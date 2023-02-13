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«История семьи Блум»: Сорока на хвосте принесла

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13 февраля 2023
«История семьи Блум» Глендина Айвина — лента, в которой актриса Наоми Уоттс возвращается к своим австралийским корням и разыгрывает основанную на реальных событиях историю Сэм Блум — двукратной чемпионки мира по серфингу для людей с ограниченными возможностями.

«История семьи Блум»: Сорока на хвосте принесла
фото: Кинопрокатная компания «Белые ночи»

«Мама любит океан. Она встретила папу на пляже, когда они были подростками», — рассказывает длинноволосый мальчик Ноа (Гриффин Мюрей-Джонсон), старший сын семейства Блумов. Счастливого, на первый взгляд. Ноа любит фотографировать и фиксировать на пленку окружающую действительность, как и его папа Кэмерон (Эндрю Линкольн). Любовь к океану у них тоже семейная. Открывая новые границы, Блумы едут в Таиланд, где и случается трагедия, целиком изменившая жизнь каждого из них. Сэм (Наоми Уоттс) срывается со смотровой крыши и повреждает позвоночник — так, что вся нижняя часть ее тела становится обездвижена. Навсегда.

Смотреть онлайн «История семьи Блум» Глендина Айвина
Семья всячески пытается помочь Сэм — Кэмерон активно помогает в быту и то и дело признается ей в любви, мальчики — а кроме Ноа у них еще два сына, Рубен и Оли — тоже окружают маму заботой, проявляют самостоятельность и пытаются жить, как раньше. Но так уже, как уверена Сэм, не получится никогда. Однажды дети находят на улице птенца сороки и, естественно, приносят его в дом. Умиляясь, семья выбирает новому питомцу имя: Зебра, Панда, Пингвин? Останавливаются на последнем, ласково называя птицу Пинга. Но Сэм далека от всеобщего восхищения птенцом, как и от своей семьи. «Как будто маму у нас украли», — верно замечает смышленый Ноа.

«История семьи Блум»: Сорока на хвосте принесла
фото: Кинопрокатная компания «Белые ночи»

«История семьи Блум» основана на реальной судьбе участницы чемпионата миру по каякингу и двукратной чемпионки мира по серфингу для людей с ограниченными возможностями Сэм Блум. Однако этот фильм, снятый австралийцем Глендином Айвином, когда-то получившим за короткометражку «Сумка феерверков» «Золотую пальмовую ветвь», а затем активно и довольно успешно работающим у себя на родине, больше, чем популярная (в том числе в российском кинематографе) история спортивного преодоления под лозунгом «Никогда не сдавайся». Айвина также интересуют причины семейного кризиса и хрупкость отношений между близкими в быту людьми, с удивлением обнаруживающими друг в друге разницу жизненных принципов. Что он, впрочем, и доказывал в своих сериалах «Такова жизнь» или «Семь типов двусмысленности», пусть и опираясь на жанровую составляющую — комедии или детектива соответственно.

Впрочем, Айвин продолжает исследовать любимую тему под несколько иным фокусом. За благостной внешне «Историей семьи Блум» таится рассказ о том, как пережить депрессию, причем, не только человеку, который с ней непосредственно столкнулся, но и — главное — его близким людям. Трогательная метафора с птенцом-найденышем поначалу переводит рассказ в русло умилительной саги о том, как сорока на хвосте принесла необходимое выздоровление. Но на поверку все оказывается не так просто. Блумы съедаемы чувством вины: Сэм за то, что больше не может жить нормально, Ноа — за то, что именно он настоял тогда забраться на смотровую крышу, остальные — потому что не могут помочь Сэм и не понимают, что делать дальше. Конечно, птенец, расправляющий крылья, рифмуется и с состоянием самой Сэм — сначала напуганной, потом, благодаря должной поддержке, обретающей уверенность в себе. Такую, что даже глупое предложение Кэмерона покататься на каяках уже не выглядит дурацким. Но даже такая простая и несколько старомодная аллегория ничуть не портит эту картину. Не кичащуюся модной семейной тематикой, не провозглашающую историю сильной женщины, а тихо, спокойно и даже нежно рассказывающую о трудностях, с которыми может столкнуться каждый.


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№ 1
Даша Лучик   26.02.2021 - 10:09
Так давно не видела Наоми Вотс в главных ролях! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«История семьи Блум»: Сорока на хвосте принесла фотографии
«История семьи Блум»: Сорока на хвосте принесла фотографии
«История семьи Блум»: Сорока на хвосте принесла фотографии
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