что почитать?

Спутник телезрителя «Конёк-Горбунок»: Старая сказка на новый лад 30 декабря, 21:30, Россия 1

Спутник телезрителя «Особо опасна»: Пушки детям не игрушки В ночь с 29 на 30 декабря, 00:00, ТВ-3

Новости кино Константин Адаев и Лянка Грыу сыграли в остросюжетном детективе «Феникс» В Минске завершились съемки нового сериала

Интервью Антуан Барро: «В отношении женщин этот сюжет совершенно не изучен» Режисер «Двойного обмана Мадлен Коллинз» — о замысле, Виржини Эфира и «Крамер против Крамера»

Лайфстайл Данила Козловский отсудил 682 млн рублей у онлайн-кинотеатра Start Это на 177,5 млн рублей меньше реального долга

Новости кино «Акушер» с Никитой Панфиловым и шестой сезон «Невского»: НТВ озвучил планы на первые месяцы 2023 года Зрителей ожидают премьеры остросюжетных драм и детективов – продолжения любимых проектов и совершенно новые истории