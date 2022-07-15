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«Рашн Юг»: Всем парням, которых я любила

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15 июля 2022
«Рашн Юг» — фильм по сценарию Жоры Крыжовникова, снятый не им самим, но вновь, как и предыдущие «Родные», — с Семеном Трескуновым в одной из главных ролей. Здесь без вопросов отцов и детей тоже не обходится, хотя по жанру фильм тяготеет к старому доброму ромкому, пусть и в чисто отечественном изводе. Отсылкам к главному хиту Крыжовникова «Горько!» тоже место находится — южная атмосфера, положенная в название ленты, обязывает.

«Рашн Юг»: Всем парням, которых я любила

Воронежский студент Артем Дудин (Семен Трескунов), до недавнего времени живущий простой провинциальной жизнью и подающий надежды как перспективный физик, вдруг сталкивается с подлинной лирикой – на студенческих соревнованиях по прыжкам в воду он видит грациозную красотку Ксюшу (Стася Милославская), приехавшую прыгать в воронежский бассейн из приморского местечка с романтичным названием Лазаревское. Артем, в делах романтических особо не сведущий, начинает назойливо добиваться свидания с Ксюшей – так, что девушка дает ему прозвище «Извращенец» и, пообещав встречу, уезжает вместе с командой обратно домой, прочь из Воронежа, столицы, как выясняется, не только тихих и странноватых студентов, но и исконных, не то что тульских, самоваров.

Смотреть онлайн «Рашн Юг» Антона Федотова
Артем, недолго думая, практически следующим же поездом отправляется на солнечную родину загадочной возлюбленной. Вместе с самоваром, конечно, который он везет отцу своей будущей, как все еще ему кажется, невесты. Но у Ксюши совершенно другие планы – она собирается замуж за местного сентиментального полицейского Игоря (Александр Метелкин). При этом любит она не его, а курсанта морского училища Никиту (Риналь Мухаметов), который в свои редкие ночные приезды обещает свернуть ради девушки горы, но в остальное время находится далеко от земной жизни, где-то в глубоких водах.

«Рашн Юг»: Всем парням, которых я любила

«Рашн Юг» населен героями, как сочинский пляж в бархатный сезон, впрочем, любовный многоугольник (а порой ощущение, что даже круг) — далеко не главное, на чем строится лента. Более того, фильм кажется склеенным из нескольких частей. Шумная экспозиция демонстрирует все южные штампы — от ушлых торговцев раками, готовых запросто обвести вокруг пальца щуплого нерадивого воронежца (даже удивительно, что не москвича) Артема, до обязательной стрельбы средь бела дня, попсовой «кальянной» музыки, кавказцев, казаков и местной моды на «золотые котлы» и чуть ли не на носки в сандалях. Развитие событий – явный оммаж к свадебному «Горько!», где приглашенная звезда уже не Сергей Светлаков, становящийся отчасти и участником событий, а Олег Газманов с хитом «Единственная моя», задающий тон последующему повествованию, но ни в коем случае не выходящий за рамки амплуа приглашенного селебрити. По фонам – тяжелый патриархат в лице Александра Робака, герой которого уже запутался в женихах дочери, Романа Мадянова, выходящего в кадр, чтобы уберечь от очередной экспрессии своего экранного сына, доблестного полицейского со штатным оружием Игоря, или целой казачьей семьи Никиты, для которой традиции важнее желаний наследника. И только в финале этой многослойной, но далеко не самой гармоничной истории, «Рашн Юг» превращается в лирическую комедию, подпитанную «курортным» советским кино – например, «Будьте моим мужем».

Это южная Одиссея, где объект любви уподобается одновременно и Сирене, затягивающей в морскую пучину, и Пенелопе, атакованной многочисленными женихами. Однако романтический флер и лежащая на поверхности лавстори — лишь пена на яркой, не без огрехов, истории взросления. В первую очередь – самого Артема Дудина в исполнении Семена Трескунова, будто бы продолжившего здесь путь своего «Хорошего мальчика». Недаром в противовес щупленькому парню даны два «альфа-самца» – оберегаемый отцом Игорь и наследующий патриархальный уклад казак-мореход Никита. И в этой истории – на самом деле, мужского становления – больше всего обманывает постер со Стасей Милославской на первом плане. Ее героиня и ее актерская игра полностью затмевается мужской тройкой, которая тащит и девушку, и фильм, как в басне про лебедя, рака и щуку, в совершенно разные стороны.


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обсуждение >>
№ 3
what_a_world   15.07.2022 - 08:32
Ой, максимально тупой фильм, простите за прямолинейность.. Ну вот если бывают плохие российские комедии, то это чистый пример читать далее>>
№ 2
Иван Беляев (Москва)   5.03.2021 - 10:26
Они все как однояйцевые близнецы ... читать далее>>
№ 1
Даша Лучик   3.03.2021 - 13:32
Ох, по описанию обычная проходная российская комедия читать далее>>
Всего сообщений: 3
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