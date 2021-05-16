«Гуляй, Вася! Свидание на Бали»: Сказочно пили, били, любили

Комедия Романа Каримова «Гуляй Вася! Свидание на Бали» — вольное продолжение его же картины 2016 года. Сюжет первого фильма строился на попытках героя Мити (Ефим Петрунин) развестись с Васей (Любовь Аксенова), чтобы жениться на другой, которой он случайно сделал предложение. Вася же — исключительно веселья ради, а не от большой любви – слишком просто сдаваться не собиралась, так что сама по себе абсурдная завязка раскручивалась до масштабов аферы века, в которую оказывались втянуты и старые знакомые пары, вроде влюбленного в Васю со школы Паши (Борис Дергачев) и их одноклассника, горе-мошенника Гарика (Сергей Аброскин), и случайные — например, официантка Настя (Софья Райзман), с которой Митю в итоге ждал хэппи-энд, и ее бойфренд-качок Макс (Роман Курцын). Последний-то и становится одним из главных героев «Свидания на Бали», утягивая за собой всех самых комичных персонажей оригинального фильма. И, конечно, Васю — куда без нее.
После событий первого фильма — как и после его выхода в прокат — прошло несколько лет. Митя и Настя счастливы вместе, собираются в отпуск на Бали. И зовут с собой старого друга Пашу. А у того как раз не все в порядке в семейной жизни. Он по-прежнему женат на Кире (Вера Кинчева
), чья ревность ничуть не поубавилась с годами. А повод есть — в жизни Паши вновь объявилась Вася, от скуки в очередной раз решившая, что он ей позарез нужен. Разругавшись с Кирой после того, как она загнала его к психологу и пыталась с его помощью выведать тайные желания мужа, герой Дергачева принимает предложение Мити о путешествии на Бали. И зовет с собой Васю, закрыть, так сказать, школьный секс-гештальт. А за ними тянутся и остальные, точнее Кира на пару с психологом (Святослав Королев
) – вместе они строят план возвращения Паши в семью и укрощения Васи, Макс, все еще желающий отомстить Мите за то, что тот увел у него Настю (ну и вернуть ее), и Гарик. В итоге все, кто в бизнесе, кто в экономе, а кто и в багажном отделении, долетают до острова. Все, кроме Мити и Насти, хотя это уже не имеет никакого значения.
Начало у сиквела «Гуляй, Вася!» многообещающее — с точки зрения не столько сюжета, который наследует диковатую формулу бредовых предлагаемых обстоятельств оригинальной картины, сколько исполнения. Каримов больше работает над формой изображения, в которой оказывается куда больше юмора, чем, порой, в репликах и действиях героев. Камера делает драматичные наезды на и без того вечно трагическое лицо Бориса Дергачева, то выслушивающего претензии ревнивицы-жены, то предающегося полным одновременно эротизма и идиотизма (некоторые эпизоды вырезаны из первого фильма) воспоминаниям о Васе. Чем дальше, тем повествование все больше смещается в сторону комедии положений, причем собранной из отдельных, не очень связанных один с другим эпизодов — долетев до Бали, герои начинают жить каждый своей, весьма насыщенной, жизнью, и пути их по большей части сходятся лишь в финале.
Некоторые шутки и сцены заслуживают отдельного внимания. Хотя речь и не идет об интеллектуальном юморе и сложных комедийных приемах и ходах, снято и сыграно это все иногда до слез. Авиакомпания «Поражение» и пьяные болельщики, на взлете предлагающие выпить «за упокой» — какая глупость, но у Каримова выходит непринужденно, непошло, органично, даже стильно. Попытки Макса и Гарика «замутить» новый бизнес, по-русски бессмысленный и беспощадный, приводят к феерическому экшен-эпизоду – эти «двое из ларца», с непосредственностью «руссо туристо» говорящие исключительно на родном языке, продают огромные кухонные ножи балийцам, причем делают это на ходу, оседлав байк. Понятно, что отказаться от покупки, когда в тебя на полной скорости тычут тесаком безумные русские на мотоцикле, невозможно. Хотя бы потому, что выглядит эта рекламная кампания как банальное ограбление. Такие сцены разбросаны по всему фильму: тут и драка с дрэгами в баре, и неожиданный боксерский поединок, и алкоугар.
Ко всему прочему, Каримов снимает внутри своей комедии маленькую антиутопию, отправляя героя Бориса Дергачева из ситуации околосмертных переживаний, любезно предоставленных авиакомпанией «Поражение», прямиком в заточение к балийской коммунистической общине, организованной выходцем из России по имени Данко (Владимир Карпук
). История его путешествия из СССР на остров – готовый абсурдистский стендап, и, хотя происходящее выглядит абсолютным сюром и фарсом, пройдя стадии гнева, отрицания и депрессии, Паша проникается горько-сладкой ностальгией по стране, которой больше нет, и смиряется с вынужденной изоляцией от современного мира. Какой-никакой, но путь осознания (и детокса) для героя, который хорошенько «отдохнул», еще не успев долететь до места отдыха. Знакомая ситуация, как и все остальные эпизоды фильма, приводящие героев к дзену и тотальному принятию, а значит и к любви. А прелесть шуток про русских туристов в «Гуляй, Вася!» не в их оригинальности, а, напротив, в лежащей на поверхности банальности — это так глупо, что очень смешно.
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