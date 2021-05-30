«Батя»: Окей, бумер

Если раньше к 23 февраля отечественный кинопром выдавал на-гора бесконечные фильмы, прославляющие русское оружие, то в этом году в фаворе явно тема семьи. Вслед за «Родными», исследующими конфликт поколений среди представителей одной фамилии, в прокат вышел «Батя» — комедия, к которой опять подходит вечная российская приставка «траги». Этот фильм, ключевую роль в котором исполнил Владимир Вдовиченков, с одной стороны, ностальгирует по модным сейчас 90-м и детству «с деревянными игрушками», а с другой – рефлексирует на тему полученных тогда поколенческих травм.
Комфортно живущий в Москве Макс (Стас Старовойтов
) ждет в гости отца, с которым они не виделись много лет. Но суровый «батя» (Владимир Вдовиченков
), столицу ненавидящий, так и не приезжает. В итоге Макс, наконец к своим 30+- годам решивший проработать детские травмы, собирается ехать к отцу сам. И это, кажется, его первое осознанное решение в жизни. Одного Макса, впрочем, не отпускает его жена Ирина (Надежда Михалкова
), собирающаяся этой поездкой покончить с накопившимися семейными разладами. Детьми – старшей Настей (Диана Енакаева
) и младшим Димой (Севастьян Бугаев
) – Макс не занимается, хоть в поездке с ними пообщается, думает глава семьи Ирина. В результате дорога к «бате» превращается в воспитательно-ностальгический трип с попытками Макса хоть как-то наладить контакт с детьми, особенно, естественно, с сыном, припоминая примеры из своего – прямо скажем, не самого благополучного, как и у многих в 90-е, – детства.
«Батя» нашел удачную кинотеатральную форму небольшого по нынешним меркам фильма (он длится всего 75 минут) не сразу. Еще в 2019 году предполагалось
, что это будет короткий веб-сериал, из которого потом вырастет четырехсерийный эфирный ситком, но пока получилось только кино. Поначалу фильм и впрямь выглядит набором травматично-смешных эпизодов из детства главного героя (маленького Макса играет Андрей Андреев
): вот папа учит различать право и лево, делая ребенку «крапивку», вот тренирует с ним сложение и вычитание, сверяясь с надгробными плитами на заросшем кладбище, вот с похмелья объясняет, что такое «пьяный», предлагает попробовать водку или вовсе ведет в пивнуху, где малец еще не дотягивается до стола, для взрослого разговора под воблу. В общем, утрированный (хотя не факт) набор эпизодов того самого счастливого, как всякое детство, но бесконечно жесткого, как в 90-е, становления.
С нынешним временем это страшно-ностальгическое путешествие связывает реальная поездка к отцу, во время которой герой то и дело пускается в воспоминания. Исполнитель роли взрослого Макса Стас Старовойтов – один из пионеров современного российского стендапа. Это его дебют в кино. Режиссер и автор сценария фильма Дмитрий Ефимович
— тоже дебютант, до своего первого полного метра снимал Соmedy Club и Comedy Woman (а еще «Нашу Russia» и «Большую разницу» – в части как раз пародийных вставок). «Батя» и выглядит отчасти как экранизация стендапа – откровенного разговора о себе, где без боли невозможен юмор, пусть порой жесткий и даже грубоватый. И такой отчасти неофитский подход, как ни странно, идет на пользу фильму.
Многие увидят в «Бате» ностальгию по детству 90-х – яркому, событийному, страшному, смешному, безусловно, травматичному и для поколений отцов, и для поколений детей. Неслучайно и на роль Бати выбран киносимвол времени – Владимир Вдовиченков, чьи герои Фил из «Бригады
» или Кот из «Бумера
» когда-то отстаивали «пацанские» идеалы в пламени бандитских разборок. В «Бате», оставив своему персонажу те же жесткие жизненные принципы, актер перевоплотился в работягу с закрытого завода, который в наше время служит простым сторожем.
Читать интервью с Владимиром Вдовиченковым
Однако простой по форме и смешной, на первый взгляд, «Батя» затевает довольно серьезный разговор не только о спорных методах воспитания, но и о современном поколении, воспитанном этими методами. Макс, прошедший с батей школу жизни, не только прервал связь с ним, но так и не смог построить отношения с собственной семьей, где он, в отличие от героя Вдовиченкова, стал отцом, скорее, приходящим. Его не научили вдумчивым, открытым разговорам с детьми, проявлению уважения к ним, как к сознательным личностям. Его вообще не научили какой-то вдумчивой жизни, где у него есть право голоса – не командно-диктаторского, согласно вековой патриархальной культуре нашей страны, а спокойного, «на равных». Максу – до этой самой поездки к отцу, – кажется, даже нравилось плыть по течению, отдавая всю семейную жизнь на откуп жене, а в редкие минуты воспитания разве что вспоминать методы бати, который тоже был заложником 90-х. Но, в отличие от родителя, у героя Стаса Старовойтова еще есть шанс вырваться из токсичного многовекового уклада и справиться с детскими травмами – пусть и пока лишь с помощью противоречивого юмора.
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