«Том и Джерри»: Кошки-мышки в большом городе

что почитать?

На телеканале «Россия» с 19 по 22 июня состоится премьера шпионской драмы

В прокате с 8 июня

Тимофей Трибунцев предупреждает молодежь об опасностях работы на рыболовном судне в эксклюзивном отрывке из драмы Бориса Хлебникова «Снегирь»

Интервью

Макар Хлебников: «Вообще вся моя жизнь по приколу»

Актер — о фильме «Снегирь», съемках в море и режиссерских амбициях