер показал, как современное общество готово награждать таких вот «сильных и волевых» героинь. Впрочем, не будем раскрывать все карты: это как раз одна из тех картин, где чем меньше знаешь про коварные многоходовки противников — тем лучше. Скажем только, что наблюдать за ними — чистое удовольствие.


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обсуждение >>
№ 3
what_a_world   10.06.2022 - 09:21
Если это правда хорошая сатира на американский бюрократический мир, то с радостью посмотрю! Очень люблю фильмы по типу "Не смотри наверх" читать далее>>
№ 2
Люся Дятлова   18.02.2021 - 14:18
Русская мафия..)))..В США до сих пор бегает русская мафия ? А я думала, куда она вся делась из России ? Ну, тогда так им и надо. )))) Смотреть не буду, хотя если там есть ЛГБТ, негры, инвалиды (карлик),... читать далее>>
№ 1
Даша Лучик   18.02.2021 - 09:49
Почему-то даже в названии есть какое-то ощущение преемственности по отношению к "Исчезнувшей" читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Аферистка»: Пощады не жди фотографии
«Аферистка»: Пощады не жди фотографии
«Аферистка»: Пощады не жди фотографии
«Аферистка»: Пощады не жди фотографии
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